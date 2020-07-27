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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1566156715681569 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Вів 28 лип, 2020 00:55

все вызовы "скорых" будут разделены на категории:



1. В случаях, которые относятся к категории "критических" (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма) прибытие ЭМП составляет до 10 минут.



2. В категории "экстренных" вызовов (потенциально серьезные состояния) предусматривается, что прибытие бригады ЭМП состоится в течение 20 минут.





3. "Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые) направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы.



4. "Непрофильные" случаи. Реагирование происходит без выезда бригады ЭМП, пациент получает консультацию по телефону или он будет направлен для оказания медицинской помощи к семейному врачу.

https://kurs.com.ua/novost/193984-minzdrav-podelil-vizovi-skoroi-na-kategorii

Пункты 3 и 4 вызывают вопросы. Но в любом случае, по-моему, это означает сокращение скорой помощи. Это не о короне, но всё же:Пункты 3 и 4 вызывают вопросы. Но в любом случае, по-моему, это означает сокращение скорой помощи. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16871 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4500 раз. Подякували: 4183 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лип, 2020 01:09 ЛАД написав: Это не о короне, но всё же:

все вызовы "скорых" будут разделены на категории:



1. В случаях, которые относятся к категории "критических" (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма) прибытие ЭМП составляет до 10 минут.



2. В категории "экстренных" вызовов (потенциально серьезные состояния) предусматривается, что прибытие бригады ЭМП состоится в течение 20 минут.





3. "Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые) направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы.



4. "Непрофильные" случаи. Реагирование происходит без выезда бригады ЭМП, пациент получает консультацию по телефону или он будет направлен для оказания медицинской помощи к семейному врачу.

https://kurs.com.ua/novost/193984-minzdrav-podelil-vizovi-skoroi-na-kategorii

Пункты 3 и 4 вызывают вопросы. Но в любом случае, по-моему, это означает сокращение скорой помощи. Это не о короне, но всё же:Пункты 3 и 4 вызывают вопросы. Но в любом случае, по-моему, это означает сокращение скорой помощи.

Ну так под моим домом мужик среди белого дня умирал, скорую вызывали сразу прохожие, но ехали они очень долго, минут 40, и это центр города, многолюдно. Либо финансирование никакое, либо порядка никакого, зато у чиновников, топ-менеджеров, судей, прокуроров, депутатов все отлично, зарплаты отличные и лечатся они в специализированных клиниках, и скорая оттуда же примчится.

Такое же и в полиции, особенно кибер - столкнулся на собственном опыте, в потолок плюют, дела просто закрывают когда есть все улики - ищи юристов, чтоб на них давили, через суд дела восстанавливали.



Вот эти все налоги, что мы платим, начиная от ПДВ, проедаются соплежуями и казнокрадами. Ну так под моим домом мужик среди белого дня умирал, скорую вызывали сразу прохожие, но ехали они очень долго, минут 40, и это центр города, многолюдно. Либо финансирование никакое, либо порядка никакого, зато у чиновников, топ-менеджеров, судей, прокуроров, депутатов все отлично, зарплаты отличные и лечатся они в специализированных клиниках, и скорая оттуда же примчится.Такое же и в полиции, особенно кибер - столкнулся на собственном опыте, в потолок плюют, дела просто закрывают когда есть все улики - ищи юристов, чтоб на них давили, через суд дела восстанавливали.Вот эти все налоги, что мы платим, начиная от ПДВ, проедаются соплежуями и казнокрадами. Zebra

Повідомлень: 8712 З нами з: 21.09.12 Подякував: 947 раз. Подякували: 1424 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1566156715681569 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7090 1603550

ЛОБ Пон 27 лип, 2020 17:32