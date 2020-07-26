Uppi написав: Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .
От мені дуже цікаво - звідки Ви взяли таку тривіальну інформацію ? Тому що насправді такого немає . Більше того - слабкий імунітет чи сильний в загальному - не визначає , чи ви підхопите якусь хворобу . Тому оці всі балачки про імунітет - дуже загальні . Так - медицина щось там досліджує , пишуть кандидатські і докторські . А коли доходить до діла - виявляється ніяких медиків не треба - йдуть загальні міркування і рекомендації про здоровий образ життя . А автоімунні хвороби ? А алергія ? Взагалі по суті - темнота ...
Вы не правы. Как говорила моя преподавательница по эпидемиологии из медучилища - самое сильное оружие, которые нам дала природа, это иммунитет.
ЛАД написав:tumos Зачем уходить так далеко в историю на 100 лет назад? Давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в России, в Украине, да и вообще в восточной Европе. Смертность от ковида заметно ниже, чем в Италии, Испании, В-британии, Франции, Швеции, в Штатах. Почему? Почему заболеваемость и смертность в Австрии ниже, чем в соседней Италии?
Была ли сегодня в Западной Европе, в США какая-то массовая вакцинация? Не было. Можно поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре?
Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий. Тут бы понять корона рукотворное изделие или нет ?
ЛАД написав:Может, не стоит тратить силы и время на поиски чёрной кошки в тёмной комнате, особенно, если её там никогда не было, и уходить в историю 100-летней давности?
Ну у меня лично нет возможности проводить подобную работу. Но обратить внимание на существующие проблемные точки смысл есть. Научное исследование по испанке скорее всего принесло политический, а не медицинский результат.
vetka написав:самое сильное оружие, которые нам дала природа, это иммунитет.
Найсильніша наша зброя - це розум. Вміння побачити-проаналізувати-зробити висновки... 1 Держава крім усього іншого складається з Мін Освіти Охорони Здоровя Внутрішніх справ Оборони Надзвичайні ситуації Зовнішніх справ ..... 2 Всі ці структури створені для того , щоб покращити наше життя( читай зберегти здоровя і покращити умови існування) 3 Чим більше коштів виділяється на кожну з цих охоронних структур - тим більше досягнень в тій галузі ми отримуємо...
Тому Можна боротись з ковідом.. і програти війну, бо на патрони не вистарчило Можна натикати камер і отримати зменшення ДТП.. і програти втрати від пожеж і так далі і тому подібне.
Таким чином За 6-місяців у нас стандартно помирає - 300 000 осіб Від впливу ковід - померло 1600 .. і не факт що вони не ввійшли б у цих 300000
А скільки померло від недоотримання освіти? від недоплати податків? від відсутності патронів на лінії розмежування?
Uppi написав: Лучшая защита от вируса и вирусов это собственный иммунитет то есть здоровый образ жизни . Как ни банально это звучит .
От мені дуже цікаво - звідки Ви взяли таку тривіальну інформацію ? Тому що насправді такого немає . Більше того - слабкий імунітет чи сильний в загальному - не визначає , чи ви підхопите якусь хворобу . Тому оці всі балачки про імунітет - дуже загальні . Так - медицина щось там досліджує , пишуть кандидатські і докторські . А коли доходить до діла - виявляється ніяких медиків не треба - йдуть загальні міркування і рекомендації про здоровий образ життя . А автоімунні хвороби ? А алергія ? Взагалі по суті - темнота ...
Вы не правы. Как говорила моя преподавательница по эпидемиологии из медучилища - самое сильное оружие, которые нам дала природа, это иммунитет.
Так то ж природа ... І що з ним можна зробити , крім погіршити - ніхто не знає ...
Медики связывают длительность иммунитета с тяжестью перенесенного COVID19: "Чем тяжелее переболел человек, тем больше у него выработано иммуноглобулинов, тем дольше они будут циркулировать в его крови, и тем дольше они будут обеспечивать ему иммунитет. Если человек переболел в легкой форме, соответственно, у него меньшее количество иммуноглобулинов, которые быстрее перестают циркулировать в крови и обеспечивать иммунную защиту" : https://bit.ly/30QUh4V
Uppi написав:Мнение отечественного специалиста. Вирусолог: Борьба за полное уничтожение какого-либо вируса может иметь тяжелые последствия
Большая оптимистка. Во всех вопросах.
Некоторые утверждения, на мой взгляд, достаточно спорны. Эффект Марбурга в гугле почему-то не нашел, даёт только "вирус Марбурга", "болезнь Марбурга". Не очень понятно, почему вероятность заражения в семье ниже, чем где-то. По такой логике вероятность заражения в больнице должна быть ещё ниже, но почему-то заболеваемость среди врачей высокая.
А вообще, она, по-моему, вирусы любит больше, чем людей.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:tumos Зачем уходить так далеко в историю на 100 лет назад? Давайте посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в России, в Украине, да и вообще в восточной Европе. Смертность от ковида заметно ниже, чем в Италии, Испании, В-британии, Франции, Швеции, в Штатах. Почему? Почему заболеваемость и смертность в Австрии ниже, чем в соседней Италии?
Была ли сегодня в Западной Европе, в США какая-то массовая вакцинация? Не было. Можно поставить сразу диагноз о конспирологии и заговоре?
Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий. Тут бы понять корона рукотворное изделие или нет ?
Сравнивать можно, что угодно. Если нет факторов, обеспечивающих существенные отличия. Каким образом высокие технологии делают несравнимыми ковид и испанку? Они пока что никак не повлияли на ход эпидемии. Вопросы, которые я задал, один к одному повторяют Ваши вопросы об испанке. Но сегодняшнюю ситуацию мы знаем лучше - видим собственными глазами. И видим, что никакой массовой вакцинации не было. Более того, есть попытки объяснить меньшую заболеваемость в России, Украине и т.д. массовыми прививками БЦЖ. Поэтому считаю это достаточным ответом на Ваши вопросы.
ЛАД написав:Может, не стоит тратить силы и время на поиски чёрной кошки в тёмной комнате, особенно, если её там никогда не было, и уходить в историю 100-летней давности?
Ну у меня лично нет возможности проводить подобную работу. Но обратить внимание на существующие проблемные точки смысл есть. Научное исследование по испанке скорее всего принесло политический, а не медицинский результат
О каком научном исследовании Вы говорите и какой политический результат оно принесло?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
tumos написав:Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий.
Нет сейчас никаких супер-пупер технологий. Методом научного тыка изобрели антибиотики, на этом всё развитие и прекратилось. Если какой-то вирус может поставить на колени весь мир, о каких биотехнологиях можно разговаривать?
Искусственные зубы в стоматологиях так и продолжают вкручивать резьбой прямо в кость, как и 2000 лет назад. А в больницах не только не могут, например, вырастить новую руку на замену, но и даже подключить к мозгу электрическую