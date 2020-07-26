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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1560156115621563

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:53

  Renee написав:
  Ethereum написав:Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло...


Тепло и светло : люди больше бывают на улице, больше перемещаются. И главная зараза - общественный транспорт. В магазинах риска меньше.
Нет масочного режима на улицах ЕС в Нидерландах и в Скандинавии (не уверена, что у всех стран).

Турков вообще запугали. Ходят бедняги даже на улице в масках, многие ездят в масках в личных авто даже без пассажиров. А некоторые даже плавают в медицинских масках.

Представляю их шок, когда им только начали завозить иностранных туристов из стран, в которых запугивание населения провалилось
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:49

Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19. Как пишет «Доктор Питер», об этом рассказал руководитель Центра инфекционной патологии Городской больницы им. Боткина, заведующий НИО патоморфологии Центра Алмазова профессор Всеволод Цинзерлинг. По его словам, объяснить возникновение картины, которую патологоанатомы видят на вскрытии, можно «очень и очень приблизительно»
....

https://m.rosbalt.ru/piter/2020/07/14/1853681.html
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:58

Американец Ричард Роуз не верил в «хайп» вокруг ношения масок из-за эпидемии коронавируса. Друзья описывают его как хорошего, веселого и доброго человека. Он отслужил в армии девять лет, за это время побывав в двух длительных командировках в Ираке и Афганистане, пишет Upworty.

Так, 28 апреля он написал в Facebook: «Давай проясним. Я не покупаю маску. Я обойдусь без этого и не поддамся этой чертовой шумихе».
.....
Роуз почувствовал симптомы в конце июня. 1 июля он сообщил друзьям, что очень болен и мучается от симптомов COVID-19. «Сегодня утром я наконец сделал мазок, — писал он, — Скоро узнаю каковы результаты. Я просто хочу снова чувствовать себя хорошо!».

Он сообщил, что не спал два дня из-за проблем с дыханием. 4 июля, в День Независимости США, Ричард Роуз умер от осложнений, связанных с коронавирусом.

https://m.rosbalt.ru/like/2020/07/16/1854160.html
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:29

  safonovstanislav написав:
  Ethereum написав:Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло...

А что тут понимать? Переболеют те, кто должен переболеть. Умрут те, кто должен умереть. За пол года ничего не поменялось

Можно ходить в каске, чтоб на голову кирпич не упал, а можно и вакцину от ковида себе вколоть, когда изобретут. Но, второе - это, конечно, уже излишество для тех, кто прям совсем не любит умирать


Антитіла тримаються 6 місяців,читав німецькі дослідження. Нічого ясного немає.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:39

с 1ч34м
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:57

О российской вакцине.
Между тем, даже отечественные вирусологи сомневаются в успехе своих коллег. По их словам, получение первых в России нейтрализующих коронавирус антител, о котором заявили новосибирские ученые, не означает, что из них удастся «собрать» вакцину, которую можно будет производить промышленными партиями. Слишком дорогим окажется ее производство.
.....
Если с вакциной все так неопределенно, зачем же госчиновники так пиарят, фактически в ежедневном режиме, отечественные разработки? Вариантов тут много — от личной заинтересованности в коммерческом успехе отечественной вакцины до поддержания у населения психологической уверенности в скорой победе над коронавирусом в соответствии с победными реляциями руководства страны. А если вакцина не «выстрелит» — ну, что поделаешь. В России властью принято раздавать обещания и потом быстро о них забывать. Как метко заметил в свое время Виктор Черномырдин: «Ну и что, что я обещал, я же не сделал!»

https://m.rosbalt.ru/column/2020/07/15/1853915.html
Немного подробнее здесь - https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f0ef1b29a794730602e1189?from=newsfeed
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