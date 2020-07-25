Додано: Нед 26 лип, 2020 17:27

adeges написав: ......

Вы лучше почитайте, что он писал в феврале и марте про вирус. Также он вероятно говорит сейчас о бесполезности масок. Когда уже даже до воз и трампа дошло, что они нужны. Но комаровский конечно не трамп. И не воз. Он потом переобуется, когда публика попросит. Доверие к его высказываниям к сожалению нет никакого. Скорее даже послушай и сделай наоборот. Он просто успешно рубит бабло на своей популярности ......Вы лучше почитайте, что он писал в феврале и марте про вирус. Также он вероятно говорит сейчас о бесполезности масок. Когда уже даже до воз и трампа дошло, что они нужны. Но комаровский конечно не трамп. И не воз. Он потом переобуется, когда публика попросит. Доверие к его высказываниям к сожалению нет никакого. Скорее даже послушай и сделай наоборот. Он просто успешно рубит бабло на своей популярности

Главный инфекционист США констатировал, что многие ученые пытаются оценить данную вероятность, однако окончательных выводов никто пока не сделал. “Согласно одной публикации в (британском медицинском журнале) The Lancet от 1 июня, маски и респираторы снижают риск заражения примерно на 78-85%”, — отметил Фаучи. По его мнению, данный риск, предположительно, сокращается на “50-75% или 80%”.

Как сообщил специалист, врачи в США полагают, что в 20-45% случаев “у зараженных (новым коронавирусом) совершенно нет симптомов”. Фаучи констатировал, что это серьезно затрудняет поиски инфицированных.



Фаучи согласился с оценками, согласно которым в США вакцину от нового коронавируса могут создать к концу текущего года или в первые месяцы 2021 года. По мнению инфекциониста, первыми вакцину должны получить врачи и наиболее уязвимые группы граждан, в том числе пожилые.

Грешно предъявлять претензии к Комаровскому. С короной "переобуватся" все, хотя у многих, в т.ч. и у Комаровского, я бы назвал это изменением взглядов с изменением знаний о короне. Взгляды и высказывания менялись даже у ВОЗ, а Комаровский достаточно аккуратно и объективно объясняет для народа то, что известно. И основные положения он не меняет - без лишней паники, но и без пофигизма.А что касается масок:. Вот не помню, говорил ли Фаучи так раньше.Там же: