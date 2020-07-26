Например высокие технологии позволяют создать избираемость жертвы по определенным критериям.
ЛАД написав:Они пока что никак не повлияли на ход эпидемии.
Вопросы, которые я задал, один к одному повторяют Ваши вопросы об испанке. Но сегодняшнюю ситуацию мы знаем лучше - видим собственными глазами. И видим, что никакой массовой вакцинации не было. Более того, есть попытки объяснить меньшую заболеваемость в России, Украине и т.д. массовыми прививками БЦЖ.
Поэтому считаю это достаточным ответом на Ваши вопросы.
Однако, Вы сами указали на различия в ситуациях. В России 1918 года вакцинации не проводились и следовательно списать низкую смертность от испанки на прививку БЦЖ не получится. Что касается короны, то появилась книга от немецких микробиологов.
Было бы интересно познакомиться с ее содержанием, а потом продолжить сравнение ситуаций.
Я говорю о том, что по ситуации с испанкой было бы желательно провести научное исследование экспертов. И результаты такого исследования имели бы скорее всего политический, а не медицинский характер.