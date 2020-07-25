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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:53

  Renee написав:
  Ethereum написав:Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло...


Тепло и светло : люди больше бывают на улице, больше перемещаются. И главная зараза - общественный транспорт. В магазинах риска меньше.
Нет масочного режима на улицах ЕС в Нидерландах и в Скандинавии (не уверена, что у всех стран).

Турков вообще запугали. Ходят бедняги даже на улице в масках, многие ездят в масках в личных авто даже без пассажиров. А некоторые даже плавают в медицинских масках.

Представляю их шок, когда им только начали завозить иностранных туристов из стран, в которых запугивание населения провалилось
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:49

Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19. Как пишет «Доктор Питер», об этом рассказал руководитель Центра инфекционной патологии Городской больницы им. Боткина, заведующий НИО патоморфологии Центра Алмазова профессор Всеволод Цинзерлинг. По его словам, объяснить возникновение картины, которую патологоанатомы видят на вскрытии, можно «очень и очень приблизительно»
....

https://m.rosbalt.ru/piter/2020/07/14/1853681.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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