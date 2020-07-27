st512 написав:На весь Киев врачей скорой помощи как то до смешного мало, точную цифру не вспомню, в основном катаются фельдшеры, мед сестры. Причина - низкие зарплаты, проф. врачи уходят из скорой.
если подходить критически, то ситуаций, когда нужен именно врач, довольно мало. И если уж он действительно нужен, то одновременно нужна и хорошо упакованная "реанимационная" скорая. А в подавляющем большистнве случаев достаточно вкатить укол (что может и фельдшер) и привезти в стационар (для чего подходит любая машина).
Так что, "ранжирование" вызовов - здравое управленческое решение. Ресурсов у нас немного, расходовать их надо максимально грамотно.
Согласен практически со всем, в т.ч. и с ранжированием вызовов, но там речь идёт о том, что по некоторым причинам вообще выезжать не будут. Это приведёт к уменьшению выездов скорой и возможным невыездам даже в случаях необходимости в зависимости от того, как опишут причины и как их расценят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.