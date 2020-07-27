Международная группа ученых предположила, что порог коллективного иммунитета (HIT) при новом коронавирусе может быть гораздо ниже значений, которые неоднократно озвучивались – не 60-70%, а 10-20% иммунных людей и, возможно, даже меньше. Все дело в том, что люди не одинаково восприимчивы к SARS-CoV-2, и более "слабые" группы быстро истощаются, что замедляет вспышку инфекции. Препринт выложен на medRxiv.
Примечание. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать на практике.
Вкладчик1234 написав:Если бы китайцы сидели молча со свое короной, то сейчас бы во всем мире все жили бы как и до этого, и спокойно болели бы сезонными гриппами, ангинами, и пневмониями
А они и так сидели молча.Там за болтавню как в ссср при сталине.Но муть какая то реально выхухолена из кетая , и граждане стран не прошедших жестокий отбор или слишком живущих в антисанитарии подверглись атаке. Реально смертность возросла от легочных в Испани,Италии. Эти кэтайцы, они все копируют -экспериментируют.. Лица желтые над городом(миром) кружатся.
Uppi написав:Маски эффективны только если надеты на больном , и меняются каждые 2 часа . Здоровым людям маска приносит только вред . В магазинах через одного люди в респираторах которые выдыхают все в клапан , как это регулируется ?
Маску как и респиратор нужно носить ПРАВИЛЬНО. Она должна прикрывать рот и нос. По бесполезности для окружающих, в магазинах и транспорте спущенная маска на бороду или спущенная с носа это то же самое что респиратор с клапаном. Во всех трех случаях, надо штрафовать и п"№№;ть если не доходит.
в каждом вопросе есть 90% ответа - у нас не носят маски правильно , -все будут поправлять маску руками -маска не будет плотно прилягать так как она физически не может плотно прилягать во всех масках у меня потеют сончезащитные очки , а значит воздух проходит вверх - все будут использовать более 2ух часов и несколько раз разве что маски будут выдавать бесплатно по перчатках тоже надо объяснять ? а пока маски не выдают бесплатно и не штрафуют за их не верное ношение - пользи от них нету я думал это уже пережовали еще три месяца назад и даже Комар сказал все то же