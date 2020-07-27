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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1566156715681569> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Пон 27 лип, 2020 18:29 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Оспа, корь, полиомиелит, бешенство, столбняк, чума КРС... Маркетинг? Оспа, корь, полиомиелит, бешенство, столбняк, чума КРС... Маркетинг?

Эти открытия были сделаны в "домаркетинговую эпоху".



Последние лет 30 - сплошной маркетинг Эти открытия были сделаны в "домаркетинговую эпоху".Последние лет 30 - сплошной маркетинг

Движение против вакцинации возникло вскоре после разработки Эдвардом Дженнером первой вакцины против оспы. С развитием практики вакцинации росло и движение антивакцинаторов.

(Вики, статья "Вакцина")

Лень искать новые вакцины. (Вики, статья "Вакцина")Лень искать новые вакцины. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16871 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4183 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 18:38 ЛАД, я не "антивакцинатор".

Я говорю, что развитие медицины превратилось больше в маркетинг.

Переливают из пустого в порожнее, делают новые упаковочки, запускают хайпы разных курячих-свинячих-собачих и прочих гриппов, под это дело продают партии вакцин, которые потом утилизируются, всяких тамифлю, и т.д.



Т.е. медицина превратилась в такой себе "ритейл" (у нас базарный), который пользуется всеми методами из торговли, по выкачке денег:

1. "Создание потребности"

2. Промо-акции

3. Реклама, мерчандайзинг, и т.д. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12058 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7026 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 18:45

https://ru.investing.com/news/stock-mar ... le-1986849 Вакцина... Кучинелли

Повідомлень: 314 З нами з: 30.11.17 Подякував: 91 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 18:53 Вкладчик1234 написав: ЛАД, я не "антивакцинатор".

Я говорю, что развитие медицины превратилось больше в маркетинг.

Переливают из пустого в порожнее, делают новые упаковочки, запускают хайпы разных курячих-свинячих-собачих и прочих гриппов, под это дело продают партии вакцин, которые потом утилизируются, всяких тамифлю, и т.д.



Т.е. медицина превратилась в такой себе "ритейл" (у нас базарный), который пользуется всеми методами из торговли, по выкачке денег:

1. "Создание потребности"

2. Промо-акции

3. Реклама, мерчандайзинг, и т.д. я не "антивакцинатор".Я говорю, что развитие медицины превратилось больше в маркетинг.Переливают из пустого в порожнее, делают новые упаковочки, запускают хайпы разных курячих-свинячих-собачих и прочих гриппов, под это дело продают партии вакцин, которые потом утилизируются, всяких тамифлю, и т.д.Т.е. медицина превратилась в такой себе "ритейл" (у нас базарный), который пользуется всеми методами из торговли, по выкачке денег:1. "Создание потребности"2. Промо-акции3. Реклама, мерчандайзинг, и т.д.

А есть отрасль, где по-другому?

Везде, чтобы финансировать фундаментальные исследования, нужно производить много ширпотреба. И успешно его продавать. А есть отрасль, где по-другому?Везде, чтобы финансировать фундаментальные исследования, нужно производить много ширпотреба. И успешно его продавать. juristkostya Повідомлень: 3204 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 922 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 18:56 juristkostya написав: Везде, чтобы финансировать фундаментальные исследования, нужно производить много ширпотреба. И успешно его продавать. Везде, чтобы финансировать фундаментальные исследования, нужно производить много ширпотреба. И успешно его продавать.

Для этого и нужны периодические куриные-свинные гриппы, пневмонии, и ковиды. А иначе, как бы это всё продавалось? Для этого и нужны периодические куриные-свинные гриппы, пневмонии, и ковиды. А иначе, как бы это всё продавалось? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12058 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7026 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 19:18 tumos написав: ЛАД написав: Вы слышали/читали таких достижениях современной науки?

Я нет. В принципе такое возможно. Но не сегодня.

В принципе такое возможно. Но не сегодня.

Из чего следует утверждение, что не сегодня ? Из чего следует утверждение, что не сегодня ?

Следует из подчеркнутого, как Вы легко могли бы догадаться.

Если у Вас другие сведения и Вы где-то читали о таких достижениях, приведите, пожалуйста, данные/ссылки и я признАю свою ошибку.

Вы предпочли сделать вид, что не понимаете, что я написал и занялись, как бы помягче, словесной эквилибристикой.



Фриз не писал о низкой заболеваемости испанкой в России.



Фриз предлагал Вам погуглить. Вы предполагаете массовое вакцинирование от тифа и пр. в 1918-1919 и на основе этого пытаетесь делать какие-то выводы.

Делать выводы из предположений - характерная черта всех конспирологических теорий/гипотез.



Теперь Вы уже предполагаете некачественные/просроченные вакцины, прекрасно понимая, что через 100 лет это практически наверняка невозможно.



Книги , думаю, можно поискать а интернете в электронном виде и прочитать хромом. Если не книги, то у авторов наверняка есть статьи на эту тему. (Не предлагаю Вам сложный путь - купить книгу за 12 евро, отсканировать, а потом перевести Гуглом).



Высказывание Маркса я знаю, о "просроченной вакцине" уже написал, предположения и конспирологию обсуждать не интересно (мне).



Прошу прощения за отнятое время. Следует из подчеркнутого, как Вы легко могли бы догадаться.Если у Вас другие сведения и Вы где-то читали о таких достижениях, приведите, пожалуйста, данные/ссылки и я признАю свою ошибку.Вы предпочли сделать вид, что не понимаете, что я написал и занялись, как бы помягче, словесной эквилибристикой.Фризо низкой заболеваемости испанкой в России.Фриз предлагал Вам погуглить. Вымассовое вакцинирование от тифа и пр. в 1918-1919 и на основе этого пытаетесь делать какие-то выводы.Делать выводы из- характерная черта всех конспирологических теорий/гипотез.Теперь Вы уженекачественные/просроченные вакцины, прекрасно понимая, что через 100 лет это практически наверняка невозможно.Книги , думаю, можно поискать а интернете в электронном виде и прочитать хромом. Если не книги, то у авторов наверняка есть статьи на эту тему. (Не предлагаю Вам сложный путь - купить книгу за 12 евро, отсканировать, а потом перевести Гуглом).Высказывание Маркса я знаю, о "просроченной вакцине" уже написал,и конспирологию обсуждать не интересно (мне).Прошу прощения за отнятое время. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16871 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4183 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 19:31 Вкладчик1234 написав: juristkostya написав: Везде, чтобы финансировать фундаментальные исследования, нужно производить много ширпотреба. И успешно его продавать. Везде, чтобы финансировать фундаментальные исследования, нужно производить много ширпотреба. И успешно его продавать.

Для этого и нужны периодические куриные-свинные гриппы, пневмонии, и ковиды. А иначе, как бы это всё продавалось? Для этого и нужны периодические куриные-свинные гриппы, пневмонии, и ковиды. А иначе, как бы это всё продавалось?

Сейчас всё это легко делается и без "куриные-свинные гриппы, пневмонии, и ковиды". Всякие витамины, пробиотики, успокоительные, взбадривающие, снотворные, позволяющие не спать, улучшающие память...



Но это пена, а медицина, безусловно, развивается. Другой вопрос, не так быстро, как хотелось бы Сейчас всё это легко делается и без "куриные-свинные гриппы, пневмонии, и ковиды". Всякие витамины, пробиотики, успокоительные, взбадривающие, снотворные, позволяющие не спать, улучшающие память...Но это пена, а медицина, безусловно, развивается. Другой вопрос, не так быстро, как хотелось бы Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16871 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4183 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 21:36 re:Правительство Вьетнама объявило, что вспышка коронавируса в приморском Дананге вызвана новым типом вируса.



Вьетнам зарегистрировал еще 11 заражений в Дананге vladislavlvov

Повідомлень: 2332 З нами з: 02.03.07 Подякував: 131 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 лип, 2020 22:00 Вкладчик1234 написав: juristkostya написав: Везде, чтобы финансировать фундаментальные исследования, нужно производить много ширпотреба. И успешно его продавать. Везде, чтобы финансировать фундаментальные исследования, нужно производить много ширпотреба. И успешно его продавать.

Для этого и нужны периодические куриные-свинные гриппы, пневмонии, и ковиды. А иначе, как бы это всё продавалось? Для этого и нужны периодические куриные-свинные гриппы, пневмонии, и ковиды. А иначе, как бы это всё продавалось?

давайте прикинем, какие есть варианты:

1. потребитель финансирует фундаментальные исследования в фармацевтике через покупку условно-бесполезных препаратов

2. потребитель финансирует фундаментальные исследования в фармацевтике через налоги

3. потребитель ничего не финансирует и фармацевтика стоИт на месте. Освоены в производстве аспирин, гематоген и бальзам "звёздочка", а всё остальное не развивается, поскольку слишком много людей сомневается в его необходимости.



Я так понимаю, вы за вариант 3 ? давайте прикинем, какие есть варианты:1. потребитель финансирует фундаментальные исследования в фармацевтике через покупку условно-бесполезных препаратов2. потребитель финансирует фундаментальные исследования в фармацевтике через налоги3. потребитель ничего не финансирует и фармацевтика стоИт на месте. Освоены в производстве аспирин, гематоген и бальзам "звёздочка", а всё остальное не развивается, поскольку слишком много людей сомневается в его необходимости.Я так понимаю, вы за вариант 3 ? juristkostya Повідомлень: 3204 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 922 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 00:14 juristkostya

Вариант

потребитель финансирует фундаментальные исследования в фармацевтике через покупку полезных препаратов

Вы не рассматриваете? Вариантпотребитель финансирует фундаментальные исследования в фармацевтике через покупкупрепаратовВы не рассматриваете? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16871 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4183 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1566156715681569> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7090 1603550

ЛОБ Пон 27 лип, 2020 17:32