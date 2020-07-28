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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
52
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:00

  Uppi написав:Ребята в чем проблема уколитесь , помогите науке и докажите всем что вакцина это не зло ? На форуме не вижу людей отрицающих корону , но загоняльщиков и паникеров просто не мерено.

Лично я, как человек с медобразованием, не рекомендую делать прививку от короны. ИМХО.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:02

  ЛАД написав:
  Uppi написав:......
Ребята в чем проблема уколитесь , помогите науке и докажите всем что вакцина это не зло ? На форуме не вижу людей отрицающих корону , но загоняльщиков и паникеров просто не мерено.

У Вас дома зеркала нет? :)
Немеряно быть не может - на ветке совсем не много участников.
Последнее время тут достаточно людей, доказывающих, что корона это обычный насморк, а вся история - мировой заговор. Правда, о том, кто заговорщики, мнения расходятся.

Корона - это очередной "мышачий грипп".
Но т.к. "линейка животных гриппов" утратила популярность среди потребителей - запустили новую линейку "корона-вирусы" (они и раньше были, просто их раньше не раскручивали. Но сейчас подают как "новинку").
Для упрощения понимания потребителями и производителями - решили отказаться от названий (животных, имён, и т.п.), и решили их просто нумеровать.

В скором времени ожидается запуск версий GOLD, PRO, PLUS, MAX.
А также обновление линейки вирусов до версий 2020-2021
Ищите на полках магазинов! Остерегайтесь подделок! Употребление короны вредит Вашему здоровью!
:D
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 29 лип, 2020 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Корона - это очередной "мышачий грипп".
Но т.к. "линейка животных гриппов" утратила популярность среди потребителей - запустили новую линейку "корона-вирусы" (они и раньше были, просто их раньше не раскручивали).
Для упрощения понимания потребителями и производителями - решили отказаться от названий (животных, имён, и т.п.), и решили их просто нумеровать.

В скором времени ожидается запуск версий GOLD, PRO, PLUS, MAX.
А также обновление линейки вирусов до версий 2020-2021
Ищите на полках магазинов! Остерегайтесь подделок!

Ну так є ж розумні політики, такі як Трамп чи якийсь Болсонару, які не повірили в новозбудовані лікарні в Ухані. Тому в їх країнах і карантину немає, і економічної кризи. :)
Як взагалі можна таку пургу нести?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:07

  vetka написав:......
Лично я, как человек с медобразованием, не рекомендую делать прививку от короны. ИМХО.

Почему?
Можно аргументы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:07

  freeze написав:
  Uppi написав:Вот ОН человек специалист с большой буквы , разбирающийся и в вирусах и в вакцинах . Который начал свой бизнес благодаря маме работающей в госдепе и пролобировавшей покупку бейсика :) человек который загубил не один ИТ старт АП . Чего только стоит netscape . Встречайте великого филантропа у которого болит душа за каждого из нас .
Билл Гейтс дал прогноз смертности от коронавируса
https://korrespondent.net/tech/4257305- ... ronavyrusa


В принципе Гейтс всё по делу сказал, достаточно бесспорные истины.
Ну, а кому мама не помогала ?

Ну начнем с того что просто спросим , А КТО ОН ТАКОЙ ??? Ученый вирусолог , что он вообще может эту тему комментировать ? Это обычный бизнек , рвач . Тактика выжженной земли . Если бы не он мы в ИТ видели гораздо больше фирм и разнообразных продуктов .

Схема бизнеса - создание проблемы , потом предложить ее решение . Ну и попутно совместно с Китаем и дем партией попробовать сбросить Трампа .

Корона пока в диком виде это вирус с летальностью 0.3 % потом будет 0.003% . Муттируется и ослабнет напоминая поведение обычного ГРИППа .
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:09

Рефрижераторы уже готовят? Или они пока на курортах, заняты напитками и мороженым?

А может тела просто не будут убирать с улиц? :)

Кстати! Можно ввести какой-нибудь новый налог или коммунальный тариф: "на уборку тел с улиц"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:14

  ЛАД написав:
  vetka написав:......
Лично я, как человек с медобразованием, не рекомендую делать прививку от короны. ИМХО.

Почему?
Можно аргументы?

Во-первых, так как вирусы быстро мутируют (не так как микроорганизмы), вакцинация не особо эффективна. Во-вторых, чем старше человек, тем больше у него хронических заболеваний и не только и соответственно сложно прогнозировать реакцию организма на введении вакцины. В-третьих - это новая вакцина, толком не испытанная и должным образом не апробированная, лично как по мне - рискованно.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:19

  Uppi написав:Муттируется и ослабнет


Никак не пойму, откуда это легенда - про мутируется и ослабнет - взялась ?

Мутации в природе совершаются разнонаправленные, поэтому равновероятное событие - мутирует и ослабнет или мутирует и усилится.

Оспа столетиями косила людей, пока вакцинацией её не прибили, и даже спустя столетия от начала смертельных эпидемий работник медцентра в 1978 году в Бирмингеме, где хранились образцы, случайно потеряла бдительность и через несколько дней ласты склеила от оспы.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 29 лип, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:20

  Вкладчик1234 написав:Рефрижераторы уже готовят? Или они пока на курортах, заняты напитками и мороженым?

А может тела просто не будут убирать с улиц? :)

Кстати! Можно ввести какой-нибудь новый налог или коммунальный тариф: "на уборку тел с улиц"

- Людмила Прокофьевна! Представляете – Бубликов умер!
- Почему умер? Я не давала такого распоряже... Как умер?!
- Умер.
- Почему умер? Зачем умер?
- Я еще не выясняла. Сдайте, пожалуйста, деньги на венок.
- Почем?
- По 50 копеек, Новосельцев. Сдавайте деньги. На венок и на оркестр.
- Ну да... Если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, я останусь без обеда.

https://www.youtube.com/watch?v=0xlobenlFn8
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:23

  freeze написав:
  Uppi написав:Вот ОН человек специалист с большой буквы , разбирающийся и в вирусах и в вакцинах . Который начал свой бизнес благодаря маме работающей в госдепе и пролобировавшей покупку бейсика :) человек который загубил не один ИТ старт АП . Чего только стоит netscape . Встречайте великого филантропа у которого болит душа за каждого из нас .
Билл Гейтс дал прогноз смертности от коронавируса
https://korrespondent.net/tech/4257305- ... ronavyrusa


В принципе Гейтс всё по делу сказал, достаточно бесспорные истины.
Ну, а кому мама не помогала ?


Тривіальщину насправді ... Причому - з одного боку , а з іншого ... Все-таки - ліки чи вакцина ? Чи невідомо ? Ото ж - на сьогодні невідомо в принципі . А язиком ляпати і з понтом рекламувати свій фонд ...
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