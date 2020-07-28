Эпидемия коронавируса в мире
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Додано: Вів 28 лип, 2020 19:45
Коронавирус может оставить на сердце человека необратимые структурные изменения, схожие с последствиями сердечного приступа. Об этом предупредили немецкие ученые, сообщает Daily Mail.
В ходе исследования стало известно, что признаки поражения на сердце были замечены у 76 из 100 пациентов, излечившихся от коронавируса. Кроме того, 75 процентов участников исследования имели высокий уровень белка тропонина в крови, что обычно является показателем перенесенного сердечного приступа. .... https://kurs.com.ua/novost/194475-koronavirus-uchenie-predupredili-o-novoi-patologii
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 01:18
Ученые предлагают здоровым добровольцам заразиться коронавирусом для проверки эффективности экспериментальных вакцин.
https://focus.ua/world/458993-uchenye_predlagaiut_podvergat_risku_zarazheniia_covid-19_vaktsinirovannykh_dobrovoltsev
Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Додано: Сер 29 лип, 2020 06:55
Для этого им пришлось бы вакцинироваться, а имбицилы поломки логики не видят в своей же системе аргументов, что коронавируса не существует, но вакцина - зло - ведь в ней опасные живые вирусы!
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Slx
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Додано: Сер 29 лип, 2020 07:12
Slx написав:
Для этого им пришлось бы вакцинироваться, а имбицилы поломки логики не видят в своей же системе аргументов, что коронавируса не существует, но вакцина - зло - ведь в ней опасные живые вирусы!
Существует,это легочная болезнь и всего организма.
Не стал бы зацикливаться на этом..все мы смертны,язык не белый,кожа в порядке,ногти на руках...
ну и живите сеье-все в порядке
Vladik
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