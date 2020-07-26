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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1563156415651566> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Пон 27 лип, 2020 11:39 Puente написав: Uppi написав: Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .

Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .



От мені дуже цікаво - звідки Ви взяли таку тривіальну інформацію ? Тому що насправді такого немає .

Більше того - слабкий імунітет чи сильний в загальному - не визначає , чи ви підхопите якусь хворобу . Тому оці всі балачки про імунітет - дуже загальні . Так - медицина щось там досліджує , пишуть кандидатські і докторські . А коли доходить до діла - виявляється ніяких медиків не треба - йдуть загальні міркування і рекомендації про здоровий образ життя .

А автоімунні хвороби ? А алергія ? Взагалі по суті - темнота ... От мені дуже цікаво - звідки Ви взяли таку тривіальну інформацію ? Тому що насправді такого немає .Більше того - слабкий імунітет чи сильний в загальному - не визначає , чи ви підхопите якусь хворобу . Тому оці всі балачки про імунітет - дуже загальні . Так - медицина щось там досліджує , пишуть кандидатські і докторські . А коли доходить до діла - виявляється ніяких медиків не треба - йдуть загальні міркування і рекомендації про здоровий образ життя .А автоімунні хвороби ? А алергія ? Взагалі по суті - темнота ...

Вы не правы. Как говорила моя преподавательница по эпидемиологии из медучилища - самое сильное оружие, которые нам дала природа, это иммунитет. Вы не правы. Как говорила моя преподавательница по эпидемиологии из медучилища - самое сильное оружие, которые нам дала природа, это иммунитет. vetka Повідомлень: 6455 З нами з: 04.03.14 Подякував: 401 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 12:16 ЛАД написав: tumos

Зачем уходить так далеко в историю на 100 лет назад? Давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в России, в Украине, да и вообще в восточной Европе. Смертность от ковида заметно ниже, чем в Италии, Испании, В-британии, Франции, Швеции, в Штатах. Почему?

Почему заболеваемость и смертность в Австрии ниже, чем в соседней Италии?



Была ли сегодня в Западной Европе, в США какая-то массовая вакцинация? Не было. Можно поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре?

Зачем уходить так далеко в историю на 100 лет назад? Давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в России, в Украине, да и вообще в восточной Европе. Смертность от ковида заметно ниже, чем в Италии, Испании, В-британии, Франции, Швеции, в Штатах. Почему?Почему заболеваемость и смертность в Австрии ниже, чем в соседней Италии?Была ли сегодня в Западной Европе, в США какая-то массовая вакцинация? Не было. Можно поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре?

Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий. Тут бы понять корона рукотворное изделие или нет ?



ЛАД написав: Может, не стоит тратить силы и время на поиски чёрной кошки в тёмной комнате, особенно, если её там никогда не было, и уходить в историю 100-летней давности? Может, не стоит тратить силы и время на поиски чёрной кошки в тёмной комнате, особенно, если её там никогда не было, и уходить в историю 100-летней давности?

Ну у меня лично нет возможности проводить подобную работу. Но обратить внимание на существующие проблемные точки смысл есть. Научное исследование по испанке скорее всего принесло политический, а не медицинский результат. Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий. Тут бы понять корона рукотворное изделие или нет ?Ну у меня лично нет возможности проводить подобную работу. Но обратить внимание на существующие проблемные точки смысл есть. Научное исследование по испанке скорее всего принесло политический, а не медицинский результат. tumos Повідомлень: 1163 З нами з: 12.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 12:17 vetka написав: самое сильное оружие, которые нам дала природа, это иммунитет. самое сильное оружие, которые нам дала природа, это иммунитет. Найсильніша наша зброя - це розум.

Вміння побачити-проаналізувати-зробити висновки...

1 Держава крім усього іншого складається з

Мін Освіти

Охорони Здоровя

Внутрішніх справ

Оборони

Надзвичайні ситуації

Зовнішніх справ

.....

2 Всі ці структури створені для того , щоб покращити наше життя( читай зберегти здоровя і покращити умови існування)

3 Чим більше коштів виділяється на кожну з цих охоронних структур - тим більше досягнень в тій галузі ми отримуємо...



Тому

Можна боротись з ковідом.. і програти війну, бо на патрони не вистарчило

Можна натикати камер і отримати зменшення ДТП.. і програти втрати від пожеж

і так далі і тому подібне.



Таким чином

За 6-місяців у нас стандартно помирає - 300 000 осіб

Від впливу ковід - померло 1600 .. і не факт що вони не ввійшли б у цих 300000



А скільки померло від недоотримання освіти?

від недоплати податків?

від відсутності патронів на лінії розмежування?



Тому - думати ніколи й нікому не шкодило. Найсильніша наша зброя - це розум.Вміння побачити-проаналізувати-зробити висновки...1 Держава крім усього іншого складається зМін ОсвітиОхорони ЗдоровяВнутрішніх справОборониНадзвичайні ситуаціїЗовнішніх справ.....2 Всі ці структури створені для того , щоб покращити наше життя( читай зберегти здоровя і покращити умови існування)3 Чим більше коштів виділяється на кожну з цих охоронних структур - тим більше досягнень в тій галузі ми отримуємо...ТомуМожна боротись з ковідом.. і програти війну, бо на патрони не вистарчилоМожна натикати камер і отримати зменшення ДТП.. і програти втрати від пожежі так далі і тому подібне.Таким чиномЗа 6-місяців у нас стандартно помирає - 300 000 осібВід впливу ковід - померло 1600 .. і не факт що вони не ввійшли б у цих 300000А скільки померло від недоотримання освіти?від недоплати податків?від відсутності патронів на лінії розмежування?Тому - думати ніколи й нікому не шкодило. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23251 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 12:25 vetka написав: Puente написав: Uppi написав: Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .

Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .



От мені дуже цікаво - звідки Ви взяли таку тривіальну інформацію ? Тому що насправді такого немає .

Більше того - слабкий імунітет чи сильний в загальному - не визначає , чи ви підхопите якусь хворобу . Тому оці всі балачки про імунітет - дуже загальні . Так - медицина щось там досліджує , пишуть кандидатські і докторські . А коли доходить до діла - виявляється ніяких медиків не треба - йдуть загальні міркування і рекомендації про здоровий образ життя .

А автоімунні хвороби ? А алергія ? Взагалі по суті - темнота ... От мені дуже цікаво - звідки Ви взяли таку тривіальну інформацію ? Тому що насправді такого немає .Більше того - слабкий імунітет чи сильний в загальному - не визначає , чи ви підхопите якусь хворобу . Тому оці всі балачки про імунітет - дуже загальні . Так - медицина щось там досліджує , пишуть кандидатські і докторські . А коли доходить до діла - виявляється ніяких медиків не треба - йдуть загальні міркування і рекомендації про здоровий образ життя .А автоімунні хвороби ? А алергія ? Взагалі по суті - темнота ...

Вы не правы. Как говорила моя преподавательница по эпидемиологии из медучилища - самое сильное оружие, которые нам дала природа, это иммунитет. Вы не правы. Как говорила моя преподавательница по эпидемиологии из медучилища - самое сильное оружие, которые нам дала природа, это иммунитет.



Так то ж природа ... І що з ним можна зробити , крім погіршити - ніхто не знає ... Так то ж природа ... І що з ним можна зробити , крім погіршити - ніхто не знає ... Puente Повідомлень: 3346 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 386 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 12:48 Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Чем тяжелее переболел человек, тем больше у него выработано иммуноглобулинов, тем дольше они будут циркулировать в его крови, и тем дольше они будут обеспечивать ему иммунитет. Если человек переболел в легкой форме, соответственно, у него меньшее количество иммуноглобулинов, которые быстрее перестают циркулировать в крови и обеспечивать иммунную защиту" : https://bit.ly/30QUh4V Медики связывают длительность иммунитета с тяжестью перенесенного COVID19:"Чем тяжелее переболел человек, тем больше у него выработано иммуноглобулинов, тем дольше они будут циркулировать в его крови, и тем дольше они будут обеспечивать ему иммунитет. Если человек переболел в легкой форме, соответственно, у него меньшее количество иммуноглобулинов, которые быстрее перестают циркулировать в крови и обеспечивать иммунную защиту" : freeze 4 Повідомлень: 17763 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4327 раз. Подякували: 6992 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 12:57 Uppi написав: Мнение отечественного специалиста. Вирусолог: Борьба за полное уничтожение какого-либо вируса может иметь тяжелые последствия Мнение отечественного специалиста. Вирусолог: Борьба за полное уничтожение какого-либо вируса может иметь тяжелые последствия

Большая оптимистка. Во всех вопросах.



Некоторые утверждения, на мой взгляд, достаточно спорны.

Эффект Марбурга в гугле почему-то не нашел, даёт только "вирус Марбурга", "болезнь Марбурга". Не очень понятно, почему вероятность заражения в семье ниже, чем где-то. По такой логике вероятность заражения в больнице должна быть ещё ниже, но почему-то заболеваемость среди врачей высокая.



А вообще, она, по-моему, вирусы любит больше, чем людей. Большая оптимистка.Во всех вопросах.Некоторые утверждения, на мой взгляд, достаточно спорны.Эффект Марбурга в гугле почему-то не нашел, даёт только "вирус Марбурга", "болезнь Марбурга". Не очень понятно, почему вероятность заражения в семье ниже, чем где-то. По такой логике вероятность заражения в больнице должна быть ещё ниже, но почему-то заболеваемость среди врачей высокая.А вообще, она, по-моему, вирусы любит больше, чем людей. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16864 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4182 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 13:08 tumos написав: ЛАД написав: tumos

Зачем уходить так далеко в историю на 100 лет назад? Давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в России, в Украине, да и вообще в восточной Европе. Смертность от ковида заметно ниже, чем в Италии, Испании, В-британии, Франции, Швеции, в Штатах. Почему?

Почему заболеваемость и смертность в Австрии ниже, чем в соседней Италии?



Была ли сегодня в Западной Европе, в США какая-то массовая вакцинация? Не было. Можно поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре?



Зачем уходить так далеко в историю на 100 лет назад? Давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в России, в Украине, да и вообще в восточной Европе. Смертность от ковида заметно ниже, чем в Италии, Испании, В-британии, Франции, Швеции, в Штатах. Почему?Почему заболеваемость и смертность в Австрии ниже, чем в соседней Италии?Была ли сегодня в Западной Европе, в США какая-то массовая вакцинация? Не было. Можно поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре? Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий. Тут бы понять корона рукотворное изделие или нет ? Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий. Тут бы понять корона рукотворное изделие или нет ?

Сравнивать можно, что угодно. Если нет факторов, обеспечивающих существенные отличия. Каким образом высокие технологии делают несравнимыми ковид и испанку? Они пока что никак не повлияли на ход эпидемии.

Вопросы, которые я задал, один к одному повторяют Ваши вопросы об испанке. Но сегодняшнюю ситуацию мы знаем лучше - видим собственными глазами. И видим, что никакой массовой вакцинации не было. Более того, есть попытки объяснить меньшую заболеваемость в России, Украине и т.д. массовыми прививками БЦЖ.

Поэтому считаю это достаточным ответом на Ваши вопросы.



ЛАД написав: Может, не стоит тратить силы и время на поиски чёрной кошки в тёмной комнате, особенно, если её там никогда не было, и уходить в историю 100-летней давности? Может, не стоит тратить силы и время на поиски чёрной кошки в тёмной комнате, особенно, если её там никогда не было, и уходить в историю 100-летней давности?

Ну у меня лично нет возможности проводить подобную работу. Но обратить внимание на существующие проблемные точки смысл есть. Научное исследование по испанке скорее всего принесло политический, а не медицинский результат Ну у меня лично нет возможности проводить подобную работу. Но обратить внимание на существующие проблемные точки смысл есть.

О каком научном исследовании Вы говорите и какой политический результат оно принесло? Сравнивать можно, что угодно. Если нет факторов, обеспечивающих существенные отличия. Каким образом высокие технологии делают несравнимыми ковид и испанку? Они пока что никак не повлияли на ход эпидемии.Вопросы, которые я задал, один к одному повторяют Ваши вопросы об испанке. Но сегодняшнюю ситуацию мы знаем лучше - видим собственными глазами. И видим, что никакой массовой вакцинации не было. Более того, есть попытки объяснить меньшую заболеваемость в России, Украине и т.д. массовыми прививками БЦЖ.Поэтому считаю это достаточным ответом на Ваши вопросы.О каком научном исследовании Вы говорите и какой политический результат оно принесло? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16864 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4182 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 13:18 ЛАД написав: А вообще, она, по-моему, вирусы любит больше, чем людей. А вообще, она, по-моему, вирусы любит больше, чем людей.

почему нет? поведение вирусов более предсказуемо и логично, чем поведение людей... почему нет? поведение вирусов более предсказуемо и логично, чем поведение людей... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4696 З нами з: 06.08.08 Подякував: 246 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 13:23 tumos написав: Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий. Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий.

Нет сейчас никаких супер-пупер технологий. Методом научного тыка изобрели антибиотики, на этом всё развитие и прекратилось. Если какой-то вирус может поставить на колени весь мир, о каких биотехнологиях можно разговаривать?



Искусственные зубы в стоматологиях так и продолжают вкручивать резьбой прямо в кость, как и 2000 лет назад. А в больницах не только не могут, например, вырастить новую руку на замену, но и даже подключить к мозгу электрическую Нет сейчас никаких супер-пупер технологий. Методом научного тыка изобрели антибиотики, на этом всё развитие и прекратилось. Если какой-то вирус может поставить на колени весь мир, о каких биотехнологиях можно разговаривать?Искусственные зубы в стоматологиях так и продолжают вкручивать резьбой прямо в кость, как и 2000 лет назад. А в больницах не только не могут, например, вырастить новую руку на замену, но и даже подключить к мозгу электрическую safonovstanislav Повідомлень: 2843 З нами з: 10.05.14 Подякував: 199 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 13:27

https://www.youtube.com/watch?v=v8zkXgZIAis с 41мин 19yuriy91 Повідомлень: 2913 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 390 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1563156415651566> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7089 1602821

ЛОБ Пон 27 лип, 2020 13:13