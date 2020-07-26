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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1564156515661567

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:22

Приказа "перестать бояться!" не было!

Агрессивнее и опаснее: Во Вьетнаме зафиксировали вспышку нового типа коронавируса
Во Вьетнаме зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, вызванная новым типом коронавируса — он агрессивнее и опаснее ранее известных. Об этом сообщается на информационном портале вьетнамского правительства, пишет Лента.ру.

Вспышку нового вируса выявили в городе Дананге и ближайших провинциях.

Сообщается о четырех заразившихся — двое пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию.

Эксперты называют два пути появления вируса: въезд в страну нелегальных мигрантов, либо мутация вируса в одной из больниц Дананга.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Вьетнаме зафиксировано 420 случаев заражения COVID-19.

https://inforesist.org/agressivnee-i-opasnee-vo-vetname-zafiksirovali-vspyshku-novogo-tipa-koronavirusa/
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:26

  ЛАД написав:Вы слышали/читали таких достижениях современной науки?
Я нет. В принципе такое возможно. Но не сегодня.

Из чего следует утверждение, что не сегодня ?
  ЛАД написав:Вы как-то быстро меняете показания. :)
Вначале Вы говорили о росте заболеваемости благодаря вакцинированию, теперь признаете вакцинирование как причину низкой смертности. :)

Пройдемся еще раз. Мои предположения из текста заметки были в разных направлениях. Одно из них - это вакцинирование от других болезней (тифа и т.д.) в момент эпидемии гриппа способствовало ослаблению иммунитета и как следствие влекло заболеваемостью испанкой. Из заметки следовал и другой вариант - некачественные/просроченные вакцины от тифа т.д. могли вызывать смерть людей, которые списывались на испанку и повышали статистику смертности от этой болезни. Вариант вакцинирования БЦЖ как причина низкой смертности от короны был предложен Вами. Вполне допускаю такое действие вакцины. Эту вакцину не кололи в 1918 году на территории России и поэтому причина низкой смертности от испанки в те годы не могла быть из-за действия этого препарата.
  ЛАД написав:Кстати, теперь Вы уже рассматриваете низкую смертность от испанки в России как установленный факт. Непонятно, почему.

Устанавливать факт начал Фриз, указав пример об отсутствии вакцинации в России. Если действительно в отчетности России тех времен не уделялось особое внимание количеству умерших от испанки, то выводы из этого можно сделать соответствующие.
  ЛАД написав:Кто мешает?
Ознакомьтесь, расскажите нам. Если есть серьезные аргументы, с интересом прочитаем.

Как Вы понимаете в свободном доступе нет, немецким не владею, краткого содержания в переводе не нашел. Жизнь покажет, может и ознакомлюсь. А у кого есть интерес прочитать - самостоятельно.
  ЛАД написав:И какие политические выводы Вы ожидаете/предполагаете?

Если травили просроченной вакциной - Маркс о том, на что пойдет капитал ради 300% прибыли.
Востаннє редагувалось tumos в Пон 27 лип, 2020 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вакцина от новой коронавирусной инфекции, разработанная компанией AstraZeneca, поступит в свободную продажу уже в январе 2021 года. Цена за укол составит 2- 3 €:
https://bit.ly/3f3yXyg
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:46

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  tumos написав:Полагаю сравнивать ситуации с испанкой и короной не следует. Как минимум в то время не было высоких био-фармо-технологий. Тут бы понять корона рукотворное изделие или нет ?

Да и в наше время БЦЖ является чуть ли не вершиной вакциностроения. Остальное - маркетинг

Оспа, корь, полиомиелит, бешенство, столбняк, чума КРС... Маркетинг?

Все эти заболевания вызывают микроорганизмы, которые не так быстро мутируют, как вирусы. Именно из-за быстрой мутации вирусов вакцинация бесполезна.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:46

  freeze написав:Из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом в Одессе открывают дополнительное отделение для приёма пациентов с Covid-19 в 5-й горбольнице. Эта прямо возле пляжей Ланжерон и Отрада.

Ну так и логично. В Одессе нет карантина, от слова вообще.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:20

  freeze написав:Вакцина от новой коронавирусной инфекции, разработанная компанией AstraZeneca, поступит в свободную продажу уже в январе 2021 года. Цена за укол составит 2- 3 €:
https://bit.ly/3f3yXyg


А китайчеги хотели 500грн , уф спекули.Хорошая новость.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:22

  swan forever написав:Турция лично мне не интересна, Сейшелы далеко и дорого...
Хорошо зеленухи удумали с этим поднятием статистики по выявленным случаям - все в стойке и хрен куда спетляешь. Даже заробитчане квартальные пошли асфальт за 10 тыщ стелить. И бабло на всякие Европы не вывозится.
Интересно шо они осенью на зиму замутят. А замутят однозначно.


Вот чёткое подтверждение , что полярная т з основана исключительно на материальных факторах.Как бы от этого кто ни уклонялся.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Ограниченная пища – вспыльчивость.


Ну я категорически не согласен.У меня чёткое и постоянное сочетание с обильной пищей. :D
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:33

  Uppi написав:Маски эффективны только если надеты на больном , и меняются каждые 2 часа . Здоровым людям маска приносит только вред .
В магазинах через одного люди в респираторах которые выдыхают все в клапан , как это регулируется ?

Для ковидиотов еще раз:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/6/7254787/

https://www.who.int/images/default-sour ... 3bcd5aa0_6
https://www.who.int/images/default-sour ... d7b0f88d_6

Маску как и респиратор нужно носить ПРАВИЛЬНО. Она должна прикрывать рот и нос.
По бесполезности для окружающих, в магазинах и транспорте спущенная маска на бороду или спущенная с носа это то же самое что респиратор с клапаном. Во всех трех случаях, надо штрафовать и п"№№;ть если не доходит.
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  Кучинелли написав:
  freeze написав:Вакцина от новой коронавирусной инфекции, разработанная компанией AstraZeneca, поступит в свободную продажу уже в январе 2021 года. Цена за укол составит 2- 3 €:
https://bit.ly/3f3yXyg


А китайчеги хотели 500грн , уф спекули.Хорошая новость.

Степанов и Ко, запросто продаст Вам вакцину по 1000, при закупке в 2-3 евро.
Уже несколько раз показывали, что прокладки от саши стоматолога и богатыревой, поставлены на поток.
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