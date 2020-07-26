Ethereum написав:Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло...
Тепло и светло : люди больше бывают на улице, больше перемещаются. И главная зараза - общественный транспорт. В магазинах риска меньше. Нет масочного режима на улицах ЕС в Нидерландах и в Скандинавии (не уверена, что у всех стран).
Турков вообще запугали. Ходят бедняги даже на улице в масках, многие ездят в масках в личных авто даже без пассажиров. А некоторые даже плавают в медицинских масках.
Представляю их шок, когда им только начали завозить иностранных туристов из стран, в которых запугивание населения провалилось
Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19. Как пишет «Доктор Питер», об этом рассказал руководитель Центра инфекционной патологии Городской больницы им. Боткина, заведующий НИО патоморфологии Центра Алмазова профессор Всеволод Цинзерлинг. По его словам, объяснить возникновение картины, которую патологоанатомы видят на вскрытии, можно «очень и очень приблизительно» ....
Американец Ричард Роуз не верил в «хайп» вокруг ношения масок из-за эпидемии коронавируса. Друзья описывают его как хорошего, веселого и доброго человека. Он отслужил в армии девять лет, за это время побывав в двух длительных командировках в Ираке и Афганистане, пишет Upworty.
Так, 28 апреля он написал в Facebook: «Давай проясним. Я не покупаю маску. Я обойдусь без этого и не поддамся этой чертовой шумихе». ..... Роуз почувствовал симптомы в конце июня. 1 июля он сообщил друзьям, что очень болен и мучается от симптомов COVID-19. «Сегодня утром я наконец сделал мазок, — писал он, — Скоро узнаю каковы результаты. Я просто хочу снова чувствовать себя хорошо!».
Он сообщил, что не спал два дня из-за проблем с дыханием. 4 июля, в День Независимости США, Ричард Роуз умер от осложнений, связанных с коронавирусом.
Между тем, даже отечественные вирусологи сомневаются в успехе своих коллег. По их словам, получение первых в России нейтрализующих коронавирус антител, о котором заявили новосибирские ученые, не означает, что из них удастся «собрать» вакцину, которую можно будет производить промышленными партиями. Слишком дорогим окажется ее производство. ..... Если с вакциной все так неопределенно, зачем же госчиновники так пиарят, фактически в ежедневном режиме, отечественные разработки? Вариантов тут много — от личной заинтересованности в коммерческом успехе отечественной вакцины до поддержания у населения психологической уверенности в скорой победе над коронавирусом в соответствии с победными реляциями руководства страны. А если вакцина не «выстрелит» — ну, что поделаешь. В России властью принято раздавать обещания и потом быстро о них забывать. Как метко заметил в свое время Виктор Черномырдин: «Ну и что, что я обещал, я же не сделал!»