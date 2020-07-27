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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1569157015711572>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Глава Комитета Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заразился коронавирусом, о чем сообщил коллегам по фракции.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:44

  freeze написав:Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.

Минздрав не сообщает, это эпидемия или нет?И надо ли закупать лекарство для лечения ?
montagvide
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:55

  freeze написав:Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.


на сегодня гепатит С на 95+% излечим. но цифра конечно серьезная. каждый раз идешь к стоматологу и играешь в рулетку
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:56

  montagvide написав:
  freeze написав:Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.

Минздрав не сообщает, это эпидемия или нет?И надо ли закупать лекарство для лечения ?

"Но это не точно" :)
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:35

К вопросу об "усреднении" по городам и деревням ( :) ):
В первую очередь страдают от коронавируса те регионы, где плотность населения выше, - доклад ООН

ООН представила доклад об интенсивности распространения коронавируса COVID-19 в мире. По оценкам организации, эпицентром пандемии стали мегаполисы.

"На крупные города приходится 90% всех случаев. Крупные города бывают уязвимы из-за их организации, особенностей условий жизни, работы и передвижений их жителей", - говорится в исследовании ООН.

https://society.comments.ua/news/developments/v-oon-rasskazali-gde-ugroza-zarazit-sya-koronavirusom-samaya-vysokaya-657103.html
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:42

Мужчины чаще верят в связанные с коронавирусом теории заговора, чем женщины. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Politics & Gender, сообщает издание EurekAlert!.

https://kurs.com.ua/novost/194191-vlijanie-pandemii-koronavirusa-na-muzhchin
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:12

Интересная заметка.
Международная группа ученых предположила, что порог коллективного иммунитета (HIT) при новом коронавирусе может быть гораздо ниже значений, которые неоднократно озвучивались – не 60-70%, а 10-20% иммунных людей и, возможно, даже меньше. Все дело в том, что люди не одинаково восприимчивы к SARS-CoV-2, и более "слабые" группы быстро истощаются, что замедляет вспышку инфекции. Препринт выложен на medRxiv.

Примечание. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать на практике.

https://kurs.com.ua/novost/194265-kollektivnii-immunitet-k-koronavirusu-ne-za-gorami-uchenie
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:26

  ЛАД написав:Зато мы сделаем дороги!

вы в это верите?... :D
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:29

  freeze написав:Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.

неужели в Украине существуют другие болезни кроме коронавируса?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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