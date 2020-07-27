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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1567156815691570

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:По его словам, это является следствием фиброза лёгких
интересно, в какой сфере специализируется этот Максим Головкин, что его словам придаётся такой вес?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:20

  yama написав:
  shapo написав:Наказание за нарушение карантина: расстрел на месте

https://sem40.co.il/print:page,1,321803 ... meste.html

кто колубийцам приносит еду домой ?

расстрельная команда

https://investors.modernatx.com/news-re ... rger-phase
Moderna Announces Expansion of BARDA Agreement to Support Larger Phase 3 Program for Vaccine (mRNA-1273) Against COVID-19
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:28

  juristkostya написав:
  freeze написав:По его словам, это является следствием фиброза лёгких
интересно, в какой сфере специализируется этот Максим Головкин, что его словам придаётся такой вес?


Специализируется в сфере заболевания коронавирусом на собственном опыте. И естественно, повторяет слова лечащих врачей.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:36

  juristkostya написав:
  st512 написав:На весь Киев врачей скорой помощи как то до смешного мало, точную цифру не вспомню, в основном катаются фельдшеры, мед сестры. Причина - низкие зарплаты, проф. врачи уходят из скорой.
если подходить критически, то ситуаций, когда нужен именно врач, довольно мало. И если уж он действительно нужен, то одновременно нужна и хорошо упакованная "реанимационная" скорая.
А в подавляющем большистнве случаев достаточно вкатить укол (что может и фельдшер) и привезти в стационар (для чего подходит любая машина).

Так что, "ранжирование" вызовов - здравое управленческое решение. Ресурсов у нас немного, расходовать их надо максимально грамотно.

Согласен практически со всем, в т.ч. и с ранжированием вызовов, но там речь идёт о том, что по некоторым причинам вообще выезжать не будут.
Это приведёт к уменьшению выездов скорой и возможным невыездам даже в случаях необходимости в зависимости от того, как опишут причины и как их расценят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:38

  greenozon написав:varlo

http://prntscr.com/tpoxqq

Не открывается.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Это приведёт к уменьшению выездов скорой и возможным невыездам даже в случаях необходимости в зависимости от того, как опишут причины и как их расценят.

Не знаю, как сейчас, но лет 5 назад, некоторые одинокие бабушки вызывали скорую практически каждый день, чтоб кто-то проявил заботу, померял давление. И, они обязаны были ехать.
safonovstanislav
 
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