Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:07
freeze написав:
По его словам, это является следствием фиброза лёгких
интересно, в какой сфере специализируется этот Максим Головкин, что его словам придаётся такой вес?
juristkostya
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:20
yama написав:
кто колубийцам приносит еду домой ?
расстрельная команда
https://investors.modernatx.com/news-re ... rger-phase
Moderna Announces Expansion of BARDA Agreement to Support Larger Phase 3 Program for Vaccine (mRNA-1273) Against COVID-19
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shapo
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:28
juristkostya написав: freeze написав:
По его словам, это является следствием фиброза лёгких
интересно, в какой сфере специализируется этот Максим Головкин, что его словам придаётся такой вес?
Специализируется в сфере заболевания коронавирусом на собственном опыте. И естественно, повторяет слова лечащих врачей.
freeze
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:36
juristkostya написав: st512 написав:
На весь Киев врачей скорой помощи как то до смешного мало, точную цифру не вспомню, в основном катаются фельдшеры, мед сестры. Причина - низкие зарплаты, проф. врачи уходят из скорой.
если подходить критически, то ситуаций, когда нужен именно врач, довольно мало. И если уж он действительно нужен, то одновременно нужна и хорошо упакованная "реанимационная" скорая.
А в подавляющем большистнве случаев достаточно вкатить укол (что может и фельдшер) и привезти в стационар (для чего подходит любая машина).
Так что, "ранжирование" вызовов - здравое управленческое решение. Ресурсов у нас немного, расходовать их надо максимально грамотно.
Согласен практически со всем, в т.ч. и с ранжированием вызовов, но там речь идёт о том, что по некоторым причинам вообще выезжать не будут.
Это приведёт к уменьшению выездов скорой и возможным невыездам даже в случаях необходимости в зависимости от того, как опишут причины и как их расценят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:38
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:46
ЛАД написав:
Это приведёт к уменьшению выездов скорой и возможным невыездам даже в случаях необходимости в зависимости от того, как опишут причины и как их расценят.
Не знаю, как сейчас, но лет 5 назад, некоторые одинокие бабушки вызывали скорую практически каждый день, чтоб кто-то проявил заботу, померял давление. И, они обязаны были ехать.
safonovstanislav
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:49
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:52
safonovstanislav написав: ЛАД написав:
Это приведёт к уменьшению выездов скорой и возможным невыездам даже в случаях необходимости в зависимости от того, как опишут причины и как их расценят.
Не знаю, как сейчас, но лет 5 назад, некоторые одинокие бабушки вызывали скорую практически каждый день, чтоб кто-то проявил заботу, померял давление. И, они обязаны были ехать.
Боюсь, такие бабушки как раз сумеют рассказать так, что приедут именно к ним.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:04
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:11
Главный ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.
"В настоящее время более 20 потенциальных вакцин находятся на стадии клинических испытаний. Мы надеемся, что некоторые из них будут эффективными", - заявила она. https://kurs.com.ua/novost/194215-voz-kogda-pojavitsja-vakcina-ot-koronavirusa
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ЛАД
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