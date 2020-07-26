Движение против вакцинации возникло вскоре после разработки Эдвардом Дженнером первой вакцины против оспы. С развитием практики вакцинации росло и движение антивакцинаторов.
(Вики, статья "Вакцина")
Лень искать новые вакцины.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 18:29
(Вики, статья "Вакцина")
Лень искать новые вакцины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:38
ЛАД, я не "антивакцинатор".
Я говорю, что развитие медицины превратилось больше в маркетинг.
Переливают из пустого в порожнее, делают новые упаковочки, запускают хайпы разных курячих-свинячих-собачих и прочих гриппов, под это дело продают партии вакцин, которые потом утилизируются, всяких тамифлю, и т.д.
Т.е. медицина превратилась в такой себе "ритейл" (у нас базарный), который пользуется всеми методами из торговли, по выкачке денег:
1. "Создание потребности"
2. Промо-акции
3. Реклама, мерчандайзинг, и т.д.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:45
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:53
А есть отрасль, где по-другому?
Везде, чтобы финансировать фундаментальные исследования, нужно производить много ширпотреба. И успешно его продавать.
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:56
Для этого и нужны периодические куриные-свинные гриппы, пневмонии, и ковиды. А иначе, как бы это всё продавалось?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 27 лип, 2020 19:18
Следует из подчеркнутого, как Вы легко могли бы догадаться.
Если у Вас другие сведения и Вы где-то читали о таких достижениях, приведите, пожалуйста, данные/ссылки и я признАю свою ошибку.
Вы предпочли сделать вид, что не понимаете, что я написал и занялись, как бы помягче, словесной эквилибристикой.
Фриз не писал о низкой заболеваемости испанкой в России.
Фриз предлагал Вам погуглить. Вы предполагаете массовое вакцинирование от тифа и пр. в 1918-1919 и на основе этого пытаетесь делать какие-то выводы.
Делать выводы из предположений - характерная черта всех конспирологических теорий/гипотез.
Теперь Вы уже предполагаете некачественные/просроченные вакцины, прекрасно понимая, что через 100 лет это практически наверняка невозможно.
Книги , думаю, можно поискать а интернете в электронном виде и прочитать хромом. Если не книги, то у авторов наверняка есть статьи на эту тему. (Не предлагаю Вам сложный путь - купить книгу за 12 евро, отсканировать, а потом перевести Гуглом).
Высказывание Маркса я знаю, о "просроченной вакцине" уже написал, предположения и конспирологию обсуждать не интересно (мне).
Прошу прощения за отнятое время.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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