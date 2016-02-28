Ethereum написав:Ну де ці молдавани та інші скептики.Вірус наступає,нічого не зрозуміло...
Тепло и светло : люди больше бывают на улице, больше перемещаются. И главная зараза - общественный транспорт. В магазинах риска меньше. Нет масочного режима на улицах ЕС в Нидерландах и в Скандинавии (не уверена, что у всех стран).
Турков вообще запугали. Ходят бедняги даже на улице в масках, многие ездят в масках в личных авто даже без пассажиров. А некоторые даже плавают в медицинских масках.
Представляю их шок, когда им только начали завозить иностранных туристов из стран, в которых запугивание населения провалилось
Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19. Как пишет «Доктор Питер», об этом рассказал руководитель Центра инфекционной патологии Городской больницы им. Боткина, заведующий НИО патоморфологии Центра Алмазова профессор Всеволод Цинзерлинг. По его словам, объяснить возникновение картины, которую патологоанатомы видят на вскрытии, можно «очень и очень приблизительно» ....
Американец Ричард Роуз не верил в «хайп» вокруг ношения масок из-за эпидемии коронавируса. Друзья описывают его как хорошего, веселого и доброго человека. Он отслужил в армии девять лет, за это время побывав в двух длительных командировках в Ираке и Афганистане, пишет Upworty.
Так, 28 апреля он написал в Facebook: «Давай проясним. Я не покупаю маску. Я обойдусь без этого и не поддамся этой чертовой шумихе». ..... Роуз почувствовал симптомы в конце июня. 1 июля он сообщил друзьям, что очень болен и мучается от симптомов COVID-19. «Сегодня утром я наконец сделал мазок, — писал он, — Скоро узнаю каковы результаты. Я просто хочу снова чувствовать себя хорошо!».
Он сообщил, что не спал два дня из-за проблем с дыханием. 4 июля, в День Независимости США, Ричард Роуз умер от осложнений, связанных с коронавирусом.
Между тем, даже отечественные вирусологи сомневаются в успехе своих коллег. По их словам, получение первых в России нейтрализующих коронавирус антител, о котором заявили новосибирские ученые, не означает, что из них удастся «собрать» вакцину, которую можно будет производить промышленными партиями. Слишком дорогим окажется ее производство. ..... Если с вакциной все так неопределенно, зачем же госчиновники так пиарят, фактически в ежедневном режиме, отечественные разработки? Вариантов тут много — от личной заинтересованности в коммерческом успехе отечественной вакцины до поддержания у населения психологической уверенности в скорой победе над коронавирусом в соответствии с победными реляциями руководства страны. А если вакцина не «выстрелит» — ну, что поделаешь. В России властью принято раздавать обещания и потом быстро о них забывать. Как метко заметил в свое время Виктор Черномырдин: «Ну и что, что я обещал, я же не сделал!»
Власти Колумбии обеспокоила активность левых радикалов
28 февраля 2016
Власти Колумбии выразили обеспокоенность растущей активностью леворадикальной организации Армия национального освобождения (ELN) в регионах, традиционно подконтрольных группировке Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК). ... Организация ELN существует с 1964 года. Она считается второй по численности незаконной вооруженной группировкой в Колумбии. Первое место традиционно занимает ФАРК, созданная в том же году и признанная террористической во многих странах.
tumos написав:Вот я и задал элементарные вопросы. Первый - прививали ли массово людей в 1918 году от оспы, бешенства, тифа и т.д. Если такое событие было, то можно разбираться дальше с чем была связана массовая вакцинация, c ее последствиями...
В раздираемой гражданской войной России умерли от испанки сотни тысяч человек. Вы серьезно думаете, что большевики, колчаковцы или батька Махно массово вакцинировали население ? Когда-то встречали сообщения об этом ?
А какое общее число умерших в мире от испанки (или скажем так - приписываемых испанке) ? Это я к тому - не окажется ли число умерших в России незначительной частью от числа умерших в тех странах где якобы проводилась вакцинация. И все же осуществлялась массовая вакцинация в США и странах Европы в указанный период ?
PS Я встречал информацию о том, что якобы в отчетах Наркомздрава РСФСР за 1918-1919 год испанка не выделяется отдельной строкой. Отдельно выделялись тиф, холера. А испанка попадала в пункт «и прочие заразные болезни». Как бы ваш аргумент относительно отсутствия вакцинации в России не сыграл против вас. )