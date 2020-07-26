Агрессивнее и опаснее: Во Вьетнаме зафиксировали вспышку нового типа коронавируса
Во Вьетнаме зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, вызванная новым типом коронавируса — он агрессивнее и опаснее ранее известных. Об этом сообщается на информационном портале вьетнамского правительства, пишет Лента.ру.
Вспышку нового вируса выявили в городе Дананге и ближайших провинциях.
Сообщается о четырех заразившихся — двое пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию.
Эксперты называют два пути появления вируса: въезд в страну нелегальных мигрантов, либо мутация вируса в одной из больниц Дананга.
По данным Университета Джонса Хопкинса, во Вьетнаме зафиксировано 420 случаев заражения COVID-19.
ЛАД написав:Вы слышали/читали таких достижениях современной науки? Я нет. В принципе такое возможно. Но не сегодня.
Из чего следует утверждение, что не сегодня ?
ЛАД написав:Вы как-то быстро меняете показания. Вначале Вы говорили о росте заболеваемости благодаря вакцинированию, теперь признаете вакцинирование как причину низкой смертности.
Пройдемся еще раз. Мои предположения из текста заметки были в разных направлениях. Одно из них - это вакцинирование от других болезней (тифа и т.д.) в момент эпидемии гриппа способствовало ослаблению иммунитета и как следствие влекло заболеваемостью испанкой. Из заметки следовал и другой вариант - некачественные/просроченные вакцины от тифа т.д. могли вызывать смерть людей, которые списывались на испанку и повышали статистику смертности от этой болезни. Вариант вакцинирования БЦЖ как причина низкой смертности от короны был предложен Вами. Вполне допускаю такое действие вакцины. Эту вакцину не кололи в 1918 году на территории России и поэтому причина низкой смертности от испанки в те годы не могла быть из-за действия этого препарата.
ЛАД написав:Кстати, теперь Вы уже рассматриваете низкую смертность от испанки в России как установленный факт. Непонятно, почему.
Устанавливать факт начал Фриз, указав пример об отсутствии вакцинации в России. Если действительно в отчетности России тех времен не уделялось особое внимание количеству умерших от испанки, то выводы из этого можно сделать соответствующие.
ЛАД написав:Кто мешает? Ознакомьтесь, расскажите нам. Если есть серьезные аргументы, с интересом прочитаем.
Как Вы понимаете в свободном доступе нет, немецким не владею, краткого содержания в переводе не нашел. Жизнь покажет, может и ознакомлюсь. А у кого есть интерес прочитать - самостоятельно.
ЛАД написав:И какие политические выводы Вы ожидаете/предполагаете?
Если травили просроченной вакциной - Маркс о том, на что пойдет капитал ради 300% прибыли.
Востаннє редагувалось tumos в Пон 27 лип, 2020 16:39, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом в Одессе открывают дополнительное отделение для приёма пациентов с Covid-19 в 5-й горбольнице. Эта прямо возле пляжей Ланжерон и Отрада.
Ну так и логично. В Одессе нет карантина, от слова вообще.
swan forever написав:Турция лично мне не интересна, Сейшелы далеко и дорого... Хорошо зеленухи удумали с этим поднятием статистики по выявленным случаям - все в стойке и хрен куда спетляешь. Даже заробитчане квартальные пошли асфальт за 10 тыщ стелить. И бабло на всякие Европы не вывозится. Интересно шо они осенью на зиму замутят. А замутят однозначно.
Вот чёткое подтверждение , что полярная т з основана исключительно на материальных факторах.Как бы от этого кто ни уклонялся.
Uppi написав:Маски эффективны только если надеты на больном , и меняются каждые 2 часа . Здоровым людям маска приносит только вред . В магазинах через одного люди в респираторах которые выдыхают все в клапан , как это регулируется ?
Маску как и респиратор нужно носить ПРАВИЛЬНО. Она должна прикрывать рот и нос. По бесполезности для окружающих, в магазинах и транспорте спущенная маска на бороду или спущенная с носа это то же самое что респиратор с клапаном. Во всех трех случаях, надо штрафовать и п"№№;ть если не доходит.