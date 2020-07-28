Додано: Сер 29 лип, 2020 10:07

freeze написав: Uppi написав: Вот ОН человек специалист с большой буквы , разбирающийся и в вирусах и в вакцинах . Который начал свой бизнес благодаря маме работающей в госдепе и пролобировавшей покупку бейсика человек который загубил не один ИТ старт АП . Чего только стоит netscape . Встречайте великого филантропа у которого болит душа за каждого из нас .

Билл Гейтс дал прогноз смертности от коронавируса

https://korrespondent.net/tech/4257305- ... ronavyrusa Вот ОН человек специалист с большой буквы , разбирающийся и в вирусах и в вакцинах . Который начал свой бизнес благодаря маме работающей в госдепе и пролобировавшей покупку бейсикачеловек который загубил не один ИТ старт АП . Чего только стоит netscape . Встречайте великого филантропа у которого болит душа за каждого из нас .Билл Гейтс дал прогноз смертности от коронавируса



В принципе Гейтс всё по делу сказал, достаточно бесспорные истины.

Ну, а кому мама не помогала ? В принципе Гейтс всё по делу сказал, достаточно бесспорные истины.Ну, а кому мама не помогала ?

Ну начнем с того что просто спросим , А КТО ОН ТАКОЙ ??? Ученый вирусолог , что он вообще может эту тему комментировать ? Это обычный бизнек , рвач . Тактика выжженной земли . Если бы не он мы в ИТ видели гораздо больше фирм и разнообразных продуктов .Схема бизнеса - создание проблемы , потом предложить ее решение . Ну и попутно совместно с Китаем и дем партией попробовать сбросить Трампа .Корона пока в диком виде это вирус с летальностью 0.3 % потом будет 0.003% . Муттируется и ослабнет напоминая поведение обычного ГРИППа .