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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1567156815691570>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 00:55

Это не о короне, но всё же:
все вызовы "скорых" будут разделены на категории:

1. В случаях, которые относятся к категории "критических" (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма) прибытие ЭМП составляет до 10 минут.

2. В категории "экстренных" вызовов (потенциально серьезные состояния) предусматривается, что прибытие бригады ЭМП состоится в течение 20 минут.


3. "Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые) направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы.

4. "Непрофильные" случаи. Реагирование происходит без выезда бригады ЭМП, пациент получает консультацию по телефону или он будет направлен для оказания медицинской помощи к семейному врачу.

https://kurs.com.ua/novost/193984-minzdrav-podelil-vizovi-skoroi-na-kategorii
Пункты 3 и 4 вызывают вопросы. Но в любом случае, по-моему, это означает сокращение скорой помощи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 01:09

  ЛАД написав:Это не о короне, но всё же:
все вызовы "скорых" будут разделены на категории:

1. В случаях, которые относятся к категории "критических" (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма) прибытие ЭМП составляет до 10 минут.

2. В категории "экстренных" вызовов (потенциально серьезные состояния) предусматривается, что прибытие бригады ЭМП состоится в течение 20 минут.


3. "Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые) направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы.

4. "Непрофильные" случаи. Реагирование происходит без выезда бригады ЭМП, пациент получает консультацию по телефону или он будет направлен для оказания медицинской помощи к семейному врачу.

https://kurs.com.ua/novost/193984-minzdrav-podelil-vizovi-skoroi-na-kategorii
Пункты 3 и 4 вызывают вопросы. Но в любом случае, по-моему, это означает сокращение скорой помощи.

Ну так под моим домом мужик среди белого дня умирал, скорую вызывали сразу прохожие, но ехали они очень долго, минут 40, и это центр города, многолюдно. Либо финансирование никакое, либо порядка никакого, зато у чиновников, топ-менеджеров, судей, прокуроров, депутатов все отлично, зарплаты отличные и лечатся они в специализированных клиниках, и скорая оттуда же примчится.
Такое же и в полиции, особенно кибер - столкнулся на собственном опыте, в потолок плюют, дела просто закрывают когда есть все улики - ищи юристов, чтоб на них давили, через суд дела восстанавливали.

Вот эти все налоги, что мы платим, начиная от ПДВ, проедаются соплежуями и казнокрадами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 66575
Нових - 919

Одужало - 36744 (+622)
Загинуло - 1629 (+13)
Підозри - 118002 (+1219)

Вінницька область — 2627 (+38)
Волинська область — 3648 (+32)
Дніпропетровська область — 1334 (+4)
Донецька область — 852 (+2)
Житомирська область — 1744 (+21) Закарпатська​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ область — 4940 (+66) Запорізька область — 753 (+3)
Івано-Франківська область — 4224 (+103)
Кіровоградська область — 697 (+2)
м. Київ — 7800 (+110)
Київська область — 3590 (+42)
Львівська область — 9099 (+147)
Луганська область — 121 (+1)
Миколаївська область — 562 (+3)
Одеська область — 3031 (+71)
Полтавська область — 401 (+7)
Рівненська область — 5784 (+83)
Сумська область — 454 (+9)
Тернопільська область — 2822 (+49)
Харківська область — 3478 (+47)
Херсонська область — 221 (+1)
Хмельницька область — 1069 (+10)
Чернівецька область — 5692 (+58)
Черкаська область — 906 (+4)
Чернігівська область — 726 (+6)
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  ЛАД написав:juristkostya
Вариант
потребитель финансирует фундаментальные исследования в фармацевтике через покупку полезных препаратов
Вы не рассматриваете? :)

рассматриваю. Просто, не хочу лишний раз раздражать собеседника :-))))))))
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:потребитель финансирует фундаментальные исследования в фармацевтике через покупку полезных препаратов
Вы не рассматриваете?

тут или курица или яйцо. Надо же как то выбирать полезные, не очень полезные, бесполезные, вредные препараты.. Массовое тестирование за которое платит пользователь)

  ЛАД написав:Пункты 3 и 4 вызывают вопросы. Но в любом случае, по-моему, это означает сокращение скорой помощи.

Буквально вчера по радио кто-то из экс мед чиновников рассказывал про это. На весь Киев врачей скорой помощи как то до смешного мало, точную цифру не вспомню, в основном катаются фельдшеры, мед сестры. Причина - низкие зарплаты, проф. врачи уходят из скорой. И насчет частных он сказал, что не на все случаи они могут приезжать, если сопли/кашель, то пожалуйста, а если сердце то уже только государственная. Короче у государства монополия на скорую помощь, а из-за отсутствия врачей много кто до больницы не доезжает. Все эти перестановки слагаемых в виде законов проблему не решат, как ее не назови.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:36

Одессит Максим Головкин, ставший первым официально заболевшим COVID-19 жителем Одессы, до сих пор ощущает последствия перенесённого заболевания.

Диагноз Максиму поставили ещё в марте, а излечение от коронавируса подтвердили с помощью ПЦР-теста в мае. Тем не менее, спустя почти три месяца после официального выздоровления, одессит до сих пор испытывает определённые проблемы со здоровьем.
Об этом он рассказал в телеканалу ICTV.

Молодой человек жалуется на хроническую усталость, кроме того, у него нарушена терморегуляция. »Если в комнате тепло, у меня сразу поднимется температура, и наоборот — там, где холодно, она будет снижаться. То есть, мой организм перестал регулировать температуру на уровне 36,6», — говорит Максим Головкин. По его словам, это является следствием фиброза лёгких — следствием их воспаления в результате COVID-19.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:57

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Грешно предъявлять претензии к Комаровскому. С короной "переобуватся" все, хотя у многих, в т.ч. и у Комаровского

Про Комаровского я изначально говорил, что он пиарится на этой теме.
Поэтому, меняет своё мнение постоянно

И я ещё тогда писал, что хотел бы услышать мнение вирусолога, эпедимиолога, но никак не педиатра

ну так а кто вам мешает это делать :) ?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:58

  shapo написав:Наказание за нарушение карантина: расстрел на месте

https://sem40.co.il/print:page,1,321803 ... meste.html

кто колубийцам приносит еду домой ?
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  st512 написав:На весь Киев врачей скорой помощи как то до смешного мало, точную цифру не вспомню, в основном катаются фельдшеры, мед сестры. Причина - низкие зарплаты, проф. врачи уходят из скорой.
если подходить критически, то ситуаций, когда нужен именно врач, довольно мало. И если уж он действительно нужен, то одновременно нужна и хорошо упакованная "реанимационная" скорая.
А в подавляющем большистнве случаев достаточно вкатить укол (что может и фельдшер) и привезти в стационар (для чего подходит любая машина).

Так что, "ранжирование" вызовов - здравое управленческое решение. Ресурсов у нас немного, расходовать их надо максимально грамотно.
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