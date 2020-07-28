RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1570157115721573

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:45

Коронавирус может оставить на сердце человека необратимые структурные изменения, схожие с последствиями сердечного приступа. Об этом предупредили немецкие ученые, сообщает Daily Mail.

В ходе исследования стало известно, что признаки поражения на сердце были замечены у 76 из 100 пациентов, излечившихся от коронавируса. Кроме того, 75 процентов участников исследования имели высокий уровень белка тропонина в крови, что обычно является показателем перенесенного сердечного приступа.
....

https://kurs.com.ua/novost/194475-koronavirus-uchenie-predupredili-o-novoi-patologii
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16883
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4501 раз.
Подякували: 4185 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 01:18

Ученые предлагают здоровым добровольцам заразиться коронавирусом для проверки эффективности экспериментальных вакцин.

https://focus.ua/world/458993-uchenye_predlagaiut_podvergat_risku_zarazheniia_covid-19_vaktsinirovannykh_dobrovoltsev
Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16883
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4501 раз.
Подякували: 4185 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 06:55

  ЛАД написав:
Ученые предлагают здоровым добровольцам заразиться коронавирусом для проверки эффективности экспериментальных вакцин.

https://focus.ua/world/458993-uchenye_predlagaiut_podvergat_risku_zarazheniia_covid-19_vaktsinirovannykh_dobrovoltsev
Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы).

Для этого им пришлось бы вакцинироваться, а имбицилы поломки логики не видят в своей же системе аргументов, что коронавируса не существует, но вакцина - зло - ведь в ней опасные живые вирусы!
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 685
З нами з: 23.07.18
Подякував: 208 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 07:12

  Slx написав:
  ЛАД написав:
Ученые предлагают здоровым добровольцам заразиться коронавирусом для проверки эффективности экспериментальных вакцин.

https://focus.ua/world/458993-uchenye_predlagaiut_podvergat_risku_zarazheniia_covid-19_vaktsinirovannykh_dobrovoltsev
Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы).

Для этого им пришлось бы вакцинироваться, а имбицилы поломки логики не видят в своей же системе аргументов, что коронавируса не существует, но вакцина - зло - ведь в ней опасные живые вирусы!


Существует,это легочная болезнь и всего организма.
Не стал бы зацикливаться на этом..все мы смертны,язык не белый,кожа в порядке,ногти на руках...
ну и живите сеье-все в порядке :D
Vladik
 
Повідомлень: 29
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:33

Некоторые пациенты, пережившие коронавирус, продолжают страдать от его симптомов уже более 100 дней после получения отрицательных результатов теста.

Об этом сообщает The Mirror.

Так, 47-летняя учительница Эми Уотсон, проживающая в Портленде, штат Орегон, уже на протяжении 100 дней фиксирует у себя регулярное повышение температуры до 38 градусов. Другая жительница США, Кейт Портер из Массачусетса, переболела коронавирусом еще в марте этого года, однако до сих пор страдает от некоторых симптомов. У 27-летней Саманты Деммлер наблюдается ярко выраженная потеря обоняния, провалы в памяти и скопление жидкости в легких, несмотря на то, что от коронавируса девушка излечилась четыре месяца назад.

Филадельфийский врач Джессика Дайн считает, что это может быть связано с двумя факторами. Первая причина - остатки вируса в организме, настолько малые, что обнаружить их невозможно. Согласно второму предположению, пациенты испытывают нечто вроде поствирусного воспалительного синдрома, когда иммунитет продолжает бороться с угрозой, которой уже нет.

Эту догадку подтвердил и невролог из Стэнфордского университета Митчелл Миглис. Он напомнил о повреждении вегетативной нервной системы, нарушении сна, сбой сокращений сердечных мышц и кровяного давления - все, на что может повлиять коронавирус.

"Для полного выздоровления может потребоваться очень много времени", - отметил он, подчеркнув, что пока что неизвестно, пройдут ли эти симптомы или же станут хроническими.
freeze
4
 
Повідомлень: 17777
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4328 раз.
Подякували: 6994 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 67597
Нових - 1022

Одужало - 37394 (+650)
Загинуло - 1650 (+21)
Підозри - 119431 (+1429)

Вінницька область — 2660 (+33)
Волинська область — 3694 (+46)
Дніпропетровська область — 1364 (+30)
Донецька область — 861 (+9)
Житомирська область — 1764 (+20)
Закарпатська область — 5008 (+68)
Запорізька область — 767 (+14)
Івано-Франківська область — 4342 (+118)
Кіровоградська область — 697 (0)
м. Київ — 7932 (+132)
Київська область — 3629 (+39)
Львівська область — 9248 (+149)
Луганська область — 122 (+1)
Миколаївська область — 563 (+1)
Одеська область — 3104 (+73)
Полтавська область — 414 (+13)
Рівненська область — 5837 (+53)
Сумська область — 467 (+13)
Тернопільська область — 2852 (+30)
Харківська область — 3556 (+78)
Херсонська область — 224 (+3)
Хмельницька область — 1086 (+17)
Чернівецька область — 5751 (+59)
Черкаська область — 910 (+4)
Чернігівська область — 745 (+19)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6344
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:33

  Slx написав:
  ЛАД написав:
Ученые предлагают здоровым добровольцам заразиться коронавирусом для проверки эффективности экспериментальных вакцин.

https://focus.ua/world/458993-uchenye_predlagaiut_podvergat_risku_zarazheniia_covid-19_vaktsinirovannykh_dobrovoltsev
Предлагаю отрицающим корону поучаствовать (если молоды и здоровы).

Для этого им пришлось бы вакцинироваться, а имбицилы поломки логики не видят в своей же системе аргументов, что коронавируса не существует, но вакцина - зло - ведь в ней опасные живые вирусы!

Ребята в чем проблема уколитесь , помогите науке и докажите всем что вакцина это не зло ? На форуме не вижу людей отрицающих корону , но загоняльщиков и паникеров просто не мерено.
Uppi
 
Повідомлень: 120
З нами з: 22.04.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1570157115721573
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz, Василь-Рівне, Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 708, 709, 710
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7093 1604835
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лип, 2020 15:38
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.