Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1560156115621563 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Нед 26 лип, 2020 20:53 Renee написав: Ethereum написав: Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло... Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло...



Тепло и светло : люди больше бывают на улице, больше перемещаются. И главная зараза - общественный транспорт. В магазинах риска меньше.

Нет масочного режима на улицах ЕС в Нидерландах и в Скандинавии (не уверена, что у всех стран). Тепло и светло : люди больше бывают на улице, больше перемещаются. И главная зараза - общественный транспорт. В магазинах риска меньше.Нет масочного режима на улицах ЕС в Нидерландах и в Скандинавии (не уверена, что у всех стран).

Турков вообще запугали. Ходят бедняги даже на улице в масках, многие ездят в масках в личных авто даже без пассажиров. А некоторые даже плавают в медицинских масках.



Представляю их шок, когда им только начали завозить иностранных туристов из стран, в которых запугивание населения провалилось Турков вообще запугали. Ходят бедняги даже на улице в масках, многие ездят в масках в личных авто даже без пассажиров. А некоторые даже плавают в медицинских масках.Представляю их шок, когда им только начали завозить иностранных туристов из стран, в которых запугивание населения провалилось safonovstanislav Повідомлень: 2842 З нами з: 10.05.14 Подякував: 199 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 21:49 Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19. Как пишет «Доктор Питер», об этом рассказал руководитель Центра инфекционной патологии Городской больницы им. Боткина, заведующий НИО патоморфологии Центра Алмазова профессор Всеволод Цинзерлинг. По его словам, объяснить возникновение картины, которую патологоанатомы видят на вскрытии, можно «очень и очень приблизительно»

....

https://m.rosbalt.ru/piter/2020/07/14/1853681.html Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16861 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4181 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 21:58 Американец Ричард Роуз не верил в «хайп» вокруг ношения масок из-за эпидемии коронавируса. Друзья описывают его как хорошего, веселого и доброго человека. Он отслужил в армии девять лет, за это время побывав в двух длительных командировках в Ираке и Афганистане, пишет Upworty.



Так, 28 апреля он написал в Facebook: «Давай проясним. Я не покупаю маску. Я обойдусь без этого и не поддамся этой чертовой шумихе».

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Роуз почувствовал симптомы в конце июня. 1 июля он сообщил друзьям, что очень болен и мучается от симптомов COVID-19. «Сегодня утром я наконец сделал мазок, — писал он, — Скоро узнаю каковы результаты. Я просто хочу снова чувствовать себя хорошо!».



Он сообщил, что не спал два дня из-за проблем с дыханием. 4 июля, в День Независимости США, Ричард Роуз умер от осложнений, связанных с коронавирусом.

https://m.rosbalt.ru/like/2020/07/16/1854160.html Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16861 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4181 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 22:29 safonovstanislav написав: Ethereum написав: Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло... Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло...

А что тут понимать? Переболеют те, кто должен переболеть. Умрут те, кто должен умереть. За пол года ничего не поменялось



Можно ходить в каске, чтоб на голову кирпич не упал, а можно и вакцину от ковида себе вколоть, когда изобретут. Но, второе - это, конечно, уже излишество для тех, кто прям совсем не любит умирать А что тут понимать? Переболеют те, кто должен переболеть. Умрут те, кто должен умереть. За пол года ничего не поменялосьМожно ходить в каске, чтоб на голову кирпич не упал, а можно и вакцину от ковида себе вколоть, когда изобретут. Но, второе - это, конечно, уже излишество для тех, кто прям совсем не любит умирать



Антитіла тримаються 6 місяців,читав німецькі дослідження. Нічого ясного немає. Антитіла тримаються 6 місяців,читав німецькі дослідження. Нічого ясного немає. Ethereum Повідомлень: 1266 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 83 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 22:39

https://www.youtube.com/watch?v=LHb1BNQ8XY8 с 1ч34м 19yuriy91 Повідомлень: 2912 З нами з: 15.09.12 Подякував: 253 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 22:57

Между тем, даже отечественные вирусологи сомневаются в успехе своих коллег. По их словам, получение первых в России нейтрализующих коронавирус антител, о котором заявили новосибирские ученые, не означает, что из них удастся «собрать» вакцину, которую можно будет производить промышленными партиями. Слишком дорогим окажется ее производство.

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Если с вакциной все так неопределенно, зачем же госчиновники так пиарят, фактически в ежедневном режиме, отечественные разработки? Вариантов тут много — от личной заинтересованности в коммерческом успехе отечественной вакцины до поддержания у населения психологической уверенности в скорой победе над коронавирусом в соответствии с победными реляциями руководства страны. А если вакцина не «выстрелит» — ну, что поделаешь. В России властью принято раздавать обещания и потом быстро о них забывать. Как метко заметил в свое время Виктор Черномырдин: «Ну и что, что я обещал, я же не сделал!»

https://m.rosbalt.ru/column/2020/07/15/1853915.html

Немного подробнее здесь - https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f0ef1b29a794730602e1189?from=newsfeed О российской вакцине.Немного подробнее здесь - Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16861 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4181 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 23:47 shapo написав: Наказание за нарушение карантина: расстрел на месте



https://sem40.co.il/print:page,1,321803 ... meste.html Наказание за нарушение карантина: расстрел на месте

Власти Колумбии обеспокоила активность левых радикалов



28 февраля 2016



Власти Колумбии выразили обеспокоенность растущей активностью леворадикальной организации Армия национального освобождения (ELN) в регионах, традиционно подконтрольных группировке Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК).

...

Организация ELN существует с 1964 года. Она считается второй по численности незаконной вооруженной группировкой в Колумбии. Первое место традиционно занимает ФАРК, созданная в том же году и признанная террористической во многих странах .



https://www.bbc.com/russian/news/2016/0 ... n_colombia 28 февраля 2016Власти Колумбии выразили обеспокоенность растущей активностьюв регионах, традиционно подконтрольных... Igneus Повідомлень: 625 З нами з: 29.08.18 Подякував: 243 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 00:05 ЛАД написав: О российской вакцине... О российской вакцине...

интересная ороворка по Фрейду



интересная ороворка по Фрейду жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4694 З нами з: 06.08.08 Подякував: 246 раз. Подякували: 741 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 01:05 freeze написав: tumos написав: Вот я и задал элементарные вопросы. Первый - прививали ли массово людей в 1918 году от оспы, бешенства, тифа и т.д. Если такое событие было, то можно разбираться дальше с чем была связана массовая вакцинация, c ее последствиями... Вот я и задал элементарные вопросы. Первый - прививали ли массово людей в 1918 году от оспы, бешенства, тифа и т.д. Если такое событие было, то можно разбираться дальше с чем была связана массовая вакцинация, c ее последствиями...

В раздираемой гражданской войной России умерли от испанки сотни тысяч человек. Вы серьезно думаете, что большевики, колчаковцы или батька Махно массово вакцинировали население ? Когда-то встречали сообщения об этом ? В раздираемой гражданской войной России умерли от испанки сотни тысяч человек. Вы серьезно думаете, что большевики, колчаковцы или батька Махно массово вакцинировали население ? Когда-то встречали сообщения об этом ?

А какое общее число умерших в мире от испанки (или скажем так - приписываемых испанке) ? Это я к тому - не окажется ли число умерших в России незначительной частью от числа умерших в тех странах где якобы проводилась вакцинация. И все же осуществлялась массовая вакцинация в США и странах Европы в указанный период ?



PS

Я встречал информацию о том, что якобы в отчетах Наркомздрава РСФСР за 1918-1919 год испанка не выделяется отдельной строкой. Отдельно выделялись тиф, холера. А испанка попадала в пункт «и прочие заразные болезни». Как бы ваш аргумент относительно отсутствия вакцинации в России не сыграл против вас. ) А какое общее число умерших в мире от испанки (или скажем так - приписываемых испанке) ? Это я к тому - не окажется ли число умерших в России незначительной частью от числа умерших в тех странах где якобы проводилась вакцинация. И все же осуществлялась массовая вакцинация в США и странах Европы в указанный период ?PSЯ встречал информацию о том, что якобы в отчетах Наркомздрава РСФСР за 1918-1919 год испанка не выделяется отдельной строкой. Отдельно выделялись тиф, холера. А испанка попадала в пункт «и прочие заразные болезни». Как бы ваш аргумент относительно отсутствия вакцинации в России не сыграл против вас. ) tumos Повідомлень: 1159 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1560156115621563 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 24 лип, 2020 22:01