Додано: Пон 27 лип, 2020 10:02

tumos написав: Uppi написав: Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку





А вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная .

Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос .



"Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин."

https://napravdestoy.livejournal.com/5327870.html Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанкуА вы можете полностью приводить мои цитаты . А тут на форуме цензура безбожная .Просто оставлю снова . И внимательно несколько раз прочитайте цитату и проанализируйте свой вопрос ."Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку, а после этого кормили аспирином «Байера», чтобы снизить температуру тела пациентов до благоприятной для размножения патогенных микроорганизмов. Ведь, как известно, организм человека, борясь с вирусом, поднимает температуру до 38 градусов по Цельсию - именно при этой температуре гибнут почти все вирусы, в т.ч и гриппа. Понизив же температуру тела искусственным образом, получается внутри организма настоящий термостат, благоприятный для размножения возбудителей болезни. Что и делали специалисты, заставляя принимать жаропонижающие средства - в данном случае байеровский аспирин - людей, зараженных вирусом испанки. В результате всех этих действий, была вызвана эпидемия, которая стала непосредственной причиной, по разным оценкам, от 25 млн. до 100 млн. смертей невинных детей, женщин и мужчин."



Интересная ссылка. Вы обратили внимание, что это пересказ некоторого автора, который ссылается на доктора Ребекку Карли. Действительно ли доктор утверждала, что людям прививали испанку << ... Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку ... >>, или это домысел анонима ? А так, для начала, следовало бы установить осуществлялись ли массовые прививки в 1918 году, в частности в США ? Какие вакцины кололи (от каких болезней) и каких производителей ? Сколько людей умерло после вакцинации и в какой период ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Если в то время ходил вирус гриппа, называемый испанка, то могла ли массовая вакцинация привести к ослаблению иммунитета и способствовать заболеваемости испанкой ?



И никаких рептилоидов. ) Интересная ссылка. Вы обратили внимание, что это пересказ некоторого автора, который ссылается на доктора Ребекку Карли. Действительно ли доктор утверждала, что людям прививали испанку << ... Под видом вакцины против гриппа, людям прививали испанку ... >>, или это домысел анонима ? А так, для начала, следовало бы установить осуществлялись ли массовые прививки в 1918 году, в частности в США ? Какие вакцины кололи (от каких болезней) и каких производителей ? Сколько людей умерло после вакцинации и в какой период ? Могли бы привитые вакцины вызвать смерть людей, например из-за просроченного срока действия ? Если в то время ходил вирус гриппа, называемый испанка, то могла ли массовая вакцинация привести к ослаблению иммунитета и способствовать заболеваемости испанкой ?И никаких рептилоидов. )

Простой вопрос куда "Испанка" пропала , почему она сейчас не активна ? Опять таки если верить фото тех лет больные лежат вместе заражая друг друга , а нужна изоляция .Вопросов не понятных к сожалению очень много , все списывать на послевоенные лишения глупо и наивно . Видя искажение информационного пространства сейчас ,слабо веришь официальной точки зрения тех лет.По поводу Корны , вирус есть эпидемии и пандемии нет . Она раздута в СМИ . Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .Маски эффективны только если надеты на больном , и меняются каждые 2 часа . Здоровым людям маска приносит только вред .В магазинах через одного люди в респираторах которые выдыхают все в клапан , как это регулируется ?И ребенку ясно, что главное что бы на лице что то было намотано . А что это какова эффективность не важно . И кстати если я надену маску как шапку , где прописано как должны носится маски ?