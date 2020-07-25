adeges написав:...... Вы лучше почитайте, что он писал в феврале и марте про вирус. Также он вероятно говорит сейчас о бесполезности масок. Когда уже даже до воз и трампа дошло, что они нужны. Но комаровский конечно не трамп. И не воз. Он потом переобуется, когда публика попросит. Доверие к его высказываниям к сожалению нет никакого. Скорее даже послушай и сделай наоборот. Он просто успешно рубит бабло на своей популярности
Грешно предъявлять претензии к Комаровскому. С короной "переобуватся" все, хотя у многих, в т.ч. и у Комаровского, я бы назвал это изменением взглядов с изменением знаний о короне. Взгляды и высказывания менялись даже у ВОЗ, а Комаровский достаточно аккуратно и объективно объясняет для народа то, что известно. И основные положения он не меняет - без лишней паники, но и без пофигизма. А что касается масок:
Главный инфекционист США констатировал, что многие ученые пытаются оценить данную вероятность, однако окончательных выводов никто пока не сделал. “Согласно одной публикации в (британском медицинском журнале) The Lancet от 1 июня, маски и респираторы снижают риск заражения примерно на 78-85%”, — отметил Фаучи. По его мнению, данный риск, предположительно, сокращается на “50-75% или 80%”.
Как сообщил специалист, врачи в США полагают, что в 20-45% случаев “у зараженных (новым коронавирусом) совершенно нет симптомов”. Фаучи констатировал, что это серьезно затрудняет поиски инфицированных.
Фаучи согласился с оценками, согласно которым в США вакцину от нового коронавируса могут создать к концу текущего года или в первые месяцы 2021 года. По мнению инфекциониста, первыми вакцину должны получить врачи и наиболее уязвимые группы граждан, в том числе пожилые.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
В Украине эпидемия коронавируса развивается по другому сценарию, чем в Европе. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге в Ужгороде.
По ее словам, в стране наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста. В Европе же пенсионеры входят в группу риска.
В это же время, в Украине больше случаев инфицирования среди детей и беременных.
"В Украине с начала эпидемии коронавируса подтверждена болезнь у 4,5 тысячи детей, из них госпитализированы около 600 детей. Кроме этого, официально подтверждено более 500 случаев коронавирусной инфекции у беременных, в том числе два летальных", – рассказала она.
Ethereum написав:Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло...
Тепло и светло : люди больше бывают на улице, больше перемещаются. И главная зараза - общественный транспорт. В магазинах риска меньше. Нет масочного режима на улицах ЕС в Нидерландах и в Скандинавии (не уверена, что у всех стран).