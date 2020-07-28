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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1570157115721573

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:45

Коронавирус может оставить на сердце человека необратимые структурные изменения, схожие с последствиями сердечного приступа. Об этом предупредили немецкие ученые, сообщает Daily Mail.

В ходе исследования стало известно, что признаки поражения на сердце были замечены у 76 из 100 пациентов, излечившихся от коронавируса. Кроме того, 75 процентов участников исследования имели высокий уровень белка тропонина в крови, что обычно является показателем перенесенного сердечного приступа.
....

https://kurs.com.ua/novost/194475-koronavirus-uchenie-predupredili-o-novoi-patologii
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 01:18

Ученые предлагают здоровым добровольцам заразиться коронавирусом для проверки эффективности экспериментальных вакцин.

https://focus.ua/world/458993-uchenye_predlagaiut_podvergat_risku_zarazheniia_covid-19_vaktsinirovannykh_dobrovoltsev
Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 06:55

  ЛАД написав:
Ученые предлагают здоровым добровольцам заразиться коронавирусом для проверки эффективности экспериментальных вакцин.

https://focus.ua/world/458993-uchenye_predlagaiut_podvergat_risku_zarazheniia_covid-19_vaktsinirovannykh_dobrovoltsev
Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы).

Для этого им пришлось бы вакцинироваться, а имбицилы поломки логики не видят в своей же системе аргументов, что коронавируса не существует, но вакцина - зло - ведь в ней опасные живые вирусы!
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 07:12

  Slx написав:
  ЛАД написав:
Ученые предлагают здоровым добровольцам заразиться коронавирусом для проверки эффективности экспериментальных вакцин.

https://focus.ua/world/458993-uchenye_predlagaiut_podvergat_risku_zarazheniia_covid-19_vaktsinirovannykh_dobrovoltsev
Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы).

Для этого им пришлось бы вакцинироваться, а имбицилы поломки логики не видят в своей же системе аргументов, что коронавируса не существует, но вакцина - зло - ведь в ней опасные живые вирусы!


Существует,это легочная болезнь и всего организма.
Не стал бы зацикливаться на этом..все мы смертны,язык не белый,кожа в порядке,ногти на руках...
ну и живите сеье-все в порядке :D
Vladik
 
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