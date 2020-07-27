1. В случаях, которые относятся к категории "критических" (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма) прибытие ЭМП составляет до 10 минут.
2. В категории "экстренных" вызовов (потенциально серьезные состояния) предусматривается, что прибытие бригады ЭМП состоится в течение 20 минут.
3. "Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые) направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы.
4. "Непрофильные" случаи. Реагирование происходит без выезда бригады ЭМП, пациент получает консультацию по телефону или он будет направлен для оказания медицинской помощи к семейному врачу.
1. В случаях, которые относятся к категории "критических" (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма) прибытие ЭМП составляет до 10 минут.
2. В категории "экстренных" вызовов (потенциально серьезные состояния) предусматривается, что прибытие бригады ЭМП состоится в течение 20 минут.
3. "Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые) направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы.
4. "Непрофильные" случаи. Реагирование происходит без выезда бригады ЭМП, пациент получает консультацию по телефону или он будет направлен для оказания медицинской помощи к семейному врачу.
Ну так под моим домом мужик среди белого дня умирал, скорую вызывали сразу прохожие, но ехали они очень долго, минут 40, и это центр города, многолюдно. Либо финансирование никакое, либо порядка никакого, зато у чиновников, топ-менеджеров, судей, прокуроров, депутатов все отлично, зарплаты отличные и лечатся они в специализированных клиниках, и скорая оттуда же примчится. Такое же и в полиции, особенно кибер - столкнулся на собственном опыте, в потолок плюют, дела просто закрывают когда есть все улики - ищи юристов, чтоб на них давили, через суд дела восстанавливали.
Вот эти все налоги, что мы платим, начиная от ПДВ, проедаются соплежуями и казнокрадами.