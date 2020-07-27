Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:23
Глава Комитета Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заразился коронавирусом, о чем сообщил коллегам по фракции.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:38
Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.
freeze
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:44
freeze написав:
Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.
Минздрав не сообщает, это эпидемия или нет?И надо ли закупать лекарство для лечения ?
montagvide
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:55
freeze написав:
Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.
на сегодня гепатит С на 95+% излечим. но цифра конечно серьезная. каждый раз идешь к стоматологу и играешь в рулетку
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Додано: Вів 28 лип, 2020 11:56
montagvide написав: freeze написав:
Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.
Минздрав не сообщает, это эпидемия или нет?И надо ли закупать лекарство для лечения ?
"Но это не точно"
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Додано: Вів 28 лип, 2020 12:35
К вопросу об "усреднении" по городам и деревням (
):
В первую очередь страдают от коронавируса те регионы, где плотность населения выше, - доклад ООН
ООН представила доклад об интенсивности распространения коронавируса COVID-19 в мире. По оценкам организации, эпицентром пандемии стали мегаполисы. "На крупные города приходится 90% всех случаев. Крупные города бывают уязвимы из-за их организации, особенностей условий жизни, работы и передвижений их жителей", - говорится в исследовании ООН. https://society.comments.ua/news/developments/v-oon-rasskazali-gde-ugroza-zarazit-sya-koronavirusom-samaya-vysokaya-657103.html
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ЛАД
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Додано: Вів 28 лип, 2020 12:42
Мужчины чаще верят в связанные с коронавирусом теории заговора, чем женщины. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Politics & Gender, сообщает издание EurekAlert!.
https://kurs.com.ua/novost/194191-vlijanie-pandemii-koronavirusa-na-muzhchin
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ЛАД
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:12
Интересная заметка.
Международная группа ученых предположила, что порог коллективного иммунитета (HIT) при новом коронавирусе может быть гораздо ниже значений, которые неоднократно озвучивались – не 60-70%, а 10-20% иммунных людей и, возможно, даже меньше. Все дело в том, что люди не одинаково восприимчивы к SARS-CoV-2, и более "слабые" группы быстро истощаются, что замедляет вспышку инфекции. Препринт выложен на medRxiv.
Примечание. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать на практике. https://kurs.com.ua/novost/194265-kollektivnii-immunitet-k-koronavirusu-ne-za-gorami-uchenie
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ЛАД
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:26
ЛАД написав:
Зато мы сделаем дороги!
вы в это верите?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:29
freeze написав:
Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.
неужели в Украине существуют другие болезни кроме коронавируса?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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