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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1565156615671568

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:29

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Оспа, корь, полиомиелит, бешенство, столбняк, чума КРС... Маркетинг?

Эти открытия были сделаны в "домаркетинговую эпоху".

Последние лет 30 - сплошной маркетинг

Движение против вакцинации возникло вскоре после разработки Эдвардом Дженнером первой вакцины против оспы. С развитием практики вакцинации росло и движение антивакцинаторов.

(Вики, статья "Вакцина")
Лень искать новые вакцины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:38

ЛАД, я не "антивакцинатор".
Я говорю, что развитие медицины превратилось больше в маркетинг.
Переливают из пустого в порожнее, делают новые упаковочки, запускают хайпы разных курячих-свинячих-собачих и прочих гриппов, под это дело продают партии вакцин, которые потом утилизируются, всяких тамифлю, и т.д.

Т.е. медицина превратилась в такой себе "ритейл" (у нас базарный), который пользуется всеми методами из торговли, по выкачке денег:
1. "Создание потребности"
2. Промо-акции
3. Реклама, мерчандайзинг, и т.д.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:45

Вакцина...
https://ru.investing.com/news/stock-mar ... le-1986849
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:53

  Вкладчик1234 написав:ЛАД, я не "антивакцинатор".
Я говорю, что развитие медицины превратилось больше в маркетинг.
Переливают из пустого в порожнее, делают новые упаковочки, запускают хайпы разных курячих-свинячих-собачих и прочих гриппов, под это дело продают партии вакцин, которые потом утилизируются, всяких тамифлю, и т.д.

Т.е. медицина превратилась в такой себе "ритейл" (у нас базарный), который пользуется всеми методами из торговли, по выкачке денег:
1. "Создание потребности"
2. Промо-акции
3. Реклама, мерчандайзинг, и т.д.

А есть отрасль, где по-другому?
Везде, чтобы финансировать фундаментальные исследования, нужно производить много ширпотреба. И успешно его продавать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:56

  juristkostya написав:Везде, чтобы финансировать фундаментальные исследования, нужно производить много ширпотреба. И успешно его продавать.

Для этого и нужны периодические куриные-свинные гриппы, пневмонии, и ковиды. А иначе, как бы это всё продавалось? :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 19:18

  tumos написав:
  ЛАД написав:Вы слышали/читали таких достижениях современной науки?
Я нет. В принципе такое возможно. Но не сегодня.

Из чего следует утверждение, что не сегодня ?

Следует из подчеркнутого, как Вы легко могли бы догадаться. :)
Если у Вас другие сведения и Вы где-то читали о таких достижениях, приведите, пожалуйста, данные/ссылки и я признАю свою ошибку.
Вы предпочли сделать вид, что не понимаете, что я написал и занялись, как бы помягче, словесной эквилибристикой.

Фриз не писал о низкой заболеваемости испанкой в России.

Фриз предлагал Вам погуглить. Вы предполагаете массовое вакцинирование от тифа и пр. в 1918-1919 и на основе этого пытаетесь делать какие-то выводы.
Делать выводы из предположений - характерная черта всех конспирологических теорий/гипотез.

Теперь Вы уже предполагаете некачественные/просроченные вакцины, прекрасно понимая, что через 100 лет это практически наверняка невозможно.

Книги , думаю, можно поискать а интернете в электронном виде и прочитать хромом. Если не книги, то у авторов наверняка есть статьи на эту тему. (Не предлагаю Вам сложный путь - купить книгу за 12 евро, отсканировать, а потом перевести Гуглом).

Высказывание Маркса я знаю, о "просроченной вакцине" уже написал, предположения и конспирологию обсуждать не интересно (мне).

Прошу прощения за отнятое время.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 19:31

  Вкладчик1234 написав:
  juristkostya написав:Везде, чтобы финансировать фундаментальные исследования, нужно производить много ширпотреба. И успешно его продавать.

Для этого и нужны периодические куриные-свинные гриппы, пневмонии, и ковиды. А иначе, как бы это всё продавалось? :)

Сейчас всё это легко делается и без "куриные-свинные гриппы, пневмонии, и ковиды". Всякие витамины, пробиотики, успокоительные, взбадривающие, снотворные, позволяющие не спать, улучшающие память... :)

Но это пена, а медицина, безусловно, развивается. Другой вопрос, не так быстро, как хотелось бы
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:36

re:Правительство Вьетнама объявило, что вспышка коронавируса в приморском Дананге вызвана новым типом вируса.

Вьетнам зарегистрировал еще 11 заражений в Дананге
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:00

  Вкладчик1234 написав:
  juristkostya написав:Везде, чтобы финансировать фундаментальные исследования, нужно производить много ширпотреба. И успешно его продавать.

Для этого и нужны периодические куриные-свинные гриппы, пневмонии, и ковиды. А иначе, как бы это всё продавалось? :)

давайте прикинем, какие есть варианты:
1. потребитель финансирует фундаментальные исследования в фармацевтике через покупку условно-бесполезных препаратов
2. потребитель финансирует фундаментальные исследования в фармацевтике через налоги
3. потребитель ничего не финансирует и фармацевтика стоИт на месте. Освоены в производстве аспирин, гематоген и бальзам "звёздочка", а всё остальное не развивается, поскольку слишком много людей сомневается в его необходимости.

Я так понимаю, вы за вариант 3 ?
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