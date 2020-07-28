Коронавирус может оставить на сердце человека необратимые структурные изменения, схожие с последствиями сердечного приступа. Об этом предупредили немецкие ученые, сообщает Daily Mail.
В ходе исследования стало известно, что признаки поражения на сердце были замечены у 76 из 100 пациентов, излечившихся от коронавируса. Кроме того, 75 процентов участников исследования имели высокий уровень белка тропонина в крови, что обычно является показателем перенесенного сердечного приступа. ....
Некоторые пациенты, пережившие коронавирус, продолжают страдать от его симптомов уже более 100 дней после получения отрицательных результатов теста.
Об этом сообщает The Mirror.
Так, 47-летняя учительница Эми Уотсон, проживающая в Портленде, штат Орегон, уже на протяжении 100 дней фиксирует у себя регулярное повышение температуры до 38 градусов. Другая жительница США, Кейт Портер из Массачусетса, переболела коронавирусом еще в марте этого года, однако до сих пор страдает от некоторых симптомов. У 27-летней Саманты Деммлер наблюдается ярко выраженная потеря обоняния, провалы в памяти и скопление жидкости в легких, несмотря на то, что от коронавируса девушка излечилась четыре месяца назад.
Филадельфийский врач Джессика Дайн считает, что это может быть связано с двумя факторами. Первая причина - остатки вируса в организме, настолько малые, что обнаружить их невозможно. Согласно второму предположению, пациенты испытывают нечто вроде поствирусного воспалительного синдрома, когда иммунитет продолжает бороться с угрозой, которой уже нет.
Эту догадку подтвердил и невролог из Стэнфордского университета Митчелл Миглис. Он напомнил о повреждении вегетативной нервной системы, нарушении сна, сбой сокращений сердечных мышц и кровяного давления - все, на что может повлиять коронавирус.
"Для полного выздоровления может потребоваться очень много времени", - отметил он, подчеркнув, что пока что неизвестно, пройдут ли эти симптомы или же станут хроническими.
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