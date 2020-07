Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1559156015611562 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Нед 26 лип, 2020 17:27 adeges написав: ......

Вы лучше почитайте, что он писал в феврале и марте про вирус. Также он вероятно говорит сейчас о бесполезности масок. Когда уже даже до воз и трампа дошло, что они нужны. Но комаровский конечно не трамп. И не воз. Он потом переобуется, когда публика попросит. Доверие к его высказываниям к сожалению нет никакого. Скорее даже послушай и сделай наоборот. Он просто успешно рубит бабло на своей популярности ......Вы лучше почитайте, что он писал в феврале и марте про вирус. Также он вероятно говорит сейчас о бесполезности масок. Когда уже даже до воз и трампа дошло, что они нужны. Но комаровский конечно не трамп. И не воз. Он потом переобуется, когда публика попросит. Доверие к его высказываниям к сожалению нет никакого. Скорее даже послушай и сделай наоборот. Он просто успешно рубит бабло на своей популярности

Грешно предъявлять претензии к Комаровскому. С короной "переобуватся" все, хотя у многих, в т.ч. и у Комаровского, я бы назвал это изменением взглядов с изменением знаний о короне. Взгляды и высказывания менялись даже у ВОЗ, а Комаровский достаточно аккуратно и объективно объясняет для народа то, что известно. И основные положения он не меняет - без лишней паники, но и без пофигизма.

А что касается масок:

Главный инфекционист США констатировал, что многие ученые пытаются оценить данную вероятность, однако окончательных выводов никто пока не сделал. “Согласно одной публикации в (британском медицинском журнале) The Lancet от 1 июня, маски и респираторы снижают риск заражения примерно на 78-85%”, — отметил Фаучи. По его мнению, данный риск, предположительно, сокращается на “50-75% или 80%”.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1882609-pandemiya-golovniy-infektsionist-ssha-povidomiv-scho-maska-znizhuye-rizik-peredachi-covid-19-na-50-80 . Вот не помню, говорил ли Фаучи так раньше.



Там же:

Как сообщил специалист, врачи в США полагают, что в 20-45% случаев “у зараженных (новым коронавирусом) совершенно нет симптомов”. Фаучи констатировал, что это серьезно затрудняет поиски инфицированных.



Фаучи согласился с оценками, согласно которым в США вакцину от нового коронавируса могут создать к концу текущего года или в первые месяцы 2021 года. По мнению инфекциониста, первыми вакцину должны получить врачи и наиболее уязвимые группы граждан, в том числе пожилые. Грешно предъявлять претензии к Комаровскому. С короной "переобуватся" все, хотя у многих, в т.ч. и у Комаровского, я бы назвал это изменением взглядов с изменением знаний о короне. Взгляды и высказывания менялись даже у ВОЗ, а Комаровский достаточно аккуратно и объективно объясняет для народа то, что известно. И основные положения он не меняет - без лишней паники, но и без пофигизма.А что касается масок:. Вот не помню, говорил ли Фаучи так раньше.Там же: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16858 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4181 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 17:46 В Украине эпидемия коронавируса развивается по другому сценарию, чем в Европе. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в Ужгороде.



По ее словам, в стране наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста. В Европе же пенсионеры входят в группу риска.



В это же время, в Украине больше случаев инфицирования среди детей и беременных.



"В Украине с начала эпидемии коронавируса подтверждена болезнь у 4,5 тысячи детей, из них госпитализированы около 600 детей. Кроме этого, официально подтверждено более 500 случаев коронавирусной инфекции у беременных, в том числе два летальных", – рассказала она.

https://focus.ua/ukraine/459677-pod_ugrozoi_deti_i_beremennye_v_minzdrave_govoriat_chto_pandemiia_v_ukraine_razvivaetsia_inache



Ну и не буду цитировать https://focus.ua/world/459675-vse_s_nachala_ispaniia_snova_vvodit_ogranicheniia_iz-za_novoi_volny_koronavirusa , Каталония опять вводит ограничения, растёт инфицирование молодежи. Ну и не буду цитировать, Каталония опять вводит ограничения, растёт инфицирование молодежи. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16858 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4181 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 18:14 ЛАД написав: Грешно предъявлять претензии к Комаровскому. С короной "переобуватся" все, хотя у многих, в т.ч. и у Комаровского Грешно предъявлять претензии к Комаровскому. С короной "переобуватся" все, хотя у многих, в т.ч. и у Комаровского

Про Комаровского я изначально говорил, что он пиарится на этой теме.

Поэтому, меняет своё мнение постоянно



И я ещё тогда писал, что хотел бы услышать мнение вирусолога, эпедимиолога, но никак не педиатра Про Комаровского я изначально говорил, что он пиарится на этой теме.Поэтому, меняет своё мнение постоянноИ я ещё тогда писал, что хотел бы услышать мнение вирусолога, эпедимиолога, но никак не педиатра "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4953 З нами з: 31.08.09 Подякував: 335 раз. Подякували: 1036 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 18:53 ЛАД

... в стране наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста. В Европе же пенсионеры входят в группу риска...

это как раз вполне логично, так как у нас значительно меньше продолжительность жизни чем в Европе... это как раз вполне логично, так как у нас значительно меньше продолжительность жизни чем в Европе... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4692 З нами з: 06.08.08 Подякував: 246 раз. Подякували: 741 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 19:16 Тракторист написав: ЛАД

... в стране наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста. В Европе же пенсионеры входят в группу риска...

это как раз вполне логично, так как у нас значительно меньше продолжительность жизни чем в Европе... это как раз вполне логично, так как у нас значительно меньше продолжительность жизни чем в Европе...

Не совсем логично. Продолжительность жизни у нас, действительно, меньше, но и, как уже писал, по состоянию здоровья наши 60-летние вполне возможно соответствуют их 70-летним. Не совсем логично. Продолжительность жизни у нас, действительно, меньше, но и, как уже писал, по состоянию здоровья наши 60-летние вполне возможно соответствуют их 70-летним. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16858 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4181 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 19:40 ЛАД написав: Тракторист написав: ЛАД

... в стране наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста. В Европе же пенсионеры входят в группу риска...

это как раз вполне логично, так как у нас значительно меньше продолжительность жизни чем в Европе... это как раз вполне логично, так как у нас значительно меньше продолжительность жизни чем в Европе...

Не совсем логично. Продолжительность жизни у нас, действительно, меньше, но и, как уже писал, по состоянию здоровья наши 60-летние вполне возможно соответствуют их 70-летним. Не совсем логично. Продолжительность жизни у нас, действительно, меньше, но и, как уже писал, по состоянию здоровья наши 60-летние вполне возможно соответствуют их 70-летним.



Нет. Разница - 15 лет, не 10 Нет. Разница - 15 лет, не 10 It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3308 З нами з: 14.03.06 Подякував: 206 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 20:04 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло... Ethereum Повідомлень: 1264 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 83 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 20:20 Ethereum написав: Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло... Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло...



Тепло и светло : люди больше бывают на улице, больше перемещаются. И главная зараза - общественный транспорт. В магазинах риска меньше.

Нет масочного режима на улицах ЕС в Нидерландах и в Скандинавии (не уверена, что у всех стран). Тепло и светло : люди больше бывают на улице, больше перемещаются. И главная зараза - общественный транспорт. В магазинах риска меньше.Нет масочного режима на улицах ЕС в Нидерландах и в Скандинавии (не уверена, что у всех стран). Renee Повідомлень: 197 З нами з: 22.10.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1559156015611562 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 707 , 708 , 709

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7085 1602076

ЛОБ П'ят 24 лип, 2020 22:01