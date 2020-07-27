Международная группа ученых предположила, что порог коллективного иммунитета (HIT) при новом коронавирусе может быть гораздо ниже значений, которые неоднократно озвучивались – не 60-70%, а 10-20% иммунных людей и, возможно, даже меньше. Все дело в том, что люди не одинаково восприимчивы к SARS-CoV-2, и более "слабые" группы быстро истощаются, что замедляет вспышку инфекции. Препринт выложен на medRxiv.
Примечание. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать на практике.
Вкладчик1234 написав:Если бы китайцы сидели молча со свое короной, то сейчас бы во всем мире все жили бы как и до этого, и спокойно болели бы сезонными гриппами, ангинами, и пневмониями
А они и так сидели молча.Там за болтавню как в ссср при сталине.Но муть какая то реально выхухолена из кетая , и граждане стран не прошедших жестокий отбор или слишком живущих в антисанитарии подверглись атаке. Реально смертность возросла от легочных в Испани,Италии. Эти кэтайцы, они все копируют -экспериментируют.. Лица желтые над городом(миром) кружатся.