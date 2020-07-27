1. В случаях, которые относятся к категории "критических" (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма) прибытие ЭМП составляет до 10 минут.
2. В категории "экстренных" вызовов (потенциально серьезные состояния) предусматривается, что прибытие бригады ЭМП состоится в течение 20 минут.
3. "Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые) направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы.
4. "Непрофильные" случаи. Реагирование происходит без выезда бригады ЭМП, пациент получает консультацию по телефону или он будет направлен для оказания медицинской помощи к семейному врачу.
1. В случаях, которые относятся к категории "критических" (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма) прибытие ЭМП составляет до 10 минут.
2. В категории "экстренных" вызовов (потенциально серьезные состояния) предусматривается, что прибытие бригады ЭМП состоится в течение 20 минут.
3. "Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые) направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы.
4. "Непрофильные" случаи. Реагирование происходит без выезда бригады ЭМП, пациент получает консультацию по телефону или он будет направлен для оказания медицинской помощи к семейному врачу.
Ну так под моим домом мужик среди белого дня умирал, скорую вызывали сразу прохожие, но ехали они очень долго, минут 40, и это центр города, многолюдно. Либо финансирование никакое, либо порядка никакого, зато у чиновников, топ-менеджеров, судей, прокуроров, депутатов все отлично, зарплаты отличные и лечатся они в специализированных клиниках, и скорая оттуда же примчится. Такое же и в полиции, особенно кибер - столкнулся на собственном опыте, в потолок плюют, дела просто закрывают когда есть все улики - ищи юристов, чтоб на них давили, через суд дела восстанавливали.
Вот эти все налоги, что мы платим, начиная от ПДВ, проедаются соплежуями и казнокрадами.
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ЛАД написав:потребитель финансирует фундаментальные исследования в фармацевтике через покупку полезных препаратов Вы не рассматриваете?
тут или курица или яйцо. Надо же как то выбирать полезные, не очень полезные, бесполезные, вредные препараты.. Массовое тестирование за которое платит пользователь)
ЛАД написав:Пункты 3 и 4 вызывают вопросы. Но в любом случае, по-моему, это означает сокращение скорой помощи.
Буквально вчера по радио кто-то из экс мед чиновников рассказывал про это. На весь Киев врачей скорой помощи как то до смешного мало, точную цифру не вспомню, в основном катаются фельдшеры, мед сестры. Причина - низкие зарплаты, проф. врачи уходят из скорой. И насчет частных он сказал, что не на все случаи они могут приезжать, если сопли/кашель, то пожалуйста, а если сердце то уже только государственная. Короче у государства монополия на скорую помощь, а из-за отсутствия врачей много кто до больницы не доезжает. Все эти перестановки слагаемых в виде законов проблему не решат, как ее не назови.
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st512 написав:На весь Киев врачей скорой помощи как то до смешного мало, точную цифру не вспомню, в основном катаются фельдшеры, мед сестры. Причина - низкие зарплаты, проф. врачи уходят из скорой.
если подходить критически, то ситуаций, когда нужен именно врач, довольно мало. И если уж он действительно нужен, то одновременно нужна и хорошо упакованная "реанимационная" скорая. А в подавляющем большистнве случаев достаточно вкатить укол (что может и фельдшер) и привезти в стационар (для чего подходит любая машина).
Так что, "ранжирование" вызовов - здравое управленческое решение. Ресурсов у нас немного, расходовать их надо максимально грамотно.