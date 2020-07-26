freeze написав:Прикольно, что вы пытаетесь рассуждать о теории заговора и вакцинации в 1918 году, даже не имея ни малейшего понятия вакцинировали ли вообще население, если вакцинировали то чем и сколько )) Зачем столько букв, конспирологии и заговоров, вместо примитивных гуглов и знаний ?
Была ссылка на текст. Достаточно дать ответ на вопрос была ли массовая вакцинация, чтобы поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре. Возможно вам примитивный гугл дал ответ - поделитесь.
freeze написав:Ни Колчак с Врангелем, ни батько Махно с Петлюрой, ни Свердлов с Троцким в период 1918-1919 годов не вакцинировали никого, во-первых, были сильно заняты тем, что убивали друг друга, во-вторых, нема было чем вакцинировать на просторах бывшей Российской империи, голодуха.
Вероятно так и было. А также возможно было то, что от испанки в России умерло совсем незначительное количество людей по сравнению с другими регионами. Почему ?
freeze написав:А календарь обязательных прививок - это изобретение далеко последующих десятилетий, поэтому рассуждения о массовой вакцинации в период первой мировой в мире выглядят забавными в принципе.
А календарь то тут при чем ? В заметке шла речь о массовых заболеваниях тифом и прочей гадостью. Под эту ситуацию могли и вакцинировать.
tumos написав:Достаточно дать ответ на вопрос была ли массовая вакцинация, чтобы поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре. Возможно вам примитивный гугл дал ответ - поделитесь.
Не было массовых вакцинаций. Поскольку не знали, как вызывается испанка, пытались создать вакцину от нее, думая, что испанка вызывается стафилококком, и даже выпустили в конце 1918 года 500 000 вакцин, после чего пытались вакцинировать высокопоставленный топ-менеджмент (примерно как сейчас в России) и начать вакцинировать военных. Но буквально в течение нескольких недель стало понятно, что толку от этой стафилококковой вакцины в борьбе против испанки как от козла молока, и вакцинированные и невакцинированные болели одинаково. Поэтому вакцинирование было прекращено очень быстро, а львиная часть выпущенной вакцины была утилизирована.
tumos написав:Достаточно дать ответ на вопрос была ли массовая вакцинация, чтобы поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре. Возможно вам примитивный гугл дал ответ - поделитесь.
Не было массовых вакцинаций. Поскольку не знали, как вызывается испанка, пытались создать вакцину от нее, думая, что испанка вызывается стафилококком, и даже выпустили в конце 1918 года 500 000 вакцин, после чего пытались вакцинировать высокопоставленный топ-менеджмент (примерно как сейчас в России) и начать вакцинировать военных. Но буквально в течение нескольких недель стало понятно, что толку от этой стафилококковой вакцины в борьбе против испанки как от козла молока, и вакцинированные и невакцинированные болели одинаково. Поэтому вакцинирование было прекращено очень быстро, а львиная часть выпущенной вакцины была утилизирована.
По вакцинации от испанки ответ получен. Но ведь я задавал вопрос о массовой вакцинации от тифа и прочей заразы. Испанку исключаем из вопроса.
Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку
А вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная . Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос .
"Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин." https://napravdestoy.livejournal.com/5327870.html
Интересная ссылка. Вы обратили внимание, что это пересказ некоторого автора, который ссылается на доктора Ребекку Карли. Действительно ли доктор утверждала, что людям прививали испанку << ... Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку ... >>, или это домысел анонима ? А так, для начала, следовало бы установить осуществлялись ли массовые прививки в 1918 году, в частности в США ? Какие вакцины кололи (от каких болезней) и каких производителей ? Сколько людей умерло после вакцинации и в какой период ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Если в то время ходил вирус гриппа, называемый испанка, то могла ли массовая вакцинация привести к ослаблению иммунитета и способствовать заболеваемости испанкой ?
И никаких рептилоидов. )
Простой вопрос куда "Испанка" пропала , почему она сейчас не активна ? Опять таки если верить фото тех лет больные лежат вместе заражая друг друга , а нужна изоляция . Вопросов не понятных к сожалению очень много , все списывать на послевоенные лишения глупо и наивно . Видя искажение информационного пространства сейчас ,слабо веришь официальной точки зрения тех лет. По поводу Корны , вирус есть эпидемии и пандемии нет . Она раздута в СМИ . Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит . Маски эффективны только если надеты на больном , и меняются каждые 2 часа . Здоровым людям маска приносит только вред . В магазинах через одного люди в респираторах которые выдыхают все в клапан , как это регулируется ? И ребенку ясно, что главное что бы на лице что то было намотано . А что это какова эффективность не важно . И кстати если я надену маску как шапку , где прописано как должны носится маски ?