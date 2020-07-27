RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1568156915701571

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Глава Комитета Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заразился коронавирусом, о чем сообщил коллегам по фракции.
freeze
4
 
Повідомлень: 17770
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4327 раз.
Подякували: 6993 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.
freeze
4
 
Повідомлень: 17770
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4327 раз.
Подякували: 6993 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:44

  freeze написав:Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.

Минздрав не сообщает, это эпидемия или нет?И надо ли закупать лекарство для лечения ?
montagvide
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 14.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:55

  freeze написав:Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.


на сегодня гепатит С на 95+% излечим. но цифра конечно серьезная. каждый раз идешь к стоматологу и играешь в рулетку
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3308
З нами з: 14.03.06
Подякував: 206 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:56

  montagvide написав:
  freeze написав:Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.

Минздрав не сообщает, это эпидемия или нет?И надо ли закупать лекарство для лечения ?

"Но это не точно" :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12061
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7027 раз.
Подякували: 3193 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1568156915701571
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: montagvide, яня і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 708, 709, 710
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7092 1604000
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 11:28
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (655)
28.07.2020 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.