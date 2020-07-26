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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1563156415651566

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:42

  ЛАД написав:Сравнивать можно, что угодно. Если нет факторов, обеспечивающих существенные отличия. Каким образом высокие технологии делают несравнимыми ковид и испанку?

Например высокие технологии позволяют создать избираемость жертвы по определенным критериям.
  ЛАД написав:Они пока что никак не повлияли на ход эпидемии.
Вопросы, которые я задал, один к одному повторяют Ваши вопросы об испанке. Но сегодняшнюю ситуацию мы знаем лучше - видим собственными глазами. И видим, что никакой массовой вакцинации не было. Более того, есть попытки объяснить меньшую заболеваемость в России, Украине и т.д. массовыми прививками БЦЖ.
Поэтому считаю это достаточным ответом на Ваши вопросы.

Однако, Вы сами указали на различия в ситуациях. В России 1918 года вакцинации не проводились и следовательно списать низкую смертность от испанки на прививку БЦЖ не получится. Что касается короны, то появилась книга от немецких микробиологов.

https://www.buecher.de/shop/aktuelle-de ... /59540087/

https://www.orellfuessli.ch/shop/home/a ... 46540.html

Было бы интересно познакомиться с ее содержанием, а потом продолжить сравнение ситуаций.
  ЛАД написав:О каком научном исследовании Вы говорите и какой политический результат оно принесло?

Я говорю о том, что по ситуации с испанкой было бы желательно провести научное исследование экспертов. И результаты такого исследования имели бы скорее всего политический, а не медицинский характер.
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