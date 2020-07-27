Додано: Вів 28 лип, 2020 09:35

ЛАД написав: потребитель финансирует фундаментальные исследования в фармацевтике через покупку полезных препаратов

Вы не рассматриваете? потребитель финансирует фундаментальные исследования в фармацевтике через покупку полезных препаратовВы не рассматриваете?

ЛАД написав: Пункты 3 и 4 вызывают вопросы. Но в любом случае, по-моему, это означает сокращение скорой помощи. Пункты 3 и 4 вызывают вопросы. Но в любом случае, по-моему, это означает сокращение скорой помощи.

тут или курица или яйцо. Надо же как то выбирать полезные, не очень полезные, бесполезные, вредные препараты.. Массовое тестирование за которое платит пользователь)Буквально вчера по радио кто-то из экс мед чиновников рассказывал про это. На весь Киев врачей скорой помощи как то до смешного мало, точную цифру не вспомню, в основном катаются фельдшеры, мед сестры. Причина - низкие зарплаты, проф. врачи уходят из скорой. И насчет частных он сказал, что не на все случаи они могут приезжать, если сопли/кашель, то пожалуйста, а если сердце то уже только государственная. Короче у государства монополия на скорую помощь, а из-за отсутствия врачей много кто до больницы не доезжает. Все эти перестановки слагаемых в виде законов проблему не решат, как ее не назови.