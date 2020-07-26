Додано: Пон 27 лип, 2020 14:51

Турция лично мне не интересна, Сейшелы далеко и дорого...

Хорошо зеленухи удумали с этим поднятием статистики по выявленным случаям - все в стойке и хрен куда спетляешь. Даже заробитчане квартальные пошли асфальт за 10 тыщ стелить. И бабло на всякие Европы не вывозится.

Интересно шо они осенью на зиму замутят. А замутят однозначно.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.