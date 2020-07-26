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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1562156315641565

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:39

  Puente написав:
  Uppi написав: Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .


От мені дуже цікаво - звідки Ви взяли таку тривіальну інформацію ? Тому що насправді такого немає .
Більше того - слабкий імунітет чи сильний в загальному - не визначає , чи ви підхопите якусь хворобу . Тому оці всі балачки про імунітет - дуже загальні . Так - медицина щось там досліджує , пишуть кандидатські і докторські . А коли доходить до діла - виявляється ніяких медиків не треба - йдуть загальні міркування і рекомендації про здоровий образ життя .
А автоімунні хвороби ? А алергія ? Взагалі по суті - темнота ...

Вы не правы. Как говорила моя преподавательница по эпидемиологии из медучилища - самое сильное оружие, которые нам дала природа, это иммунитет.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:16

  ЛАД написав:tumos
Зачем уходить так далеко в историю на 100 лет назад? Давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в России, в Украине, да и вообще в восточной Европе. Смертность от ковида заметно ниже, чем в Италии, Испании, В-британии, Франции, Швеции, в Штатах. Почему?
Почему заболеваемость и смертность в Австрии ниже, чем в соседней Италии?

Была ли сегодня в Западной Европе, в США какая-то массовая вакцинация? Не было. Можно поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре?

Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий. Тут бы понять корона рукотворное изделие или нет ?

  ЛАД написав:Может, не стоит тратить силы и время на поиски чёрной кошки в тёмной комнате, особенно, если её там никогда не было, и уходить в историю 100-летней давности?

Ну у меня лично нет возможности проводить подобную работу. Но обратить внимание на существующие проблемные точки смысл есть. Научное исследование по испанке скорее всего принесло политический, а не медицинский результат.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:17

  vetka написав:самое сильное оружие, которые нам дала природа, это иммунитет.
Найсильніша наша зброя - це розум.
Вміння побачити-проаналізувати-зробити висновки...
1 Держава крім усього іншого складається з
Мін Освіти
Охорони Здоровя
Внутрішніх справ
Оборони
Надзвичайні ситуації
Зовнішніх справ
.....
2 Всі ці структури створені для того , щоб покращити наше життя( читай зберегти здоровя і покращити умови існування)
3 Чим більше коштів виділяється на кожну з цих охоронних структур - тим більше досягнень в тій галузі ми отримуємо...

Тому
Можна боротись з ковідом.. і програти війну, бо на патрони не вистарчило
Можна натикати камер і отримати зменшення ДТП.. і програти втрати від пожеж
і так далі і тому подібне.

Таким чином
За 6-місяців у нас стандартно помирає - 300 000 осіб
Від впливу ковід - померло 1600 .. і не факт що вони не ввійшли б у цих 300000

А скільки померло від недоотримання освіти?
від недоплати податків?
від відсутності патронів на лінії розмежування?

Тому - думати ніколи й нікому не шкодило.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:25

  vetka написав:
  Puente написав:
  Uppi написав: Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .


От мені дуже цікаво - звідки Ви взяли таку тривіальну інформацію ? Тому що насправді такого немає .
Більше того - слабкий імунітет чи сильний в загальному - не визначає , чи ви підхопите якусь хворобу . Тому оці всі балачки про імунітет - дуже загальні . Так - медицина щось там досліджує , пишуть кандидатські і докторські . А коли доходить до діла - виявляється ніяких медиків не треба - йдуть загальні міркування і рекомендації про здоровий образ життя .
А автоімунні хвороби ? А алергія ? Взагалі по суті - темнота ...

Вы не правы. Как говорила моя преподавательница по эпидемиологии из медучилища - самое сильное оружие, которые нам дала природа, это иммунитет.


Так то ж природа ... І що з ним можна зробити , крім погіршити - ніхто не знає ...
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Медики связывают длительность иммунитета с тяжестью перенесенного COVID19:
"Чем тяжелее переболел человек, тем больше у него выработано иммуноглобулинов, тем дольше они будут циркулировать в его крови, и тем дольше они будут обеспечивать ему иммунитет. Если человек переболел в легкой форме, соответственно, у него меньшее количество иммуноглобулинов, которые быстрее перестают циркулировать в крови и обеспечивать иммунную защиту" : https://bit.ly/30QUh4V
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:57

  Uppi написав:Мнение отечественного специалиста. Вирусолог: Борьба за полное уничтожение какого-либо вируса может иметь тяжелые последствия

Большая оптимистка. :) Во всех вопросах.

Некоторые утверждения, на мой взгляд, достаточно спорны.
Эффект Марбурга в гугле почему-то не нашел, даёт только "вирус Марбурга", "болезнь Марбурга". Не очень понятно, почему вероятность заражения в семье ниже, чем где-то. По такой логике вероятность заражения в больнице должна быть ещё ниже, но почему-то заболеваемость среди врачей высокая.

А вообще, она, по-моему, вирусы любит больше, чем людей. :)
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:08

  tumos написав:
  ЛАД написав:tumos
Зачем уходить так далеко в историю на 100 лет назад? Давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в России, в Украине, да и вообще в восточной Европе. Смертность от ковида заметно ниже, чем в Италии, Испании, В-британии, Франции, Швеции, в Штатах. Почему?
Почему заболеваемость и смертность в Австрии ниже, чем в соседней Италии?

Была ли сегодня в Западной Европе, в США какая-то массовая вакцинация? Не было. Можно поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре?

Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий. Тут бы понять корона рукотворное изделие или нет ?

Сравнивать можно, что угодно. Если нет факторов, обеспечивающих существенные отличия. Каким образом высокие технологии делают несравнимыми ковид и испанку? Они пока что никак не повлияли на ход эпидемии.
Вопросы, которые я задал, один к одному повторяют Ваши вопросы об испанке. Но сегодняшнюю ситуацию мы знаем лучше - видим собственными глазами. И видим, что никакой массовой вакцинации не было. Более того, есть попытки объяснить меньшую заболеваемость в России, Украине и т.д. массовыми прививками БЦЖ.
Поэтому считаю это достаточным ответом на Ваши вопросы.

  ЛАД написав:Может, не стоит тратить силы и время на поиски чёрной кошки в тёмной комнате, особенно, если её там никогда не было, и уходить в историю 100-летней давности?

Ну у меня лично нет возможности проводить подобную работу. Но обратить внимание на существующие проблемные точки смысл есть. Научное исследование по испанке скорее всего принесло политический, а не медицинский результат

О каком научном исследовании Вы говорите и какой политический результат оно принесло?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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