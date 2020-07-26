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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1563156415651566

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:42

  ЛАД написав:Сравнивать можно, что угодно. Если нет факторов, обеспечивающих существенные отличия. Каким образом высокие технологии делают несравнимыми ковид и испанку?

Например высокие технологии позволяют создать избираемость жертвы по определенным критериям.
  ЛАД написав:Они пока что никак не повлияли на ход эпидемии.
Вопросы, которые я задал, один к одному повторяют Ваши вопросы об испанке. Но сегодняшнюю ситуацию мы знаем лучше - видим собственными глазами. И видим, что никакой массовой вакцинации не было. Более того, есть попытки объяснить меньшую заболеваемость в России, Украине и т.д. массовыми прививками БЦЖ.
Поэтому считаю это достаточным ответом на Ваши вопросы.

Однако, Вы сами указали на различия в ситуациях. В России 1918 года вакцинации не проводились и следовательно списать низкую смертность от испанки на прививку БЦЖ не получится. Что касается короны, то появилась книга от немецких микробиологов.

https://www.buecher.de/shop/aktuelle-de ... /59540087/

https://www.orellfuessli.ch/shop/home/a ... 46540.html

Было бы интересно познакомиться с ее содержанием, а потом продолжить сравнение ситуаций.
  ЛАД написав:О каком научном исследовании Вы говорите и какой политический результат оно принесло?

Я говорю о том, что по ситуации с испанкой было бы желательно провести научное исследование экспертов. И результаты такого исследования имели бы скорее всего политический, а не медицинский характер.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:51

Турция лично мне не интересна, Сейшелы далеко и дорого...
Хорошо зеленухи удумали с этим поднятием статистики по выявленным случаям - все в стойке и хрен куда спетляешь. Даже заробитчане квартальные пошли асфальт за 10 тыщ стелить. И бабло на всякие Европы не вывозится.
Интересно шо они осенью на зиму замутят. А замутят однозначно.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:05

  tumos написав:......
Например высокие технологии позволяют создать избираемость жертвы по определенным критериям.

Вы слышали/читали таких достижениях современной науки?
Я нет. В принципе такое возможно. Но не сегодня.


Однако, Вы сами указали на различия в ситуациях. В России 1918 года вакцинации не проводились и следовательно списать низкую смертность от испанки на прививку БЦЖ не получится.

Вы как-то быстро меняете показания. :)
Вначале Вы говорили о росте заболеваемости благодаря вакцинированию, теперь признаете вакцинирование как причину низкой смертности. :)
Кстати, теперь Вы уже рассматриваете низкую смертность от испанки в России как установленный факт. Непонятно, почему.

Что касается короны, то появилась книга от немецких микробиологов.

https://www.buecher.de/shop/aktuelle-de ... /59540087/

https://www.orellfuessli.ch/shop/home/a ... 46540.html

Было бы интересно познакомиться с ее содержанием, а потом продолжить сравнение ситуаций.

Кто мешает?
Ознакомьтесь, расскажите нам. Если есть серьезные аргументы, с интересом прочитаем.

  ЛАД написав:О каком научном исследовании Вы говорите и какой политический результат оно принесло?

Я говорю о том, что по ситуации с испанкой было бы желательно провести научное исследование экспертов. И результаты такого исследования имели бы скорее всего политический, а не медицинский характер.

У Вас есть основания для такого предположения?
И какие политические выводы Вы ожидаете/предполагаете?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 лип, 2020 15:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом в Одессе открывают дополнительное отделение для приёма пациентов с Covid-19 в 5-й горбольнице. Эта прямо возле пляжей Ланжерон и Отрада.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:17

  tumos написав:Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий. Тут бы понять корона рукотворное изделие или нет ?

Да и в наше время БЦЖ является чуть ли не вершиной вакциностроения. Остальное - маркетинг
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:21

  freeze написав:Из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом в Одессе открывают дополнительное отделение для приёма пациентов с Covid-19 в 5-й горбольнице. Эта прямо возле пляжей Ланжерон и Отрада.

Хороший стартап :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:28

  Вкладчик1234 написав:
  tumos написав:Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий. Тут бы понять корона рукотворное изделие или нет ?

Да и в наше время БЦЖ является чуть ли не вершиной вакциностроения. Остальное - маркетинг

Оспа, корь, полиомиелит, бешенство, столбняк, чума КРС... Маркетинг?
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:39

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  tumos написав:Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий. Тут бы понять корона рукотворное изделие или нет ?

Да и в наше время БЦЖ является чуть ли не вершиной вакциностроения. Остальное - маркетинг

Оспа, корь, полиомиелит, бешенство, столбняк, чума КРС... Маркетинг?


Конечно, успехи медицины огромны
Десяткам тысяч возвращено зрение, миллионам возвращен слух. Правда, с появлением зрения возникают новые проблемы: квартира – ремонт, изображение в зеркале требует замены.
С возвращением слуха слышны крики в трамвае и юмор, комментарии по телевидению международной жизни.
Массу людей вылечили от болезней желудка. Им нельзя было есть жирное. Теперь можно есть все. Все, что есть, можно есть. То есть появление новых лекарств и исчезновение старых продуктов образует взаимозаменяемые пары.
Обильная пища вызывает склероз сосудов.
Ограниченная – вспыльчивость.
Сидение – гипотонию.
Стояние – тромбофлебит.
Что с человеком ни делай, он упорно ползет на кладбище...
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:15

  ЛАД написав:Оспа, корь, полиомиелит, бешенство, столбняк, чума КРС... Маркетинг?

Эти открытия были сделаны в "домаркетинговую эпоху".

Последние лет 30 - сплошной маркетинг
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