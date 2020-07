Додано: Нед 26 лип, 2020 19:40

ЛАД написав: Тракторист написав: ЛАД

... в стране наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста. В Европе же пенсионеры входят в группу риска...

это как раз вполне логично, так как у нас значительно меньше продолжительность жизни чем в Европе... это как раз вполне логично, так как у нас значительно меньше продолжительность жизни чем в Европе...

Не совсем логично. Продолжительность жизни у нас, действительно, меньше, но и, как уже писал, по состоянию здоровья наши 60-летние вполне возможно соответствуют их 70-летним. Не совсем логично. Продолжительность жизни у нас, действительно, меньше, но и, как уже писал, по состоянию здоровья наши 60-летние вполне возможно соответствуют их 70-летним.



Нет. Разница - 15 лет, не 10 Нет. Разница - 15 лет, не 10

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California