Ethereum написав:Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло...
Тепло и светло : люди больше бывают на улице, больше перемещаются. И главная зараза - общественный транспорт. В магазинах риска меньше. Нет масочного режима на улицах ЕС в Нидерландах и в Скандинавии (не уверена, что у всех стран).
Турков вообще запугали. Ходят бедняги даже на улице в масках, многие ездят в масках в личных авто даже без пассажиров. А некоторые даже плавают в медицинских масках.
Представляю их шок, когда им только начали завозить иностранных туристов из стран, в которых запугивание населения провалилось
Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19. Как пишет «Доктор Питер», об этом рассказал руководитель Центра инфекционной патологии Городской больницы им. Боткина, заведующий НИО патоморфологии Центра Алмазова профессор Всеволод Цинзерлинг. По его словам, объяснить возникновение картины, которую патологоанатомы видят на вскрытии, можно «очень и очень приблизительно» ....