Международная группа ученых предположила, что порог коллективного иммунитета (HIT) при новом коронавирусе может быть гораздо ниже значений, которые неоднократно озвучивались – не 60-70%, а 10-20% иммунных людей и, возможно, даже меньше. Все дело в том, что люди не одинаково восприимчивы к SARS-CoV-2, и более "слабые" группы быстро истощаются, что замедляет вспышку инфекции. Препринт выложен на medRxiv.
Примечание. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать на практике.
Вкладчик1234 написав:Если бы китайцы сидели молча со свое короной, то сейчас бы во всем мире все жили бы как и до этого, и спокойно болели бы сезонными гриппами, ангинами, и пневмониями
А они и так сидели молча.Там за болтавню как в ссср при сталине.Но муть какая то реально выхухолена из кетая , и граждане стран не прошедших жестокий отбор или слишком живущих в антисанитарии подверглись атаке. Реально смертность возросла от легочных в Испани,Италии. Эти кэтайцы, они все копируют -экспериментируют.. Лица желтые над городом(миром) кружатся.
Uppi написав:Маски эффективны только если надеты на больном , и меняются каждые 2 часа . Здоровым людям маска приносит только вред . В магазинах через одного люди в респираторах которые выдыхают все в клапан , как это регулируется ?
Маску как и респиратор нужно носить ПРАВИЛЬНО. Она должна прикрывать рот и нос. По бесполезности для окружающих, в магазинах и транспорте спущенная маска на бороду или спущенная с носа это то же самое что респиратор с клапаном. Во всех трех случаях, надо штрафовать и п"№№;ть если не доходит.
в каждом вопросе есть 90% ответа - у нас не носят маски правильно , -все будут поправлять маску руками -маска не будет плотно прилягать так как она физически не может плотно прилягать во всех масках у меня потеют сончезащитные очки , а значит воздух проходит вверх - все будут использовать более 2ух часов и несколько раз разве что маски будут выдавать бесплатно по перчатках тоже надо объяснять ? а пока маски не выдают бесплатно и не штрафуют за их не верное ношение - пользи от них нету я думал это уже пережовали еще три месяца назад и даже Комар сказал все то же
freeze написав:Минздрав: По оценочным данным в Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С.
на сегодня гепатит С на 95+% излечим. но цифра конечно серьезная. каждый раз идешь к стоматологу и играешь в рулетку
если его диагностируют, тут проблема с диагностикой гораздо более простых и явных болезней типа непроходимости кишечника, менингита в острой фазе, алергии и так далее и тому подобное , некоторые не умеют снимать швы, ставить пломбы что бы они не вылетали через неделю и так далее , а вы о высших материях типа гепатит ... Проведите эксперимент почитайте в интернете (медицинском справочнике) симптомы гепатита С, придите с таким симптомами к семейному ( экс участковому врачу) пожалуйтесь и посмотрите отправит он вас на анализ от гептитиа С или нет
Международная группа ученых предположила, что порог коллективного иммунитета (HIT) при новом коронавирусе может быть гораздо ниже значений, которые неоднократно озвучивались – не 60-70%, а 10-20% иммунных людей и, возможно, даже меньше. Все дело в том, что люди не одинаково восприимчивы к SARS-CoV-2, и более "слабые" группы быстро истощаются, что замедляет вспышку инфекции. Препринт выложен на medRxiv.
Примечание. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать на практике.
Вот и вся современная медицина. Рассуждать как бабки на лавочке, и продавать фуфломицины
непонятно, с чего вы ёрничаете. Данный материал как раз представляет собой пример предельно адекватной подачи информации. Когда хотят продать фуфломицин: 1. статья будет всячески преувеличивать опасность (а не говорить об относительно невысоком её уровне, как здесь) 2. никогда не будет оговорки, что это препринт, который нуждается в дополнительной проверке.