Лично я, как человек с медобразованием, не рекомендую делать прививку от короны. ИМХО.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:00
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:02
Корона - это очередной "мышачий грипп".
Но т.к. "линейка животных гриппов" утратила популярность среди потребителей - запустили новую линейку "корона-вирусы" (они и раньше были, просто их раньше не раскручивали. Но сейчас подают как "новинку").
Для упрощения понимания потребителями и производителями - решили отказаться от названий (животных, имён, и т.п.), и решили их просто нумеровать.
В скором времени ожидается запуск версий GOLD, PRO, PLUS, MAX.
А также обновление линейки вирусов до версий 2020-2021
Ищите на полках магазинов! Остерегайтесь подделок! Употребление короны вредит Вашему здоровью!
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 29 лип, 2020 10:07, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну так є ж розумні політики, такі як Трамп чи якийсь Болсонару, які не повірили в новозбудовані лікарні в Ухані. Тому в їх країнах і карантину немає, і економічної кризи.
Як взагалі можна таку пургу нести?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:07
Почему?
Можно аргументы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:07
Ну начнем с того что просто спросим , А КТО ОН ТАКОЙ ??? Ученый вирусолог , что он вообще может эту тему комментировать ? Это обычный бизнек , рвач . Тактика выжженной земли . Если бы не он мы в ИТ видели гораздо больше фирм и разнообразных продуктов .
Схема бизнеса - создание проблемы , потом предложить ее решение . Ну и попутно совместно с Китаем и дем партией попробовать сбросить Трампа .
Корона пока в диком виде это вирус с летальностью 0.3 % потом будет 0.003% . Муттируется и ослабнет напоминая поведение обычного ГРИППа .
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:09
Рефрижераторы уже готовят? Или они пока на курортах, заняты напитками и мороженым?
А может тела просто не будут убирать с улиц?
Кстати! Можно ввести какой-нибудь новый налог или коммунальный тариф: "на уборку тел с улиц"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:14
Во-первых, так как вирусы быстро мутируют (не так как микроорганизмы), вакцинация не особо эффективна. Во-вторых, чем старше человек, тем больше у него хронических заболеваний и не только и соответственно сложно прогнозировать реакцию организма на введении вакцины. В-третьих - это новая вакцина, толком не испытанная и должным образом не апробированная, лично как по мне - рискованно.
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:19
Никак не пойму, откуда это легенда - про мутируется и ослабнет - взялась ?
Мутации в природе совершаются разнонаправленные, поэтому равновероятное событие - мутирует и ослабнет или мутирует и усилится.
Оспа столетиями косила людей, пока вакцинацией её не прибили, и даже спустя столетия от начала смертельных эпидемий работник медцентра в 1978 году в Бирмингеме, где хранились образцы, случайно потеряла бдительность и через несколько дней ласты склеила от оспы.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 29 лип, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:20
- Людмила Прокофьевна! Представляете – Бубликов умер!
- Почему умер? Я не давала такого распоряже... Как умер?!
- Умер.
- Почему умер? Зачем умер?
- Я еще не выясняла. Сдайте, пожалуйста, деньги на венок.
- Почем?
- По 50 копеек, Новосельцев. Сдавайте деньги. На венок и на оркестр.
- Ну да... Если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, я останусь без обеда.
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:23
Тривіальщину насправді ... Причому - з одного боку , а з іншого ... Все-таки - ліки чи вакцина ? Чи невідомо ? Ото ж - на сьогодні невідомо в принципі . А язиком ляпати і з понтом рекламувати свій фонд ...
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