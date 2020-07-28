Додано: Вів 28 лип, 2020 13:36

Если бы китайцы сидели молча со свое короной, то сейчас бы во всем мире все жили бы как и до этого, и спокойно болели бы сезонными гриппами, ангинами, и пневмониями

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