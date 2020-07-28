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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 15731574157515761577> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 245 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 52 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 245 Додано: Сер 29 лип, 2020 10:31 vetka написав: Во-первых, так как вирусы быстро мутируют (не так как микроорганизмы), вакцинация не особо эффективна. Во-первых, так как вирусы быстро мутируют (не так как микроорганизмы), вакцинация не особо эффективна.



За полгода никаких особо значимых мутаций коронавируса не произошло, популярные ранее разговоры про изменчивость коронавируса затихли.

Появился разгон про ужасный новый тип коронавируса во Вьетнаме. Но надо заметить несмотря на разгон про ужас-ужас, во Вьетнаме от коронавируса не умер ни один человек, вообще за всё время.



vetka написав: Во-вторых, чем старше человек, тем больше у него хронических заболеваний и не только и соответственно сложно прогнозировать реакцию организма на введении вакцины. Во-вторых, чем старше человек, тем больше у него хронических заболеваний и не только и соответственно сложно прогнозировать реакцию организма на введении вакцины.



Наличие хронических заболеваний и есть прямое показание для вакцинации, наличие легочных проблем прямое показание для вакцинации от гриппа, больные ВИЧ тоже практически обязаны вакцинироваться иначе любая инфекционная болезнь может стать для них фатальной. и т.д.



vetka написав: В-третьих - это новая вакцина, толком не испытанная и должным образом не апробированная, лично как по мне - рискованно. В-третьих - это новая вакцина, толком не испытанная и должным образом не апробированная, лично как по мне - рискованно.



Американцы начали последнюю фазу испытаний на 30 тысячах добровольцах. Пока всё отлично идёт. За полгода никаких особо значимых мутаций коронавируса не произошло, популярные ранее разговоры про изменчивость коронавируса затихли.Появился разгон про ужасный новый тип коронавируса во Вьетнаме. Но надо заметить несмотря на разгон про ужас-ужас, во Вьетнаме от коронавируса не умер ни один человек, вообще за всё время.Наличие хронических заболеваний и есть прямое показание для вакцинации, наличие легочных проблем прямое показание для вакцинации от гриппа, больные ВИЧ тоже практически обязаны вакцинироваться иначе любая инфекционная болезнь может стать для них фатальной. и т.д.Американцы начали последнюю фазу испытаний на 30 тысячах добровольцах. Пока всё отлично идёт. freeze 4 Повідомлень: 17785 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4328 раз. Подякували: 6994 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 10:33 Uppi написав: freeze написав: Uppi написав: Вот ОН человек специалист с большой буквы , разбирающийся и в вирусах и в вакцинах . Который начал свой бизнес благодаря маме работающей в госдепе и пролобировавшей покупку бейсика человек который загубил не один ИТ старт АП . Чего только стоит netscape . Встречайте великого филантропа у которого болит душа за каждого из нас .

Билл Гейтс дал прогноз смертности от коронавируса

https://korrespondent.net/tech/4257305- ... ronavyrusa Вот ОН человек специалист с большой буквы , разбирающийся и в вирусах и в вакцинах . Который начал свой бизнес благодаря маме работающей в госдепе и пролобировавшей покупку бейсикачеловек который загубил не один ИТ старт АП . Чего только стоит netscape . Встречайте великого филантропа у которого болит душа за каждого из нас .Билл Гейтс дал прогноз смертности от коронавируса



В принципе Гейтс всё по делу сказал, достаточно бесспорные истины.

Ну, а кому мама не помогала ? В принципе Гейтс всё по делу сказал, достаточно бесспорные истины.Ну, а кому мама не помогала ?

Ну начнем с того что просто спросим , А КТО ОН ТАКОЙ ??? Ученый вирусолог , что он вообще может эту тему комментировать ? Это обычный бизнек , рвач . Тактика выжженной земли . Если бы не он мы в ИТ видели гораздо больше фирм и разнообразных продуктов .



Схема бизнеса - создание проблемы , потом предложить ее решение . Ну и попутно совместно с Китаем и дем партией попробовать сбросить Трампа .



Корона пока в диком виде это вирус с летальностью 0.3 % потом будет 0.003% . Муттируется и ослабнет напоминая поведение обычного ГРИППа . Ну начнем с того что просто спросим , А КТО ОН ТАКОЙ ??? Ученый вирусолог , что он вообще может эту тему комментировать ? Это обычный бизнек , рвач . Тактика выжженной земли . Если бы не он мы в ИТ видели гораздо больше фирм и разнообразных продуктов .Схема бизнеса - создание проблемы , потом предложить ее решение . Ну и попутно совместно с Китаем и дем партией попробовать сбросить Трампа .Корона пока в диком виде это вирус с летальностью 0.3 % потом будет 0.003% . Муттируется и ослабнет напоминая поведение обычного ГРИППа .

Ну, начнем с того что просто спросим , А КТО ВЫ ТАКАЯ ??? Ученый вирусолог , что Вы вообще можете эту тему комментировать ?

По Вашей ссылке Гейтс вообще ничего не сказал - выразил надежду на появление более эффективных лекарств и на вакцинирование.

А вот Вы, не умея правильно написать даже слово му т ация, уверенно пишете о летальности 0,3% (непонятно, откуда цифра?) и также уверенно прогнозируете в будущем (когда?) 0,003%.



P.s. На сейчас в мире зафиксировано 16,9 млн случаев заболевания. Смертей - 663.571, выздоровели 10463714 человек. Даже если взять ко всем заболевшим, то смертей получается 3,9%. Даже не буду говорить о том, что среди 5,8 млн. сегодняшних активных больных, к сожалению, ещё будут умершие. Ну, начнем с того что просто спросим , А КТО ВЫ ТАКАЯ ??? Ученый вирусолог , что Вы вообще можете эту тему комментировать ?По Вашей ссылке Гейтс вообще ничего не сказал - выразил надежду на появление более эффективных лекарств и на вакцинирование.А вот Вы, не умея правильно написать даже слово муация, уверенно пишете о летальности 0,3% (непонятно, откуда цифра?) и также уверенно прогнозируете в будущем (когда?) 0,003%.P.s. На сейчас в мире зафиксировано 16,9 млн случаев заболевания. Смертей - 663.571, выздоровели 10463714 человек. Даже если взять ко всем заболевшим, то смертей получается. Даже не буду говорить о том, что среди 5,8 млн. сегодняшних активных больных, к сожалению, ещё будут умершие. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16889 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4501 раз. Подякували: 4185 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 10:33 freeze написав: Uppi написав: Муттируется и ослабнет Муттируется и ослабнет



Никак не пойму, откуда это легенда - про мутируется и ослабнет - взялась ?



Мутации в природе совершаются разнонаправленные, поэтому равновероятное событие - мутирует и ослабнет или мутирует и усилится.



Оспа столетиями косила людей, пока вакцинацией её не прибили, и даже спустя столетия от начала смертельных эпидемий работник медцентра в 1978 году в Бирмингеме, где хранились образцы, случайно потеряла бдительность и через несколько дней ласты склеила от оспы. Никак не пойму, откуда это легенда - про мутируется и ослабнет - взялась ?Мутации в природе совершаются разнонаправленные, поэтому равновероятное событие - мутирует и ослабнет или мутирует и усилится.Оспа столетиями косила людей, пока вакцинацией её не прибили, и даже спустя столетия от начала смертельных эпидемий работник медцентра в 1978 году в Бирмингеме, где хранились образцы, случайно потеряла бдительность и через несколько дней ласты склеила от оспы.

Мутирует и ослабнет это доказываете именно Вы ну или мы все вместе . Потому что за 2.5 миллиона лет мы живы, вирусы если бы мутировали в сторону усиления уже дано поставили точку на нашей истории .

Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится . В момент размножения очень много дефектных , ослабленных вирусных элементов . Этого достаточно что бы выработать иммунитет . Ну вы как специалист с дипломом должны это знать . Мутирует и ослабнет это доказываете именно Вы ну или мы все вместе . Потому что за 2.5 миллиона лет мы живы, вирусы если бы мутировали в сторону усиления уже дано поставили точку на нашей истории .Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится . В момент размножения очень много дефектных , ослабленных вирусных элементов . Этого достаточно что бы выработать иммунитет . Ну вы как специалист с дипломом должны это знать . Uppi Повідомлень: 126 З нами з: 22.04.20 Подякував: 24 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 10:35 Puente написав: Все-таки - ліки чи вакцина ? Все-таки - ліки чи вакцина ?



А почему здесь слово ИЛИ ? Чем одно будет мешать другому?



Фонд называется Гейтса, но на самом деле это Фонд Гейтса и Баффета. По-моему Баффет больше денег вложил в фонд Гейтса, чем сам Гейтс. А почему здесь слово ИЛИ ? Чем одно будет мешать другому?Фонд называется Гейтса, но на самом деле это Фонд Гейтса и Баффета. По-моему Баффет больше денег вложил в фонд Гейтса, чем сам Гейтс. freeze 4 Повідомлень: 17785 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4328 раз. Подякували: 6994 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 10:37 freeze написав: Uppi написав: Муттируется и ослабнет Муттируется и ослабнет



Никак не пойму, откуда это легенда - про мутируется и ослабнет - взялась ?



Мутации в природе совершаются разнонаправленные, поэтому равновероятное событие - мутирует и ослабнет или мутирует и усилится.



Оспа столетиями косила людей, пока вакцинацией её не прибили, и даже спустя столетия от начала смертельных эпидемий работник медцентра в 1978 году в Бирмингеме, где хранились образцы, случайно потеряла бдительность и через несколько дней ласты склеила от оспы. Никак не пойму, откуда это легенда - про мутируется и ослабнет - взялась ?Мутации в природе совершаются разнонаправленные, поэтому равновероятное событие - мутирует и ослабнет или мутирует и усилится.Оспа столетиями косила людей, пока вакцинацией её не прибили, и даже спустя столетия от начала смертельных эпидемий работник медцентра в 1978 году в Бирмингеме, где хранились образцы, случайно потеряла бдительность и через несколько дней ласты склеила от оспы.

Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии. Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии. vetka Повідомлень: 6463 З нами з: 04.03.14 Подякував: 401 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 10:41 Uppi написав: Мутирует и ослабнет это доказываете именно Вы Мутирует и ослабнет это доказываете именно Вы



Где это я доказываю ?



Uppi написав: Потому что за 2.5 миллиона лет мы живы, вирусы если бы мутировали в сторону усиления уже дано поставили точку на нашей истории . Потому что за 2.5 миллиона лет мы живы, вирусы если бы мутировали в сторону усиления уже дано поставили точку на нашей истории .



Все мутации разнонаправленные, есть хорошие, есть и плохие для человека, обычно они уравновешиваются на большом статистическом материале.



Uppi написав: Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится . Цель вируса не убить жертву в отличие от бактерий , а размножится .

Это кто сказал ? Можно ссылку ? Где это я доказываю ?Все мутации разнонаправленные, есть хорошие, есть и плохие для человека, обычно они уравновешиваются на большом статистическом материале.Это кто сказал ? Можно ссылку ? freeze 4 Повідомлень: 17785 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4328 раз. Подякували: 6994 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 10:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зачетное фото .

Дедушке нужно на покой , внуками заниматься .Зачетное фото . Востаннє редагувалось Uppi в Сер 29 лип, 2020 10:54, всього редагувалось 1 раз. Uppi Повідомлень: 126 З нами з: 22.04.20 Подякував: 24 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 10:47 Вкладчик1234

Коронавирусы вообще никто не подаёт как новинку.

Новинкой для человека является не всё семейство коронавирусов, а данный конкретный вирус.

И вполне реально/возможно появление новых опасных вирусов, не обязательно корона. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16889 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4501 раз. Подякували: 4185 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 10:48 vetka написав: Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии. Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии.



Мне кажется вы перепутали сибирскую язву и оспу.

Оспа вообще то это вирус. Мне кажется вы перепутали сибирскую язву и оспу.Оспа вообще то это вирус. freeze 4 Повідомлень: 17785 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4328 раз. Подякували: 6994 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 лип, 2020 10:50 freeze написав: vetka написав: Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии. Потому что природа вируса и возбудителя оспы разная! Оспа - это микроорганизм, который не погибает во внешней вреде а переходит в состояние анабиоза и может "спать" до 100 лет! Вот почему можно раскопав скотомогильник, где много лет назад были похоронен скот, умерший от оспы, заболеть оспой! Запомните - микроорганизм может жить во внешней среде, а вирус нет, так как вирус - это внутриклеточный паразит, он не может жить без клетки хозяина. Умрет хозяин - умрет и вирус, поэтому вирусы очень часто сидят в организме в спящем состоянии.



Мне кажется у вас в голове перемешалась сибирская язва и оспа.

Оспа вообще то это вирус. Мне кажется у вас в голове перемешалась сибирская язва и оспа.Оспа вообще то это вирус.

Сорри, перепутала. Но, в случае с короной, она не так заразна, как оспа. Сорри, перепутала. Но, в случае с короной, она не так заразна, как оспа. Востаннє редагувалось vetka в Сер 29 лип, 2020 10:55, всього редагувалось 1 раз. vetka Повідомлень: 6463 З нами з: 04.03.14 Подякував: 401 раз. Подякували: 1082 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 15731574157515761577> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 28 лип, 2020 15:38