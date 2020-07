Додано: Вів 28 лип, 2020 10:20

yama написав: shapo написав: Наказание за нарушение карантина: расстрел на месте



https://sem40.co.il/print:page,1,321803 ... meste.html Наказание за нарушение карантина: расстрел на месте

кто колубийцам приносит еду домой ? кто колубийцам приносит еду домой ?

расстрельная командаModerna Announces Expansion of BARDA Agreement to Support Larger Phase 3 Program for Vaccine (mRNA-1273) Against COVID-19