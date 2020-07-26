Додано: Пон 27 лип, 2020 16:26

ЛАД написав: Вы слышали/читали таких достижениях современной науки?

Я нет. В принципе такое возможно. Но не сегодня.

Вы слышали/читали таких достижениях современной науки?Я нет. В принципе такое возможно. Но не сегодня.

ЛАД написав: Вы как-то быстро меняете показания.

Вначале Вы говорили о росте заболеваемости благодаря вакцинированию, теперь признаете вакцинирование как причину низкой смертности.

Вы как-то быстро меняете показания.Вначале Вы говорили о росте заболеваемости благодаря вакцинированию, теперь признаете вакцинирование как причину низкой смертности.

ЛАД написав: Кстати, теперь Вы уже рассматриваете низкую смертность от испанки в России как установленный факт. Непонятно, почему.

Кстати, теперь Вы уже рассматриваете низкую смертность от испанки в России как установленный факт. Непонятно, почему.

ЛАД написав: Кто мешает?

Ознакомьтесь, расскажите нам. Если есть серьезные аргументы, с интересом прочитаем.

Кто мешает?Ознакомьтесь, расскажите нам. Если есть серьезные аргументы, с интересом прочитаем.

ЛАД написав: И какие политические выводы Вы ожидаете/предполагаете? И какие политические выводы Вы ожидаете/предполагаете?

Из чего следует утверждение, что не сегодня ?Пройдемся еще раз. Мои предположения из текста заметки были в разных направлениях. Одно из них - это вакцинирование от других болезней (тифа и т.д.)способствовало ослаблению иммунитета и как следствие влекло заболеваемостью испанкой. Из заметки следовал и другой вариант - некачественные/просроченные вакцины от тифа т.д. могли вызывать смерть людей, которые списывались на испанку и повышали статистику смертности от этой болезни. Вариант вакцинирования БЦЖ как причина низкой смертности от короны был предложен Вами. Вполне допускаю такое действие вакцины. Эту вакцину не кололи в 1918 году на территории России и поэтому причина низкой смертности от испанки в те годы не могла быть из-за действия этого препарата.Устанавливать факт начал Фриз, указав пример об отсутствии вакцинации в России. Если действительно в отчетности России тех времен не уделялось особое внимание количеству умерших от испанки, то выводы из этого можно сделать соответствующие.Как Вы понимаете в свободном доступе нет, немецким не владею, краткого содержания в переводе не нашел. Жизнь покажет, может и ознакомлюсь. А у кого есть интерес прочитать - самостоятельно.Если травили просроченной вакциной - Маркс о том, на что пойдет капитал ради 300% прибыли.