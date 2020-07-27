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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Глава Комитета Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заразился коронавирусом, о чем сообщил коллегам по фракции.
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:44
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:55
на сегодня гепатит С на 95+% излечим. но цифра конечно серьезная. каждый раз идешь к стоматологу и играешь в рулетку
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:56
"Но это не точно"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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