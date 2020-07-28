Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1570157115721573 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Вів 28 лип, 2020 19:45 Коронавирус может оставить на сердце человека необратимые структурные изменения, схожие с последствиями сердечного приступа. Об этом предупредили немецкие ученые, сообщает Daily Mail.



В ходе исследования стало известно, что признаки поражения на сердце были замечены у 76 из 100 пациентов, излечившихся от коронавируса. Кроме того, 75 процентов участников исследования имели высокий уровень белка тропонина в крови, что обычно является показателем перенесенного сердечного приступа.

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https://kurs.com.ua/novost/194475-koronavirus-uchenie-predupredili-o-novoi-patologii Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16883 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4501 раз. Подякували: 4185 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 01:18 Ученые предлагают здоровым добровольцам заразиться коронавирусом для проверки эффективности экспериментальных вакцин.

https://focus.ua/world/458993-uchenye_predlagaiut_podvergat_risku_zarazheniia_covid-19_vaktsinirovannykh_dobrovoltsev

Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы). Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16883 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4501 раз. Подякували: 4185 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 06:55 ЛАД написав: Ученые предлагают здоровым добровольцам заразиться коронавирусом для проверки эффективности экспериментальных вакцин.

https://focus.ua/world/458993-uchenye_predlagaiut_podvergat_risku_zarazheniia_covid-19_vaktsinirovannykh_dobrovoltsev

Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы). Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы).

Для этого им пришлось бы вакцинироваться, а имбицилы поломки логики не видят в своей же системе аргументов, что коронавируса не существует, но вакцина - зло - ведь в ней опасные живые вирусы! Для этого им пришлось бы вакцинироваться, а имбицилы поломки логики не видят в своей же системе аргументов, что коронавируса не существует, но вакцина - зло - ведь в ней опасные живые вирусы! https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард Slx Повідомлень: 685 З нами з: 23.07.18 Подякував: 208 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 07:12 Slx написав: ЛАД написав: Ученые предлагают здоровым добровольцам заразиться коронавирусом для проверки эффективности экспериментальных вакцин.

https://focus.ua/world/458993-uchenye_predlagaiut_podvergat_risku_zarazheniia_covid-19_vaktsinirovannykh_dobrovoltsev

Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы). Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы).

Для этого им пришлось бы вакцинироваться, а имбицилы поломки логики не видят в своей же системе аргументов, что коронавируса не существует, но вакцина - зло - ведь в ней опасные живые вирусы! Для этого им пришлось бы вакцинироваться, а имбицилы поломки логики не видят в своей же системе аргументов, что коронавируса не существует, но вакцина - зло - ведь в ней опасные живые вирусы!



Существует,это легочная болезнь и всего организма.

Не стал бы зацикливаться на этом..все мы смертны,язык не белый,кожа в порядке,ногти на руках...

ну и живите сеье-все в порядке Существует,это легочная болезнь и всего организма.Не стал бы зацикливаться на этом..все мы смертны,язык не белый,кожа в порядке,ногти на руках...ну и живите сеье-все в порядке Vladik Повідомлень: 29 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 08:33 Некоторые пациенты, пережившие коронавирус, продолжают страдать от его симптомов уже более 100 дней после получения отрицательных результатов теста.



Об этом сообщает The Mirror.



Так, 47-летняя учительница Эми Уотсон, проживающая в Портленде, штат Орегон, уже на протяжении 100 дней фиксирует у себя регулярное повышение температуры до 38 градусов. Другая жительница США, Кейт Портер из Массачусетса, переболела коронавирусом еще в марте этого года, однако до сих пор страдает от некоторых симптомов. У 27-летней Саманты Деммлер наблюдается ярко выраженная потеря обоняния, провалы в памяти и скопление жидкости в легких, несмотря на то, что от коронавируса девушка излечилась четыре месяца назад.



Филадельфийский врач Джессика Дайн считает, что это может быть связано с двумя факторами. Первая причина - остатки вируса в организме, настолько малые, что обнаружить их невозможно. Согласно второму предположению, пациенты испытывают нечто вроде поствирусного воспалительного синдрома, когда иммунитет продолжает бороться с угрозой, которой уже нет.



Эту догадку подтвердил и невролог из Стэнфордского университета Митчелл Миглис. Он напомнил о повреждении вегетативной нервной системы, нарушении сна, сбой сокращений сердечных мышц и кровяного давления - все, на что может повлиять коронавирус.



"Для полного выздоровления может потребоваться очень много времени", - отметил он, подчеркнув, что пока что неизвестно, пройдут ли эти симптомы или же станут хроническими. freeze 4 Повідомлень: 17777 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4328 раз. Подякували: 6994 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 09:00 Re: Эпидемия коронавируса в мире Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 67597

Нових - 1022



Одужало - 37394 (+650)

Загинуло - 1650 (+21)

Підозри - 119431 (+1429)



Вінницька область — 2660 (+33)

Волинська область — 3694 (+46)

Дніпропетровська область — 1364 (+30)

Донецька область — 861 (+9)

Житомирська область — 1764 (+20)

Закарпатська область — 5008 (+68)

Запорізька область — 767 (+14)

Івано-Франківська область — 4342 (+118)

Кіровоградська область — 697 (0)

м. Київ — 7932 (+132)

Київська область — 3629 (+39)

Львівська область — 9248 (+149)

Луганська область — 122 (+1)

Миколаївська область — 563 (+1)

Одеська область — 3104 (+73)

Полтавська область — 414 (+13)

Рівненська область — 5837 (+53)

Сумська область — 467 (+13)

Тернопільська область — 2852 (+30)

Харківська область — 3556 (+78)

Херсонська область — 224 (+3)

Хмельницька область — 1086 (+17)

Чернівецька область — 5751 (+59)

Черкаська область — 910 (+4)

Чернігівська область — 745 (+19)

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6344 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 787 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 09:33 Slx написав: ЛАД написав: Ученые предлагают здоровым добровольцам заразиться коронавирусом для проверки эффективности экспериментальных вакцин.

https://focus.ua/world/458993-uchenye_predlagaiut_podvergat_risku_zarazheniia_covid-19_vaktsinirovannykh_dobrovoltsev

Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы). Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы).

Для этого им пришлось бы вакцинироваться, а имбицилы поломки логики не видят в своей же системе аргументов, что коронавируса не существует, но вакцина - зло - ведь в ней опасные живые вирусы! Для этого им пришлось бы вакцинироваться, а имбицилы поломки логики не видят в своей же системе аргументов, что коронавируса не существует, но вакцина - зло - ведь в ней опасные живые вирусы!

Ребята в чем проблема уколитесь , помогите науке и докажите всем что вакцина это не зло ? На форуме не вижу людей отрицающих корону , но загоняльщиков и паникеров просто не мерено. Ребята в чем проблема уколитесь , помогите науке и докажите всем что вакцина это не зло ? На форуме не вижу людей отрицающих корону , но загоняльщиков и паникеров просто не мерено. Uppi Повідомлень: 120 З нами з: 22.04.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1570157115721573 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 28 лип, 2020 15:38