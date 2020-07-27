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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1569157015711572

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:30

  ЛАД написав:Интересная заметка.
Международная группа ученых предположила, что порог коллективного иммунитета (HIT) при новом коронавирусе может быть гораздо ниже значений, которые неоднократно озвучивались – не 60-70%, а 10-20% иммунных людей и, возможно, даже меньше. Все дело в том, что люди не одинаково восприимчивы к SARS-CoV-2, и более "слабые" группы быстро истощаются, что замедляет вспышку инфекции. Препринт выложен на medRxiv.

Примечание. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать на практике.

https://kurs.com.ua/novost/194265-kollektivnii-immunitet-k-koronavirusu-ne-za-gorami-uchenie

"Но это не точно"

Вот и вся современная медицина. Рассуждать как бабки на лавочке, и продавать фуфломицины
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:36

Если бы китайцы сидели молча со свое короной, то сейчас бы во всем мире все жили бы как и до этого, и спокойно болели бы сезонными гриппами, ангинами, и пневмониями
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:48

  Вкладчик1234 написав:Если бы китайцы сидели молча со свое короной, то сейчас бы во всем мире все жили бы как и до этого, и спокойно болели бы сезонными гриппами, ангинами, и пневмониями

А они и так сидели молча.Там за болтавню как в ссср при сталине.Но муть какая то реально выхухолена из кетая , и граждане стран не прошедших жестокий отбор или слишком живущих в антисанитарии подверглись атаке.
Реально смертность возросла от легочных в Испани,Италии.
Эти кэтайцы, они все копируют -экспериментируют..
Лица желтые над городом(миром) кружатся. :)
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пишут, если что общайтесь к своему терапевту. а терапевты забили и все на самоизоляции..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В первую очередь страдают от коронавируса те регионы, где плотность населения выше, - доклад ООН

Интересно, сколько баксов они на грантах попилили, чтоб прийти к этому заключению. ООН даже ВОЗ переплюнул, в вопросе по переименовке Уханьского вируса в КОВИД-19.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:31

  _Mykola_ написав:
  Uppi написав:Маски эффективны только если надеты на больном , и меняются каждые 2 часа . Здоровым людям маска приносит только вред .
В магазинах через одного люди в респираторах которые выдыхают все в клапан , как это регулируется ?

Для ковидиотов еще раз:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/6/7254787/

https://www.who.int/images/default-sour ... 3bcd5aa0_6
https://www.who.int/images/default-sour ... d7b0f88d_6

Маску как и респиратор нужно носить ПРАВИЛЬНО. Она должна прикрывать рот и нос.
По бесполезности для окружающих, в магазинах и транспорте спущенная маска на бороду или спущенная с носа это то же самое что респиратор с клапаном. Во всех трех случаях, надо штрафовать и п"№№;ть если не доходит.

в каждом вопросе есть 90% ответа :) - у нас не носят маски правильно ,
-все будут поправлять маску руками
-маска не будет плотно прилягать так как она физически не может плотно прилягать
во всех масках у меня потеют сончезащитные очки , а значит воздух проходит вверх
- все будут использовать более 2ух часов и несколько раз разве что маски будут выдавать бесплатно
по перчатках тоже надо объяснять ?
а пока маски не выдают бесплатно и не штрафуют за их не верное ношение - пользи от них нету :)
я думал это уже пережовали еще три месяца назад и даже Комар сказал все то же
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