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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1561156215631564

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кто-то пробовал средство от эскимосов?

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:37

  freeze написав:Прикольно, что вы пытаетесь рассуждать о теории заговора и вакцинации в 1918 году, даже не имея ни малейшего понятия вакцинировали ли вообще население, если вакцинировали то чем и сколько ))
Зачем столько букв, конспирологии и заговоров, вместо примитивных гуглов и знаний ?

Была ссылка на текст. Достаточно дать ответ на вопрос была ли массовая вакцинация, чтобы поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре. Возможно вам примитивный гугл дал ответ - поделитесь.
  freeze написав:Ни Колчак с Врангелем, ни батько Махно с Петлюрой, ни Свердлов с Троцким в период 1918-1919 годов не вакцинировали никого, во-первых, были сильно заняты тем, что убивали друг друга, во-вторых, нема было чем вакцинировать на просторах бывшей Российской империи, голодуха.

Вероятно так и было. А также возможно было то, что от испанки в России умерло совсем незначительное количество людей по сравнению с другими регионами. Почему ?
  freeze написав:А календарь обязательных прививок - это изобретение далеко последующих десятилетий, поэтому рассуждения о массовой вакцинации в период первой мировой в мире выглядят забавными в принципе.

А календарь то тут при чем ? В заметке шла речь о массовых заболеваниях тифом и прочей гадостью. Под эту ситуацию могли и вакцинировать.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 65 656
Нових - 807

Одужало - 36 122 (+315)
Загинуло - 1 616 (+11)
Підозри - 116 783 (+901)

Вінницька область — 2 589 (+40)
Волинська область — 3 616 (+66)
Дніпропетровська область — 1 330 (+1)
Донецька область — 850 (0)
Житомирська область — 1 723 (+14)
Закарпатська область — 4 874 (+33)
Запорізька область — 750 (+16)
Івано-Франківська область — 4 121 (+96)
Кіровоградська область — 695 (+2)
м. Київ — 7 690 (+70)
Київська область — 3 548 (+45)
Львівська область — 8 952 (+120)
Луганська область — 120 (0)
Миколаївська область — 559 (+13)
Одеська область — 2 960 (+53)
Полтавська область — 394 (0)
Рівненська область — 5 701 (+78)
Сумська область — 445 (+15)
Тернопільська область — 2 773 (+48)
Харківська область — 3 431 (+50)
Херсонська область — 220 (+1)
Хмельницька область — 1 059 (0)
Чернівецька область — 5 634 (+42)
Черкаська область — 902 (+5)
Чернігівська область — 720 (+9)
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:53

  tumos написав:Достаточно дать ответ на вопрос была ли массовая вакцинация, чтобы поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре. Возможно вам примитивный гугл дал ответ - поделитесь.


Не было массовых вакцинаций.
Поскольку не знали, как вызывается испанка, пытались создать вакцину от нее, думая, что испанка вызывается стафилококком, и даже выпустили в конце 1918 года 500 000 вакцин, после чего пытались вакцинировать высокопоставленный топ-менеджмент (примерно как сейчас в России) и начать вакцинировать военных. Но буквально в течение нескольких недель стало понятно, что толку от этой стафилококковой вакцины в борьбе против испанки как от козла молока, и вакцинированные и невакцинированные болели одинаково. Поэтому вакцинирование было прекращено очень быстро, а львиная часть выпущенной вакцины была утилизирована.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:00

  freeze написав:
  tumos написав:Достаточно дать ответ на вопрос была ли массовая вакцинация, чтобы поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре. Возможно вам примитивный гугл дал ответ - поделитесь.


Не было массовых вакцинаций.
Поскольку не знали, как вызывается испанка, пытались создать вакцину от нее, думая, что испанка вызывается стафилококком, и даже выпустили в конце 1918 года 500 000 вакцин, после чего пытались вакцинировать высокопоставленный топ-менеджмент (примерно как сейчас в России) и начать вакцинировать военных. Но буквально в течение нескольких недель стало понятно, что толку от этой стафилококковой вакцины в борьбе против испанки как от козла молока, и вакцинированные и невакцинированные болели одинаково. Поэтому вакцинирование было прекращено очень быстро, а львиная часть выпущенной вакцины была утилизирована.

По вакцинации от испанки ответ получен. Но ведь я задавал вопрос о массовой вакцинации от тифа и прочей заразы. Испанку исключаем из вопроса.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:02

Удалено
Востаннє редагувалось Uppi в Пон 27 лип, 2020 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:02

  tumos написав:
  Uppi написав:Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку


А вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная .
Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос .

"Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин."
https://napravdestoy.livejournal.com/5327870.html


Интересная ссылка. Вы обратили внимание, что это пересказ некоторого автора, который ссылается на доктора Ребекку Карли. Действительно ли доктор утверждала, что людям прививали испанку << ... Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку ... >>, или это домысел анонима ? А так, для начала, следовало бы установить осуществлялись ли массовые прививки в 1918 году, в частности в США ? Какие вакцины кололи (от каких болезней) и каких производителей ? Сколько людей умерло после вакцинации и в какой период ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Если в то время ходил вирус гриппа, называемый испанка, то могла ли массовая вакцинация привести к ослаблению иммунитета и способствовать заболеваемости испанкой ?

И никаких рептилоидов. )

Простой вопрос куда "Испанка" пропала , почему она сейчас не активна ? Опять таки если верить фото тех лет больные лежат вместе заражая друг друга , а нужна изоляция .
Вопросов не понятных к сожалению очень много , все списывать на послевоенные лишения глупо и наивно . Видя искажение информационного пространства сейчас ,слабо веришь официальной точки зрения тех лет.
По поводу Корны , вирус есть эпидемии и пандемии нет . Она раздута в СМИ . Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .
Маски эффективны только если надеты на больном , и меняются каждые 2 часа . Здоровым людям маска приносит только вред .
В магазинах через одного люди в респираторах которые выдыхают все в клапан , как это регулируется ?
И ребенку ясно, что главное что бы на лице что то было намотано . А что это какова эффективность не важно . И кстати если я надену маску как шапку , где прописано как должны носится маски ?
Uppi
 
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