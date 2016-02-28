Между тем, даже отечественные вирусологи сомневаются в успехе своих коллег. По их словам, получение первых в России нейтрализующих коронавирус антител, о котором заявили новосибирские ученые, не означает, что из них удастся «собрать» вакцину, которую можно будет производить промышленными партиями. Слишком дорогим окажется ее производство.

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Если с вакциной все так неопределенно, зачем же госчиновники так пиарят, фактически в ежедневном режиме, отечественные разработки? Вариантов тут много — от личной заинтересованности в коммерческом успехе отечественной вакцины до поддержания у населения психологической уверенности в скорой победе над коронавирусом в соответствии с победными реляциями руководства страны. А если вакцина не «выстрелит» — ну, что поделаешь. В России властью принято раздавать обещания и потом быстро о них забывать. Как метко заметил в свое время Виктор Черномырдин: «Ну и что, что я обещал, я же не сделал!»