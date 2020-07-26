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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1561156215631564 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Пон 27 лип, 2020 08:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире



Кто-то пробовал средство от эскимосов? Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 4377 З нами з: 03.12.14 Подякував: 583 раз. Подякували: 737 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 09:37 freeze написав: Прикольно, что вы пытаетесь рассуждать о теории заговора и вакцинации в 1918 году, даже не имея ни малейшего понятия вакцинировали ли вообще население, если вакцинировали то чем и сколько ))

Зачем столько букв, конспирологии и заговоров, вместо примитивных гуглов и знаний ?

Прикольно, что вы пытаетесь рассуждать о теории заговора и вакцинации в 1918 году, даже не имея ни малейшего понятия вакцинировали ли вообще население, если вакцинировали то чем и сколько ))Зачем столько букв, конспирологии и заговоров, вместо примитивных гуглов и знаний ?

Была ссылка на текст. Достаточно дать ответ на вопрос была ли массовая вакцинация, чтобы поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре. Возможно вам примитивный гугл дал ответ - поделитесь.

freeze написав: Ни Колчак с Врангелем, ни батько Махно с Петлюрой, ни Свердлов с Троцким в период 1918-1919 годов не вакцинировали никого, во-первых, были сильно заняты тем, что убивали друг друга, во-вторых, нема было чем вакцинировать на просторах бывшей Российской империи, голодуха.

Ни Колчак с Врангелем, ни батько Махно с Петлюрой, ни Свердлов с Троцким в период 1918-1919 годов не вакцинировали никого, во-первых, были сильно заняты тем, что убивали друг друга, во-вторых, нема было чем вакцинировать на просторах бывшей Российской империи, голодуха.

Вероятно так и было. А также возможно было то, что от испанки в России умерло совсем незначительное количество людей по сравнению с другими регионами. Почему ?

freeze написав: А календарь обязательных прививок - это изобретение далеко последующих десятилетий, поэтому рассуждения о массовой вакцинации в период первой мировой в мире выглядят забавными в принципе. А календарь обязательных прививок - это изобретение далеко последующих десятилетий, поэтому рассуждения о массовой вакцинации в период первой мировой в мире выглядят забавными в принципе.

А календарь то тут при чем ? В заметке шла речь о массовых заболеваниях тифом и прочей гадостью. Под эту ситуацию могли и вакцинировать. Была ссылка на текст. Достаточно дать ответ на вопрос была ли массовая вакцинация, чтобы поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре. Возможно вам примитивный гугл дал ответ - поделитесь.Вероятно так и было. А также возможно было то, что от испанки в России умерло совсем незначительное количество людей по сравнению с другими регионами. Почему ?А календарь то тут при чем ? В заметке шла речь о массовых заболеваниях тифом и прочей гадостью. Под эту ситуацию могли и вакцинировать. tumos Повідомлень: 1161 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 09:38 Re: Эпидемия коронавируса в мире Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 65 656

Нових - 807



Одужало - 36 122 (+315)

Загинуло - 1 616 (+11)

Підозри - 116 783 (+901)



Вінницька область — 2 589 (+40)

Волинська область — 3 616 (+66)

Дніпропетровська область — 1 330 (+1)

Донецька область — 850 (0)

Житомирська область — 1 723 (+14)

Закарпатська область — 4 874 (+33)

Запорізька область — 750 (+16)

Івано-Франківська область — 4 121 (+96)

Кіровоградська область — 695 (+2)

м. Київ — 7 690 (+70)

Київська область — 3 548 (+45)

Львівська область — 8 952 (+120)

Луганська область — 120 (0)

Миколаївська область — 559 (+13)

Одеська область — 2 960 (+53)

Полтавська область — 394 (0)

Рівненська область — 5 701 (+78)

Сумська область — 445 (+15)

Тернопільська область — 2 773 (+48)

Харківська область — 3 431 (+50)

Херсонська область — 220 (+1)

Хмельницька область — 1 059 (0)

Чернівецька область — 5 634 (+42)

Черкаська область — 902 (+5)

Чернігівська область — 720 (+9)

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6341 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 785 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 09:53 tumos написав: Достаточно дать ответ на вопрос была ли массовая вакцинация, чтобы поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре. Возможно вам примитивный гугл дал ответ - поделитесь. Достаточно дать ответ на вопрос была ли массовая вакцинация, чтобы поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре. Возможно вам примитивный гугл дал ответ - поделитесь.



Не было массовых вакцинаций.

Поскольку не знали, как вызывается испанка, пытались создать вакцину от нее, думая, что испанка вызывается стафилококком, и даже выпустили в конце 1918 года 500 000 вакцин, после чего пытались вакцинировать высокопоставленный топ-менеджмент (примерно как сейчас в России) и начать вакцинировать военных. Но буквально в течение нескольких недель стало понятно, что толку от этой стафилококковой вакцины в борьбе против испанки как от козла молока, и вакцинированные и невакцинированные болели одинаково. Поэтому вакцинирование было прекращено очень быстро, а львиная часть выпущенной вакцины была утилизирована. Не было массовых вакцинаций.Поскольку не знали, как вызывается испанка, пытались создать вакцину от нее, думая, что испанка вызывается стафилококком, и даже выпустили в конце 1918 года 500 000 вакцин, после чего пытались вакцинировать высокопоставленный топ-менеджмент (примерно как сейчас в России) и начать вакцинировать военных. Но буквально в течение нескольких недель стало понятно, что толку от этой стафилококковой вакцины в борьбе против испанки как от козла молока, и вакцинированные и невакцинированные болели одинаково. Поэтому вакцинирование было прекращено очень быстро, а львиная часть выпущенной вакцины была утилизирована. freeze 4 Повідомлень: 17762 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4326 раз. Подякували: 6992 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 10:00 freeze написав: tumos написав: Достаточно дать ответ на вопрос была ли массовая вакцинация, чтобы поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре. Возможно вам примитивный гугл дал ответ - поделитесь. Достаточно дать ответ на вопрос была ли массовая вакцинация, чтобы поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре. Возможно вам примитивный гугл дал ответ - поделитесь.



Не было массовых вакцинаций.

Поскольку не знали, как вызывается испанка, пытались создать вакцину от нее, думая, что испанка вызывается стафилококком, и даже выпустили в конце 1918 года 500 000 вакцин, после чего пытались вакцинировать высокопоставленный топ-менеджмент (примерно как сейчас в России) и начать вакцинировать военных. Но буквально в течение нескольких недель стало понятно, что толку от этой стафилококковой вакцины в борьбе против испанки как от козла молока, и вакцинированные и невакцинированные болели одинаково. Поэтому вакцинирование было прекращено очень быстро, а львиная часть выпущенной вакцины была утилизирована. Не было массовых вакцинаций.Поскольку не знали, как вызывается испанка, пытались создать вакцину от нее, думая, что испанка вызывается стафилококком, и даже выпустили в конце 1918 года 500 000 вакцин, после чего пытались вакцинировать высокопоставленный топ-менеджмент (примерно как сейчас в России) и начать вакцинировать военных. Но буквально в течение нескольких недель стало понятно, что толку от этой стафилококковой вакцины в борьбе против испанки как от козла молока, и вакцинированные и невакцинированные болели одинаково. Поэтому вакцинирование было прекращено очень быстро, а львиная часть выпущенной вакцины была утилизирована.

По вакцинации от испанки ответ получен. Но ведь я задавал вопрос о массовой вакцинации от тифа и прочей заразы. Испанку исключаем из вопроса. По вакцинации от испанки ответ получен. Но ведь я задавал вопрос о массовой вакцинации от тифа и прочей заразы. Испанку исключаем из вопроса. tumos Повідомлень: 1161 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 10:02 tumos написав: Uppi написав: quote="5021136:Uppi"]Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку quote="5021136:Uppi"]Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку





А вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная .

Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос .



"Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин."

https://napravdestoy.livejournal.com/5327870.html А вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная .Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос ."Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин."



Интересная ссылка. Вы обратили внимание, что это пересказ некоторого автора, который ссылается на доктора Ребекку Карли. Действительно ли доктор утверждала, что людям прививали испанку << ... Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку ... >>, или это домысел анонима ? А так, для начала, следовало бы установить осуществлялись ли массовые прививки в 1918 году, в частности в США ? Какие вакцины кололи (от каких болезней) и каких производителей ? Сколько людей умерло после вакцинации и в какой период ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Если в то время ходил вирус гриппа, называемый испанка, то могла ли массовая вакцинация привести к ослаблению иммунитета и способствовать заболеваемости испанкой ?



И никаких рептилоидов. )[/quote]

Простой вопрос куда "Испанка" пропала , почему она сейчас не активна ? Опять таки если верить фото тех лет больные лежат вместе заражая друг друга , а нужна изоляция .

Вопросов не понятных к сожалению очень много , все списывать на послевоенные лишения глупо и наивно . Видя искажение информационного пространства сейчас ,слабо веришь официальной точки зрения тех лет.

По поводу Корны , вирус есть эпидемии и пандемии нет . Она раздута в СМИ . Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .

Маски эффективны только если надеты на больном , и меняются каждые 2 часа . Здоровым людям маска приносит только вред .

В магазинах через одного люди в респираторах которые выдыхают все в клапан , как это регулируется ? Интересная ссылка. Вы обратили внимание, что это пересказ некоторого автора, который ссылается на доктора Ребекку Карли. Действительно ли доктор утверждала, что людям прививали испанку << ... Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку ... >>, или это домысел анонима ? А так, для начала, следовало бы установить осуществлялись ли массовые прививки в 1918 году, в частности в США ? Какие вакцины кололи (от каких болезней) и каких производителей ? Сколько людей умерло после вакцинации и в какой период ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Если в то время ходил вирус гриппа, называемый испанка, то могла ли массовая вакцинация привести к ослаблению иммунитета и способствовать заболеваемости испанкой ?И никаких рептилоидов. )[/quote]Простой вопрос куда "Испанка" пропала , почему она сейчас не активна ? Опять таки если верить фото тех лет больные лежат вместе заражая друг друга , а нужна изоляция .Вопросов не понятных к сожалению очень много , все списывать на послевоенные лишения глупо и наивно . Видя искажение информационного пространства сейчас ,слабо веришь официальной точки зрения тех лет.По поводу Корны , вирус есть эпидемии и пандемии нет . Она раздута в СМИ . Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .Маски эффективны только если надеты на больном , и меняются каждые 2 часа . Здоровым людям маска приносит только вред .В магазинах через одного люди в респираторах которые выдыхают все в клапан , как это регулируется ? Uppi Повідомлень: 118 З нами з: 22.04.20 Подякував: 21 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 10:02 tumos написав: Uppi написав: Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку





А вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная .

Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос .



"Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин."

https://napravdestoy.livejournal.com/5327870.html Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанкуА вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная .Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос ."Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин."



Интересная ссылка. Вы обратили внимание, что это пересказ некоторого автора, который ссылается на доктора Ребекку Карли. Действительно ли доктор утверждала, что людям прививали испанку << ... Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку ... >>, или это домысел анонима ? А так, для начала, следовало бы установить осуществлялись ли массовые прививки в 1918 году, в частности в США ? Какие вакцины кололи (от каких болезней) и каких производителей ? Сколько людей умерло после вакцинации и в какой период ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Если в то время ходил вирус гриппа, называемый испанка, то могла ли массовая вакцинация привести к ослаблению иммунитета и способствовать заболеваемости испанкой ?



И никаких рептилоидов. ) Интересная ссылка. Вы обратили внимание, что это пересказ некоторого автора, который ссылается на доктора Ребекку Карли. Действительно ли доктор утверждала, что людям прививали испанку << ... Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку ... >>, или это домысел анонима ? А так, для начала, следовало бы установить осуществлялись ли массовые прививки в 1918 году, в частности в США ? Какие вакцины кололи (от каких болезней) и каких производителей ? Сколько людей умерло после вакцинации и в какой период ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Если в то время ходил вирус гриппа, называемый испанка, то могла ли массовая вакцинация привести к ослаблению иммунитета и способствовать заболеваемости испанкой ?И никаких рептилоидов. )

Простой вопрос куда "Испанка" пропала , почему она сейчас не активна ? Опять таки если верить фото тех лет больные лежат вместе заражая друг друга , а нужна изоляция .

Вопросов не понятных к сожалению очень много , все списывать на послевоенные лишения глупо и наивно . Видя искажение информационного пространства сейчас ,слабо веришь официальной точки зрения тех лет.

По поводу Корны , вирус есть эпидемии и пандемии нет . Она раздута в СМИ . Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .

Маски эффективны только если надеты на больном , и меняются каждые 2 часа . Здоровым людям маска приносит только вред .

В магазинах через одного люди в респираторах которые выдыхают все в клапан , как это регулируется ?

И ребенку ясно, что главное что бы на лице что то было намотано . А что это какова эффективность не важно . И кстати если я надену маску как шапку , где прописано как должны носится маски ? Простой вопрос куда "Испанка" пропала , почему она сейчас не активна ? Опять таки если верить фото тех лет больные лежат вместе заражая друг друга , а нужна изоляция .Вопросов не понятных к сожалению очень много , все списывать на послевоенные лишения глупо и наивно . Видя искажение информационного пространства сейчас ,слабо веришь официальной точки зрения тех лет.По поводу Корны , вирус есть эпидемии и пандемии нет . Она раздута в СМИ . Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .Маски эффективны только если надеты на больном , и меняются каждые 2 часа . Здоровым людям маска приносит только вред .В магазинах через одного люди в респираторах которые выдыхают все в клапан , как это регулируется ?И ребенку ясно, что главное что бы на лице что то было намотано . А что это какова эффективность не важно . И кстати если я надену маску как шапку , где прописано как должны носится маски ? Uppi Повідомлень: 118 З нами з: 22.04.20 Подякував: 21 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1561156215631564 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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