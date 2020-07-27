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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1566156715681569

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 00:55

Это не о короне, но всё же:
все вызовы "скорых" будут разделены на категории:

1. В случаях, которые относятся к категории "критических" (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма) прибытие ЭМП составляет до 10 минут.

2. В категории "экстренных" вызовов (потенциально серьезные состояния) предусматривается, что прибытие бригады ЭМП состоится в течение 20 минут.


3. "Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые) направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы.

4. "Непрофильные" случаи. Реагирование происходит без выезда бригады ЭМП, пациент получает консультацию по телефону или он будет направлен для оказания медицинской помощи к семейному врачу.

https://kurs.com.ua/novost/193984-minzdrav-podelil-vizovi-skoroi-na-kategorii
Пункты 3 и 4 вызывают вопросы. Но в любом случае, по-моему, это означает сокращение скорой помощи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 01:09

  ЛАД написав:Это не о короне, но всё же:
все вызовы "скорых" будут разделены на категории:

1. В случаях, которые относятся к категории "критических" (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма) прибытие ЭМП составляет до 10 минут.

2. В категории "экстренных" вызовов (потенциально серьезные состояния) предусматривается, что прибытие бригады ЭМП состоится в течение 20 минут.


3. "Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые) направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы.

4. "Непрофильные" случаи. Реагирование происходит без выезда бригады ЭМП, пациент получает консультацию по телефону или он будет направлен для оказания медицинской помощи к семейному врачу.

https://kurs.com.ua/novost/193984-minzdrav-podelil-vizovi-skoroi-na-kategorii
Пункты 3 и 4 вызывают вопросы. Но в любом случае, по-моему, это означает сокращение скорой помощи.

Ну так под моим домом мужик среди белого дня умирал, скорую вызывали сразу прохожие, но ехали они очень долго, минут 40, и это центр города, многолюдно. Либо финансирование никакое, либо порядка никакого, зато у чиновников, топ-менеджеров, судей, прокуроров, депутатов все отлично, зарплаты отличные и лечатся они в специализированных клиниках, и скорая оттуда же примчится.
Такое же и в полиции, особенно кибер - столкнулся на собственном опыте, в потолок плюют, дела просто закрывают когда есть все улики - ищи юристов, чтоб на них давили, через суд дела восстанавливали.

Вот эти все налоги, что мы платим, начиная от ПДВ, проедаются соплежуями и казнокрадами.
Zebra
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Пон 27 лип, 2020 17:32
ЛОБ

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