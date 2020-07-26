ЛАД написав:Сравнивать можно, что угодно. Если нет факторов, обеспечивающих существенные отличия. Каким образом высокие технологии делают несравнимыми ковид и испанку?
Например высокие технологии позволяют создать избираемость жертвы по определенным критериям.
ЛАД написав:Они пока что никак не повлияли на ход эпидемии. Вопросы, которые я задал, один к одному повторяют Ваши вопросы об испанке. Но сегодняшнюю ситуацию мы знаем лучше - видим собственными глазами. И видим, что никакой массовой вакцинации не было. Более того, есть попытки объяснить меньшую заболеваемость в России, Украине и т.д. массовыми прививками БЦЖ. Поэтому считаю это достаточным ответом на Ваши вопросы.
Однако, Вы сами указали на различия в ситуациях. В России 1918 года вакцинации не проводились и следовательно списать низкую смертность от испанки на прививку БЦЖ не получится. Что касается короны, то появилась книга от немецких микробиологов.
Турция лично мне не интересна, Сейшелы далеко и дорого... Хорошо зеленухи удумали с этим поднятием статистики по выявленным случаям - все в стойке и хрен куда спетляешь. Даже заробитчане квартальные пошли асфальт за 10 тыщ стелить. И бабло на всякие Европы не вывозится. Интересно шо они осенью на зиму замутят. А замутят однозначно.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
tumos написав:...... Например высокие технологии позволяют создать избираемость жертвы по определенным критериям.
Вы слышали/читали таких достижениях современной науки? Я нет. В принципе такое возможно. Но не сегодня.
Однако, Вы сами указали на различия в ситуациях. В России 1918 года вакцинации не проводились и следовательно списать низкую смертность от испанки на прививку БЦЖ не получится.
Вы как-то быстро меняете показания. Вначале Вы говорили о росте заболеваемости благодаря вакцинированию, теперь признаете вакцинирование как причину низкой смертности. Кстати, теперь Вы уже рассматриваете низкую смертность от испанки в России как установленный факт. Непонятно, почему.
Что касается короны, то появилась книга от немецких микробиологов.
freeze написав:Из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом в Одессе открывают дополнительное отделение для приёма пациентов с Covid-19 в 5-й горбольнице. Эта прямо возле пляжей Ланжерон и Отрада.
Хороший стартап
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Конечно, успехи медицины огромны Десяткам тысяч возвращено зрение, миллионам возвращен слух. Правда, с появлением зрения возникают новые проблемы: квартира – ремонт, изображение в зеркале требует замены. С возвращением слуха слышны крики в трамвае и юмор, комментарии по телевидению международной жизни. Массу людей вылечили от болезней желудка. Им нельзя было есть жирное. Теперь можно есть все. Все, что есть, можно есть. То есть появление новых лекарств и исчезновение старых продуктов образует взаимозаменяемые пары. Обильная пища вызывает склероз сосудов. Ограниченная – вспыльчивость. Сидение – гипотонию. Стояние – тромбофлебит. Что с человеком ни делай, он упорно ползет на кладбище...